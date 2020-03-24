В Израиле количество пациентов с Covid-19 перевалило за полторы тысячи. Пр этом ситуация усугубляется еще и непростой политической обстановкой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Цинкер

- Александр, какова ситуация сейчас в Израиле в связи с пандемией коронавируса? Что предпринимает правительство, ужесточило ли оно меры по борьбе с заболеванием?

— В Израиле, к сожалению, двойная проблема: затянувшийся политический тупик с одной стороны, с другой — политическое противостояние происходит на фоне борьбы с коронавирусом. На сегодняшний день в Израиле 1656 человек, заразившихся коронавирусом. Из них 1528 переносит заболевание в легкой форме, один человек, к сожалению, умер, 31 находится в тяжелом состоянии, 47 — в среднем и 49 человек выздоровели.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 15:00 24 марта

То есть Израиль приближаемся к полному закрытию. Параллельно с этим правительство возвращает всех граждан Израиля, которые пока остаются в разных странах. Ночью приземлился самолет, который вернул 300 студентов из Италии. Они помещены в гостиницу на севере страны, где пройдут двухнедельный карантин.

Должны вернуться два самолета из Индии, еще два самолета отправляются в Латинскую Америку. Возвращаем всех, кого можем вернуть, из разных стран. Они проходят обязательный карантин, поскольку Израиль закрыт на въезд.

Увеличивается количество проверок на заражение. Сегодня производится более 3000 проверок, а через неделю планируется довести количество ежедневных проверок до 10 тысяч. Создано нескольких мобильных центров, где люди, относящиеся к группе риска, могут приехать и, не выходя из машины, сдать анализы. Результаты они получают по СМС.

Увеличение количества проверок привело к росту числа выявленных заразившихся коронавирусом. Это естественный процесс. Хорошо, что пока геометрической прогрессии увеличения не чувствуется, поэтому можно считать, что пока израильская медицина с трудом, но справляется с проблемой.

Но есть экономические проблемы.

- Что происходит с курсом валюты?

— Шекель был очень сильный в последнее время, но, когда началась эпидемия, упала биржа и стали закрываться предприятия, доллар и евро, как и во всем мире, подскочили. В последнее время госбанк сделал определенные вливания на валютных торгах, и поэтому курс иностранных валют немного опустился и почти вернулся к прежним значениям. В этом отношении у нас более или менее стабильно.

Огромная проблема с резким увеличением временных безработных. Если в Израиле безработица всегда была около 4%, а в некоторых районах всего 1,5%, то сейчас за несколько дней безработица подскочила до 17%.

Около полумиллиона человек получили письма, в которых их приглашают в Центр по трудоустройству. Сделано много облегчений, чтобы человек мог стать на учет и получить какие-то деньги. Потому что люди, находящиеся на карантине и не получающие деньги, — худший вариант, который можно себе представить.

Большая проблема с мелким и средним бизнесами, которые практически все закрылись за исключением аптек и продуктовых магазинов. Правительством уже сделаны первые шаги: бизнесы получили небольшие суммы, но это капля в море. Необходимо глобально решать эту проблему.

Есть два пути, о которых говорят в последнее время: или резко увеличивать дефицит бюджета, или вводить в обращение облигации займа на какой-то срок и взять деньги у населения и у фондов. Частный предприниматель без денег жить не может, а в Израиле мелкий и средний бизнес очень развит и является основополагающим слоем. А сейчас полстраны или без работы, или не получают зарплату, поскольку бизнесы закрыты.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Сегодня в новом Кнессете формируются комиссии. Есть две обязательные — финансовая комиссия и комиссия по иностранным делам и безопасности, уже есть председатели этих комиссий, но проблема все равно осталась. Противостояние коалиции в 61 голос против оппозиции в 59 голосов не позволяет эффективно организовать работу законодательного органа.

Если лидеру партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу, который получил мандат от президента на формирование коалиции, даже удастся сформировать узкое правительство без партии Ликуд, с большой долей вероятности оно долго не профункционирует, и страна осенью пойдет на четвертые выборы. В той ситуации, в какой оказались медицина и экономика Израиля в связи с пандемией коронавируса, это было бы преступлением партийных деятелей перед своими согражданами.

Очень хочется надеяться, что в последний момент стороны найдут рациональное зерно и все же сформируют правительство национального спасения.

- Как религиозные лидеры Израиля оценивают то, что происходит в мире в связи с пандемией коронавируса?

— Я человек не религиозный, и мне трудно обсуждать религиозную тематику. Но по высказываниям в прессе можно выделить две группы раввинов. Одни видят в пандемии божественную руку, призывающую к возврату к религии и вере в Бога, поскольку эта вера всегда помогала иудеям в самые тяжелые дни.

Жизнь в пандемии. Американцы вооружаются, биржевые индексы падают, канадцы не поедут на Олимпиаду в Токио © REUTERS, Lucas Jackson/File Photo | REUTERS, Lucas Jackson/File Photo | Перейти в фотобанк

- Каким вы видите мир после пандемии? Рано или поздно она закончится — и что изменится в политическом раскладе сил?

— Что мир уже не будет таким, каким он был, считают многие и я в том числе. Могут произойти существенные изменения и в политике, и в экономике. Об этом свидетельствует пример поведения так называемой Единой Европы, которая оказалась не такой уж единой. То, что сегодня закрылись все страны, и каждая из них самостоятельно противостоит эпидемии, показывает, что у стран Евросоюза есть ценности национальные, которые превыше интеграционных. Парадоксально, но помощь члену ЕС Италии, после отказа европейских соседей, пришла из России, Китая и Кубы.

Каким будет мир, сегодня сказать очень трудно, потому что непонятно, пройдет ли этот кризис к лету или население планеты и экономики всех стран будут втянуты в опасный и длительный процесс, который может привести к непредсказуемым глобальным, региональным, политическим и экономическим последствиям.