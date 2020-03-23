Паники нет, но каждый сам за себя. Очевидец событий о том, что происходит в Италии

В Италии за выход без причины на улицу — штраф в 206 евро. Те, кто отправлен в карантин, все равно будут получать заплату. Об этом изданию Украина.ру рассказала Евгения Видинюкова, приехавшая в Италию из донецкого Славянска в 2014 году

- Евгения, какова ситуация в вашем городе? Есть ли паника?

— Я живу в 60 км от Милана, в небольшом городке Кастель-Сан-Джованни. Это Север. Административно мы подчиняемся Пьяченце. В нашем городке проживает порядка 11 тысяч человек. Нет. Паники никакой нет. Все спокойно.

- Известно, сколько человек заболели коронавирусом?

— В нашей зоне 15 человек. Власти сейчас предпринимают все меры предосторожности. На улицу просто так выйти нельзя — или за покупками, или на работу. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

При этом надо иметь при себе специальный документ, который я вам пришлю, и вы можете его опубликовать. Если причины нет, то сразу штраф — 206 евро. Повторно — 3 месяца тюрьмы.

- В масках ходите?

— Я нет. Это необязательно, если идешь по улице. Даже в магазин ты можешь заходить без маски. Но вот если ты вдвоем с мужем идешь в магазин, то пустят только одного. В магазинах сейчас все есть.

Поначалу, правда, жители все сметали с полок — не было ни свежих овощей, ни фруктов, ни мяса. Сейчас уже паники нет — успокоились.

Опять товар есть на прилавках. Рестораны и бары закрыты. Все по домам сидят. Итальянцам это тяжело. Наверное, дома пьют вино, чтобы развлечься.

- А вы и ваш муж работаете или вас отправили на карантин?

— Я работаю в доме для престарелых. Меня нельзя отправить на карантин, просто некому будет ухаживать за стариками.

Все меры предосторожности предпринимаются, чтобы они не заразились. Мы работаем в масках и в перчатках. Старики принимают витамины. Среди них нет никакой паники. Они все воспринимают спокойно.

А вот предприятие мужа с сегодняшнего числа закрывается. Он у меня итальянец. Работает на предприятии, где выписывает накладные дальнобойщикам.

Сказали, что карантин продлится до 3 апреля, но, видимо, до 13 апреля, как говорят.

- Значит, не будет получать зарплату?

— Нет, будет. Правительство сказало, что будет. Мало того, те люди, которые не смогут вовремя заплатить квартирную плату или какие-то взносы в банке, могут не бояться — правительство возьмет расходы на себя, потому что банк не всегда может работать. Бояться не стоит.

- Итальянцы в эти дни проявляют солидарность? Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

— Вы знаете, нет. Каждый сам по себе. Я живу на Севере. Тут итальянцы холодные в отличие от Центра или Сицилии.

Тут не так, как у нас в Донбассе, тут нельзя просто зайти к соседу за солью или за сахаром. Мне это очень не нравится в итальянцах.

- Если в вашем городке есть украинцы, то как они себя ведут? Уезжают ли домой?

— Да, они есть, но что они делают, я не знаю. Просто они все с Западной Украины, а я с ними не общаюсь.