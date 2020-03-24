Политолог и телеведущий из Черновцов рассказал изданию Украина.ру о перспективах региональных политических сил на будущих местных выборах на Украине, а также о возможной отмене этих выборов

- Святослав, какова, на ваш взгляд, вероятность отмены грядущих местных выборов на Украине, особенно после субботнего совещания Владимира Зеленского с губернаторами и мэрами? Премьер Великобритании Борис Джонсон, к примеру, намеченные на начало мая 2020-го местные выборы в Англии и Уэльсе перенёс не на осень, когда запланированы украинские, а сразу на год…

— Мне кажется, это решение будет зависеть не столько от темпов «эпидемии», в которую лично я особо не верю, сколько от экономической ситуации и связанного с ней обрушения рейтингов «Слуги народа». Офис президента уже понимает, что власть на местах отвоевать легальным путем им не удастся, — следовательно, берутся в очередной раз перекраивать и перепрописывать под себя избирательное законодательство.

Однако в условиях надвигающегося кризиса для Киева важно не столько усилиться на местах (это будет и так сделано благодаря возможному введению чрезвычайного положения), сколько «обнулить» местные элиты. Для этого, конечно, было бы выгоднее отложить выборы, так как реальная власть в регионах всё равно будет ограничена исполнительной вертикалью и силовиками, которые оправдают карантином и угрозой эпидемии любое сворачивание демократических прав и свобод.

Благо, им будет на кого сослаться — в первую очередь на Европейский Союз. УДАР Кличко по националистам. В Киеве началась борьба за местные органы власти © Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк

Другое дело, что и карантин, и чрезвычайное положение лишь на первых порах камуфлируют настоящие истоки кризиса, — это бездарная и разрушительная экономическая политика правительства Алексея Гончарука и его предшественников. В долгосрочной перспективе карантин и связанные с ним ограничения лишь усугубят положение и положат экономику раньше, чем до нас докатятся волны мировой нестабильности.

- Мы с вами уже обсуждали одну из рестрикционных норм нового избирательного кодекса Украины — огромные залоги для кандидатов в депутаты местных советов и городских голов. Ныне же глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о планах регистрировать выдвиженцев лишь от тех партий, которые подали списки как минимум в 2/3 областей Украины. Насколько реально принятие такой нормы и к чему она может привести?

— В условиях царящего хаоса уже возможно всё. Тем более ситуация с искусственно нагнетаемой истерией вокруг коронавируса отвлекает внимание общества на фантомные проблемы, тогда как происходящее в правительстве и в парламенте вот уже неделю практически никто не замечает. Когда ограничено право на передвижение и массовые собрания, Верховная Рада может проголосовать что угодно, в особенности, если это касается кровных интересов «монобольшинства».

В теории это приведёт к отсеканию значительной части региональных элит от возможности даже выдвигаться в местные органы власти, что само по себе абсурдно: для чего депутату горсовета, представляющему интересы конкретного района или нескольких кварталов, обязательно быть кандидатом от партии, тем более общенациональной? Однако на практике эту норму обойдут: если понадобится, в местные советы поведут «мёртвые души», выдвиженцев, которые реального участия в выборах принимать не будут, но обеспечат такую возможность конкретной группе в конкретном регионе.

- Уже несколько местных избирательных кампаний Украина переживает бум так называемых местных партий, то есть зарегистрированных для проведения кандидатов в один или несколько местных советов. Черновцы — один из областных центров, где такая партия, «Рідне місто» («Родной город»), заняла первое место на выборах городского совета. Какова вероятность, что на следующих местных выборах этот опыт используют в других областях Западной Украины?

— Вероятность достаточно высокая, так как местные элиты не желают зависеть от киевских партийных боссов, за собственные деньги содержать их структуры на местах и при этом во всем зависеть и за всё отчитываться перед вышестоящими собственниками политических брендов. На местном уровне это совершенно бессмысленно, не говоря о том, что подобные союзы довольно дорогие и, как правило, недолговечные. Зачем покупать проходные места в больших партиях, если можно победить собственными силами? Закрыть страну и пощипать олигархов. Нужен ли Украине режим чрезвычайного положения © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

В сущности региональные проекты — это легальная замена отмененной мажоритарки и, как показывает практика, весьма эффективная: под флагами местных партий по меньшей мере в 10 областных и городских советов вошли фракции сильных мажоритарщиков. В 8 случаях (в Харькове, Одессе, Виннице, Хмельницком, Черкассах, Черновцах и Закарпатье) они победили, набрав наибольший процент голосов.

На Западной Украине, кроме «Рідного міста», эту нишу на Закарпатье многие годы занимают венгерские национальные силы, а в Галичине вот уже пять лет действует Украинская галицкая партия.

- Местные партии — это вопрос не только власти в отдельных городах, но и большая политика. Как вы отметили, уже больше двух десятков лет политические партии, представляющие венгерскую общину Закарпатья, проводят своих кандидатов в областной и другие советы этой области. Если их де-факто лишить такого права через «поправку Арахамии», то Будапешт сможет заявить об очередном витке дискриминации своих соплеменников со стороны официального Киева?

— Безусловно. И этот момент в Киеве никто не просчитывал. Конечно, как и остальные местные группы, венгры смогут решить этот вопрос, выдвинув номинальных кандидатов в других регионах, но поводом для возмущения и критики наверняка воспользуется официальный Будапешт. Если это правильно преподнести как давление на венгерскую общину, результаты партий нацменьшинств на выборах могут оказаться даже выше предполагаемых.

­- Румынская община Украины, большая часть которой проживает в Черновицкой области, своей политической партии так и не создала, работая с партиями власти, раньше это были Партия регионов и «Блок Петра Порошенко», ныне — «Слуга народа». Возможно ли изменение ситуации на будущих местных выборах?

­- Думаю, что нет. Иначе подобные процессы были бы заметны уже сейчас, но ничего подобного не происходит. Да и официальный Бухарест старается не ввязываться в противостояние с Украиной — в сущности это и объясняет отсутствие какой-либо политической активности румын на политическом поле Буковины. Что, однако, не исключает их активизацию в будущем, когда Румыния начнет более агрессивные действия, направленные на отторжение Северной Буковины и Бессарабии. Это вопрос времени и благоприятных обстоятельств.

Сейчас же, как и в прошлом, интересы румынского меньшинства наиболее последовательно представляет «Оппозиционная платформа — За жизнь!», наследница Партии регионов, но куда более последовательная в части идей федерализации страны. Она же и соберет наибольший процент голосов румыноязычных избирателей — уже сейчас рейтинг этой партии на Буковине достиг рекордной отметки 13%, и львиную часть этой поддержки обеспечивают именно национальные меньшинства.

- Впервые в истории Украины премьер-министром стал галичанин, уроженец Львова Денис Шмыгаль. На Галичине в своё время зародилось немало партий, которые поначалу были региональными: «Свобода», «Самопомощь». Есть ли на грядущих местных выборах шанс для очередного галицкого политического проекта?

— Характерно, что все западноукраинские региональные проекты с национальными амбициями в конечном итоге всегда откатываются в свои базовые регионы. После краткосрочной экспансии происходит обратный процесс: ныне и «Единый центр», и «Свобода», и «Самопомощь» по существу схлопнулись до масштаба местных политических партий. Эту функцию они и выполняют и будут выполнять.

Не исключено, что эстафету во Львове подберет партия Святослава Вакарчука «Голос», которая, кроме Галичины, уже, кажется, нигде не рассчитывает не то что на победу, даже на прохождение в местные советы. Соответственно, её роль, как и в прошлом роль «Свободы» против Партии регионов, «Самопомощи» против БПП, будет состоять в оппонировании центральной киевской власти и её видению «украинского проекта», которому Галичина, как всегда, будет противопоставлять собственную региональную повестку.