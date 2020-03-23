22 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что внеочередное заседание по вопросам борьбы с эпидемией коронавируса все же состоится. По его словам, депутаты нарабатывают ряд законопроектов, а парламент в целом не ушел на карантин.
- Кирилл, сейчас ходят слухи о введении в Украине чрезвычайного положения. Как вы считаете, проголосует ли за это Верховная Рада? Найдутся ли голоса?
— На самом деле это преждевременное решение. Пользы от него будет немного. Проблема еще в том, что Рада может не собраться, так как есть ряд заболевших, есть паника среди депутатов, поэтому не факт, что они даже чисто физически смогут появиться на рабочих местах.
Пока что это такая, знаете, информационная проверка боем — запустили идею и будут смотреть, какая на нее обратная реакция.
- На ваш взгляд, кому выгодно введение режима ЧП? Кто из политиков выиграет от этого?
— Тут есть один важный политический момент — если введут чрезвычайное положение, то это весьма существенно усилит позиции Авакова: силовики, полиция, Нацгвардия, военные будут иметь очень широкие полномочия.
Нужно ли Зеленскому в этих условиях так усиливать Авакова, который рвется к власти, это большой вопрос. Поэтому я сейчас мало вижу выгод для власти от введения чрезвычайного положения.
Есть и другая сторона медали. Проголосовать, допустим, проголосуют. А как это реализовать на практике? Это что, военные патрули будут ходить по улицам?
Как это решение воплотить в жизнь — и так в стране полный бардак! Чтоб не получилось, что решение примут, но не смогут контролировать ситуацию на улицах и в городах. Поэтому тут надо хорошенько подумать, стоит ли вообще этим заниматься.
- На ваш взгляд, режим ЧП — это адекватная мера при нынешнем количестве заболевших в стране?
— С медицинской точки зрения, наверное, это вообще является достаточно глупым решением, потому что, действительно, заболевших там человек 50, умерло три.
А меры такие же жесткие, как в Италии, Германии и Франции, где десятки тысяч заболевших.
- Может ли Верховная Рада на внеочередной сессии проголосовать, кроме борьбы с эпидемией, за какие-то другие законопроекты? Например, по рынку земли?
— Этого точно не будет, данный вопрос снят с повестки, так как нет четких подтверждений, что МВФ даст деньги Украине.
Власть прекрасно понимает, что если МВФ не дает деньги, то идти еще и на открытое принятие непопулярного решения — это выстрелить себе в ногу. Скорее всего, этот вопрос будет отложен минимум до конца карантина.
Я бы не исключал, что могут проголосовать кадровые назначения. Назначить или уволить главу антикоррупционного бюро, назначить нового главу ГБР, назначить еще ряд вице-премьеров.
Но такие тонкие темы, как земля, трогать в ближайшее время не будут.
- А вопрос о невозврате «ПриватБанка» Коломойскому?
— Тоже не будут голосовать, потому что опять-таки нет четкой позиции западных кредиторов, что они Украине финансово помогут. Без финансового "пряника" Зеленский и его команда на такие сложные вещи не пойдут.
Кроме того, в Верховной Раде есть ряд депутатов, которые нацелены на Коломойского, и они это будут срывать. Это будет так же, как и с рынком земли, очень сложно принять.