Казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, как в его стране развивается ситуация с коронавирусом и насколько опасен для экономики республики мировой экономический кризис

Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк - Талгат, когда мы с вами беседовали неделю назад, вы говорили, что общество близко к панике из-за коронавируса и не доверяет властям. Изменились ли эти настроения?

— Конечно, изменились, потому что увеличилось количество заболевших. Панические настроения усиливаются. Хотя власти дали понять, что будут активно противодействовать распространению коронавируса.

Нур-Султан и Алматы сейчас закрыты на карантин, туда даже въезд запрещен. То есть власти максимально жестко пытаются контролировать ситуацию, стараясь не допустить его распространение по стране. Хотя он потихоньку все равно распространяется.

Помимо Нур-Султана и Алматы зафиксированы случаи в Алматинской области, Актюбинской области, два случая в Караганде. Это тоже подогревает панические настроения.

- Власти страны обещают выделить около 10 млрд долларов на поддержку населения и бизнеса. Достаточно ли этих средств?

— Я думаю, этого недостаточно. Хотя власти сейчас не могут позволить себе выделять большие средства на социальную помощь. Из-за снижения мировых цен на нефть в нашей экономике большие проблемы, и власти сейчас по сути тратят деньги нацфонда.

Когда цены на нефть были выгодными для нашей власти, они и тогда на социальные нужды выделяли намного меньше. Да, по Конституции наше государство является социальным, которое должно выполнять все эти обязательства.

Но по факту весь объем социальной помощи и политика по улучшению уровня жизни оставляет желать лучшего. Все эти программы не соответствуют уровню социального государства.

- Вы упомянули экономический кризис. Какие отрасли Казахстана пострадали в первую очередь?

— Наши власти говорят, что экономика страдает из-за коронавируса. Хотя понятно, что больше всего она страдает из-за мировых цен на нефть. Соответственно страдают те отрасли промышленности, которые заняты в добыче и переработке нефти. Хотя эта сфера у нас на примитивном уровне. Мы пока только бензин перерабатываем на четырех НПЗ.

Страдает нефтяная отрасль — страдают все остальные. Есть такой термин «раздаточная экономика», когда центр распределяет ресурсы (это и в Казахстане, и в России). А центру откуда брать ресурсы? В первую очередь от продажи нефти.

Все отрасли работают от продажи нефти, поэтому почти все отрасли сейчас встали за исключением некоторых экспортных отраслей вроде металлургии или сельского хозяйства, они еще держатся. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Кроме того, из-за падения цен на нефть снизился курс тенге по отношению к доллару. А почти все наши отрасли зависят не только от импорта товаров первой необходимости из того же Китая, но и от комплектующих. Поэтому удорожание промышленности бьет по другим отраслям.

- К каким последствиям кризис и коронавирус могут привести для экономики и политической системы страны?

— Если у нас, не дай Бог, усилится эпидемия, будет очень большая социальная напряженность. Малый бизнес встал. Не работают те отрасли экономики, в которых большое количество населения задействовано.

Взять хотя бы простой пример с перекрытием Алматы и Нур-Султана: без работы осталось множество простых работяг, которые приезжали из пригородов и соседних аулов таксовать или торговать на базаре.

Вы представляете, что это такое? Они лишились единственного своего источника доходов, а власти им не хотят помогать. Нужны хотя бы какие-то пособия для тех, кто потерял работу. Это же по всей стране будет, когда крупные города будут закрывать, а люди из соседних аулов не смогут приезжать туда подрабатывать. Хаос социальный может начаться.

- А если говорить глобально, то как эти вызовы повлияют на жизненный уклад всего мира?

— Как бы кощунственно это ни звучало, но пандемия коронавируса поможет человечеству приблизиться к понятию Homo Sapiens — человек разумный. Люди поймут, что мы все живем на одной планете, что нужна взаимовыручка.

Человечество должно вспомнить, что одно из его ключевых качеств не только разум, но и эмпатия, способность сострадать, сопереживать. Что легче преодолеть эту трагедию будет, если человечество сплотится.

Например, нужны совместные усилия, чтобы создать вакцину. При этом вакцина должна быть бесплатной, чтобы ее не продавали за большие деньги. А для этого усилия всего человечества нужны.