Политолог Сергей Слобочук в интервью изданию Украина.ру подвел итоги уходящей недели, проанализировав ряд резонансных событий, произошедших на Украине

На неделе Украина получила нового генерального прокурора Ирину Венедиктову, которая ранее жестко критиковала своего предшественника Руслана Рябошапку за блокирование уголовных дел против высокопоставленных коррупционеров, а после своего назначения пообещала быстро и по закону разобраться с громкими политическими делами.

- Сергей, как вы считаете, будут ли громкие посадки — тот же экс-президент Порошенко — при Венедиктовой? Есть ли для этого политическая воля Зеленского и если не одобрение, то хотя бы нейтралитет Запада?

— Проблема с предыдущим генпрокурором заключалась в том, что он не оправдал надежды Зеленского и его соратников и никаких телодвижений вообще не предпринимал в плане посадок и выполнения предвыборных лозунгов.

Венедиктова на тропе войны. Новый генпрокурор Украины и старые дела © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

Потому что один из наибольших раздражителей — то, что не выполняется этот лозунг: «придет весна, будем сажать». Ну и прочие обещания.

Поэтому ее назначили, чтобы сделать шоу-посадку. Найти какого-то мелкого, среднего или даже крупного коррупционера и показательно подержать его некоторое время в следственном изоляторе.

Потому что мы видим, что не только Порошенко, но и другие люди, которых обвиняли при Зеленском во взяточничестве, коррупции злоупотреблении служебным положением, все вышли из ситуации спокойно и благополучно.

Поэтому я думаю, что попытки отправить за решетку таких людей будут, но будут ли они удачными? Я в этом сильно сомневаюсь.

- Украина вошла в режим жесткого карантина. Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом, закрылась граница, закрываются целые города, останавливается общественный транспорт. Зеленский попросил у олигархов 500 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Как в целом оцениваете действия и реакцию властей?

— Власть ситуацию с коронавирусом использует для того, чтобы свои задачи решить. Первым делом пошла речь о том, чтобы нарастить еще больше долг перед МВФ и чтобы приняли закон о купле-продаже сельскохозяйственных земель.

То есть в данном случае коронавирус используется как повод для того, чтобы такие вещи решать.

Как я понимаю, судя по действиям, а точнее по отсутствию каких-либо действий с работой на опережение, власть эту угрозу всерьез не воспринимает или надеется «отсидеться в окопах».

- Кроме коронавируса по Украине бьет и экономический кризис. Гривна обесценивается, экономика падает… На ваш взгляд, есть ли у президента и Кабмина план по спасению украинской экономики?

— Я не могу сейчас говорить о том, есть у Кабмина план или нету плана, потому что новый Кабмин только приступил, поэтому на деле надо смотреть, как он будет работать.

Понятно, что новый премьер не руководил экономическими комплексами крупнее, чем электростанция. Губернатором он был совсем немного, да и губернатор на Украине это больше номинальная фигура, не то, что в России.

Украина и кризис-2020: премьер-министр Шмыгаль попал в неудачный цикл © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По сравнению с предыдущим Кабмином, где доминировали представители грантовых организаций, ничего в жизни не видевшие и ничего тяжелее гранта не державшие, нынешний состав правительства это шаг вперед.

По крайней мере, люди хоть на практике как-то работали. Поэтому нужно дождаться каких-то конкретных действий и говорить, оперируя фактами.