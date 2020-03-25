В Испании 40 тысяч зараженных, почти 2700 человек умерло, около 4 тысяч выздоровело. В последние два дня наметилась легкая тенденция к улучшению - экспоненциальный рост числа смертей уменьшается. Об этом изданию Украина.ру рассказал немецкий журналист Карл Куяс-Скрижинский, живущий в этой стране

- Какрл, какова на сегодня ситуация с коронавирусом в Испании и в Мадриде? Есть ли паника? Есть ли карантин и комендантский час? Можно ли свободно передвигаться по городу и по стране? Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

— На Мадрид приходится одна треть всех случаев коронавируса, зарегистрированных в Испании. Естественно, что в определенных больницах отделы интенсивной терапии переполнены.



В выставочном комплексе Мадрида «Ifema» установлено более 1000 коек для обычных случаев заражения и около 100 для интенсивной терапии. Паники нет. Почта, доставка пакетов работает без проблем. В продуктовых магазинах, особенно гипермаркетах, выбор практически как в обычные дни.



Никакого комендантского часа нет, но выходить на улицу можно лишь в определенных случаях, как то: ехать или идти за продуктами, в аптеку, банк, почту, на работу, оказывать помощь людям, которые сами не могут о себе заботиться, выгуливать домашних животных. Железнодорожное сообщение было сильно сокращено, но ограничений как таковых нет, надо только указать причину поездки. No pasaran! На борьбу с коронавирусом в Испании вышли военные © REUTERS, ANF/PAC/Sergio Perez | REUTERS, ANF/PAC/Sergio Perez | Перейти в фотобанк

- Сколько все-таки заболевших в Мадриде? Есть ли умершие? Ходите ли вы и ваша жена на работу или работаете на удаленке?

— Как я уже указал, на Мадрид приходится одна треть всех случаев коронавируса. На 24 марта в Испании 40 000 зараженных, почти 2700 человек умерло, около 4 тысяч выздоровело. В последние два дня наметилась легкая тенденция к улучшению — экспоненциальный рост смертей уменьшается. Я работаю дома, жена выезжает на работу через день, в остальное время работает дома.

- Нет у вас проблем из-за того, что вы немецкий гражданин? Не требуют ли от вас возвращения домой?

— Никаких проблем нет. Как гражданин страны-члена Евросоюза, я имею в Испании практически такие же права, как в Германии. Более того, сейчас возникла парадоксальная ситуация, что я, даже при желании, с большим трудом смог бы вернуться в ФРГ из-за практически полного прекращения авиасообщения и контроля на границах. Украинцам придется возвращаться домой через зараженную Covid-19 Германию — МИД © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

- Какова ситуация с украинцами и русскими, живущими в Мадриде? Отъезжают ли они домой? Болеют ли? Как себя ведут?

— Из тех, кого я знаю (их не очень много), все здоровы. Следуют, как все, правилам режима повышенной готовности (РПГ), который ввело правительство 14 марта. Но я знаю, что у многих (и не только в Испании) возникают проблемы из-за виз — им надо возвращаться, а как выехать/въехать из одной страны в другую?