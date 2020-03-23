На Украине, несмотря на объявленный из-за коронавируса карантин, Верховная Рада продолжает свою работу. Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру рассказал, за что может проголосовать украинский парламент во время этой политической паузы

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк - Константин, сейчас ходят слухи о введении чрезвычайного положения. Как вы считаете, найдутся ли для этого голоса депутатов?

— Не думаю, что получение голосов окажется каким-то сложным процессом. Тем более что в данной ситуации грань между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением достаточно невелика.

Более того, чрезвычайное положение, которое вводится по закону на основе пандемии, не предусматривает серьезных политических ограничений. Так что я не думаю, что депутаты как-то будут противодействовать этому решению.

Что касается самой ситуации, то это может быть негативно воспринято гражданами Украины, которые боятся не столько коронавируса, сколько социальных и экономических последствий карантина. Это единственное, что может сдержать депутатов от голосования.

- Кто из крупных политиков выиграет от введения режима ЧП?

— Я бы не стал говорить, кто мог бы выиграть, потому что риски очень велики. Каждый игрок считает, что он останется в выигрыше. По большому счету это комплекс мероприятий, которые диктуются Всемирной организацией здравоохранения и мерами предосторожности. Кто и как ими сумеет воспользоваться, это уже другой вопрос.

Я боюсь, что никто из игроков общеукраинского масштаба в выигрыше не окажется. В выигрыше могут оказаться региональные лидеры, которые будут возглавлять непосредственные штабы и на которых ляжет основная нагрузка в борьбе с коронавирусом.

В информационном выигрыше могут оказаться представители крупного бизнеса, поскольку они сегодня являются основными действующими лицами, которые выполняют задачу по материальному обеспечению больниц и других лечебных заведений.

Только что сегодня как раз стало известно, что 9 аппаратов искусственного дыхания привез в Украину Вадим Новинский. Перед этим было известно, что другие олигархи тоже закупали аппараты. В данной ситуации несут на себе основную нагрузку представители бизнеса.

- Как вы в целом оцениваете предпринимаемые властями меры по борьбе с пандемией?

— Я остаюсь скептиком таких жестких мер, но в данном случае Украина не изобретает велосипед, а идет в русле таких же действий, которые предпринимаются в большинстве стран Европы.

- Как вы считаете, действительно ли карантин может нанести серьезный ущерб экономике?

— Это серьезный удар по экономике и материальному положению граждан. Очень многие говорят о том, что их бизнес закрылся, многие оказались без работы, уволены. Так что это серьезный удар и по экономике, и по социальному самочувствию граждан.

- Может ли Рада на внеочередной сессии проголосовать кроме борьбы с эпидемией за какие-то другие законопроекты?

— Пока не приходится говорить о том, что Рада может проголосовать за какие-то серьезные законопроекты. Закон о земле требует дополнительных консультаций во фракции «Слуга народа», а там сейчас серьезный раскол.

Вряд ли смогут проголосовать за избирательный кодекс: для этого нужно две трети голосов, а их сейчас попросту нет. Проголосовать могут за четырех министров, которых сейчас не хватает. Это максимум, чего можно ожидать.

- Я слышал такое мнение, что Зеленский сейчас вынужден будет принять закон о невозвращении ПриватБанка олигарху Коломойскому, поскольку боится остаться без кредитов от МВФ. Насколько это реально?

— Это вполне реально. Я думаю, что сейчас для Коломойского это больше будет моральная потеря, чем материальная.