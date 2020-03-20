Чрезвычайно жесткие меры, которые принимают украинские власти в связи с эпидемией коронавируса, могут быть опасными для экономики. Об этом рассказал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов в интервью изданию Украина.ру, комментируя итоги прошедшей недели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк - Алексей Валерьевич, новым генпрокурором Украины стала Ирина Венедиктова, сменившая на этом посту Руслана Рябошапку. Ждать ли от нее крупных посадок?

— Венедиктова до этого демонстрировала интересную позицию. Есть подозрения, что она может начать дело против Порошенко. Но эта ситуация с коронавирусом настолько непредсказуема, что мне трудно делать прогнозы по большинству тем.

- Если Рябошапку связывали с внешними игроками, то какого поведения в отношениях с Западом будет придерживаться Венедиктова?

— Пускай сначала пройдет эта чрезвычайная ситуация (а она пройдет), которая беспрецедентна для послевоенного мира и для эпидемиологической ситуации последних веков, тогда уже будем обсуждать. Возможно, Западу будет вообще не до Украины.

- По вашему мнению, уместно ли было властям вводить столь жесткие меры в связи с коронавирусом? Ирина Венедиктова. Биографическая справка © Facebook, Ирина Венедиктова

— В стране система здравоохранения находится на низком уровне. Чтобы компенсировать слабость этой системы, власть пытается бороться с эпидемией жесткими запретительными мерами. Я также допускаю, что ситуация в Новых Санжарах произвела впечатление на Зеленского. Он боится, что его ошибки в этом вопросе могут привести к концу его власти. Он решил, что лучше перебдеть, чем недобдеть.

В Белоруссии, где число заболевших гораздо больше, Лукашенко внешне преуменьшает эту ситуацию. Но насколько я понимаю, там с февраля действует система отслеживания цепочек первых пострадавших. Их выявляли и таким образом пресекали распространение.

Сейчас, если государство планирует вернуть украинцев, особенно если они приезжают из стран, где эпидемия велика, их надо тестировать. Этого как раз не делается. Иногда мне кажется, что закрытие границ было сделано для того, чтобы заробитчане могли переждать в тех странах. Но ясно, что так получиться не могло и отказать им в возвращении было нельзя.

Мы же пока не можем делать выводы относительно эффективности самых жестких мер, которые были приняты в Италии. Подруга моей жены, которая живет на севере страны, как раз писала, что полный запрет выходить на улицу произошел 8-го числа. Вчера, 19-е число, там было рекордное увеличение числа заболевших, за день более 5 тысяч.

Инкубационный период болезни— считается 14 дней, а обычно порядка пяти дней. Допустим, вирус выявили у того, кто заболел до этого. Но после 22-25-го числа по итальянским данным будет понятно, насколько эти меры будут эффективны в принципе. Пока мы видим там только увеличение таких случаев.

- Как этот карантин отразится на экономике?

— Надо иметь в виду, что Украина экономически гораздо более слабое государство, чем Италия. Нарастание чрезвычайщины может сделать только хуже. Тут надо делать точные расчеты экономистам с математическим моделированием. Хотя непонятно, какими данными мы сейчас располагаем и насколько пошел спад.

Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

- Помимо пандемии, мир сейчас столкнулся с экономическим кризисом. Есть ли у президента и правительства план по спасению экономики?

— Не думаю. Они, по-моему, озабочены сейчас вирусом. Сейчас даже на Западе фактор вируса вышел на первый план. Это следующий кризис, на который наложился перегрев экономики.

- Вы разделяете пессимистичные прогнозы, что это может привести к дефолту, бунту предпринимателей или схватке за рабочие места между заробитчанами и остальными украинцами?

— Я не могу исключать все то, что вы перечислили. Но тут надо смотреть, какой у Украины график выплат по внешним задолженностям. Ясно, что она не может использовать внутренние облигации, благодаря которым она прошла сложную часть графика выплат. Ясно, что эти внутренние облигации уже не играют никакой роли.

Но поскольку гривна может обесцениться, то и платежи по этим облигациям не будут представлять проблему. Другое дело, что если произойдет девальвация, то к таким опытам будет рискованно и бесполезно прибегать в значительный промежуток времени.

В 1998 году был обвал облигаций внутреннего займа. После этого такой финансовый инструмент широко не использовался до конца президентства Порошенко.