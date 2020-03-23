На Украине могут ввести чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса COVID-2019, однако это ослабит власть Владимира Зеленского и усилит позиции главы МВД Арсена Авакова, рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру 17 марта

22 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что внеочередное заседание по вопросам борьбы с эпидемией коронавируса все же состоится. По его словам, депутаты нарабатывают ряд законопроектов, а парламент в целом не ушел на карантин.

- Кирилл, сейчас ходят слухи о введении в Украине чрезвычайного положения. Как вы считаете, проголосует ли за это Верховная Рада? Найдутся ли голоса?

— На самом деле это преждевременное решение. Пользы от него будет немного. Проблема еще в том, что Рада может не собраться, так как есть ряд заболевших, есть паника среди депутатов, поэтому не факт, что они даже чисто физически смогут появиться на рабочих местах. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Пока что это такая, знаете, информационная проверка боем — запустили идею и будут смотреть, какая на нее обратная реакция.

- На ваш взгляд, кому выгодно введение режима ЧП? Кто из политиков выиграет от этого?

— Тут есть один важный политический момент — если введут чрезвычайное положение, то это весьма существенно усилит позиции Авакова: силовики, полиция, Нацгвардия, военные будут иметь очень широкие полномочия.

Нужно ли Зеленскому в этих условиях так усиливать Авакова, который рвется к власти, это большой вопрос. Поэтому я сейчас мало вижу выгод для власти от введения чрезвычайного положения.

Есть и другая сторона медали. Проголосовать, допустим, проголосуют. А как это реализовать на практике? Это что, военные патрули будут ходить по улицам?

Как это решение воплотить в жизнь — и так в стране полный бардак! Чтоб не получилось, что решение примут, но не смогут контролировать ситуацию на улицах и в городах. Поэтому тут надо хорошенько подумать, стоит ли вообще этим заниматься.

- На ваш взгляд, режим ЧП — это адекватная мера при нынешнем количестве заболевших в стране?

— С медицинской точки зрения, наверное, это вообще является достаточно глупым решением, потому что, действительно, заболевших там человек 50, умерло три.

А меры такие же жесткие, как в Италии, Германии и Франции, где десятки тысяч заболевших.

- Может ли Верховная Рада на внеочередной сессии проголосовать, кроме борьбы с эпидемией, за какие-то другие законопроекты? Например, по рынку земли?

— Этого точно не будет, данный вопрос снят с повестки, так как нет четких подтверждений, что МВФ даст деньги Украине.

Власть прекрасно понимает, что если МВФ не дает деньги, то идти еще и на открытое принятие непопулярного решения — это выстрелить себе в ногу. Скорее всего, этот вопрос будет отложен минимум до конца карантина.

Я бы не исключал, что могут проголосовать кадровые назначения. Назначить или уволить главу антикоррупционного бюро, назначить нового главу ГБР, назначить еще ряд вице-премьеров.

Но такие тонкие темы, как земля, трогать в ближайшее время не будут. Якубин: Чрезвычайное положение на Украине усилит роль главы МВД Авакова © Facebook Алексея Якубина

- А вопрос о невозврате «ПриватБанка» Коломойскому?

— Тоже не будут голосовать, потому что опять-таки нет четкой позиции западных кредиторов, что они Украине финансово помогут. Без финансового "пряника" Зеленский и его команда на такие сложные вещи не пойдут.

Кроме того, в Верховной Раде есть ряд депутатов, которые нацелены на Коломойского, и они это будут срывать. Это будет так же, как и с рынком земли, очень сложно принять.