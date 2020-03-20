Жёсткие ограничительные меры, принятые украинскими властями, призваны компенсировать «достигнутый» за последние пять лет полный развал системы административного управления, здравоохранения и силовых органов

Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый.

- Андрей, на Украине и в других странах вводятся достаточно жёсткие карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. Как вы их расцениваете, насколько оправданны ограничения?

— Тут надо говорить отдельно о ситуации в разных странах и, соответственно, об адекватности предпринимаемых мер. Поскольку есть страны, в которых количество заболевших исчисляется тысячами. Есть такие, как Китай, Италия, и там, скорее всего, жесткие ограничения оправданы. А есть страны, где заболевших коронавирусом не наберется и двух десятков человек, как, например, в Украине. Поэтому говорить об этих странах надо отдельно. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Есть страны, которые закрыли границы, поскольку там есть только подозрение, что к ним коронавирус придёт. А есть такие, как Иран, где даже министр здравоохранения заболел коронавирусом. Всё у всех по-разному, и в разных странах преследуют разные цели.

Учитывая, что нам позиционируют невысокую смертность от коронавируса, которая составляет около 2-3%, притом, что у нас давно пандемия — в мире, не только на Украине — таких заболеваний, как СПИД, в Африке — различная холера, у нас — туберкулёз… Наркомания просто зашкаливает, алкоголизм. И никто никаких ограничительных мер не вводит.

Для Европы, конечно, очень важно, воспользовавшись вспышкой коронавируса, закрыть свои границы, легальным и гуманным способом не допустив эмигрантов из Сирии, с Ближнего Востока, где наблюдаем усиление напряжённости. Также можно и внутри Шенгенской зоны ввести определённые ограничения, которые запрещены Шенгенским соглашением, но сейчас можно сослаться на коронавирус.

В то же время те же поляки, согласно постановлению своих органов власти, впускают держателей карты поляка, граница для них открыта. То есть, всё равно допускают миграцию трудовых ресурсов на свою территорию. Поэтому всё от страны зависит, везде свои обстоятельства. Эпидемия страха - 2020. Инструкция по организации зомби-апокалипсиса © СС0, Pixabay

- Тем не менее, такое впечатление складывается, что все действуют в рамках некоего общего плана. Скажем, на Украине зафиксировано небольшое количество заболевших, но меры приняты довольно строгие.

— Тут можно объяснить двояко. Первое объяснение благородное: жесткие меры введены по той причине, что у Украины административный аппарат очень слаб, за последние годы была развалена и медицина, и санэпидслужба была реформирована, а по сути — ликвидирована. Неразбериха творится и в государственной вертикали, и в силовых органах. Ликвидированы специальные милицейские подразделения, которые должны были обеспечивать карантинные и охранные мероприятия.

То есть, мы получили за последние пять лет реформ такой развал, что в случае, если на Украину, не дай Бог, придёт действительно волна заболеваемости, то просто государство не справится. Учитывать следует и низкую культуру самих граждан, которые к карантинным мероприятиям относятся, скажем так, безалаберно. Всё равно катаются в транспорте, дети гуляют на площадках, все контактируют… Карантин ввели для того, чтобы дети вместе не были в школе, но они во дворах все вместе, те же самые контакты. Отношение такое, как к очередным каникулам. Но, как бы то ни было, предпринятыми мерами людей хотят оградить от опасности — это благородное объяснение.

Есть и неблагородное: кому война, а кому и мать родна. Когда ещё пару недель назад мы услышали, что правительство выделяет большие средства на борьбу с коронавирусом, все поняли, что в ближайшее время этот вирус точно появится, и с ним будут усиленно бороться, будут выделять, закупать… Мы это всё уже проходили во времена премьерства Юлии Тимошенко, когда гулял какой-то особенный грипп. В общем — освоение средств и игра в пользу корпораций. Коронавирусный переворот. Как пандемия изменила политический расклад в Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И, конечно, это провал экономической политики Владимира Зеленского, и то, что потом на коронавирус можно будет списать любые проблемы в экономике, падение уровня жизни — всё можно будет списать на пандемию. Поэтому коронавирус для нашей власти — просто палочка-выручалочка в данный момент.

- Такая ситуация не только на Украине. Но Украина имеет особенности. Смотрим ленту новостей и видим сообщения об очередных обстрелах на Донбассе. Похоже на то, что и пандемия не останавливает войну?

— Как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно, и не путать свою шерсть с государственной. Заработок на войне — это тема отдельных «пацанов», а заработок на коронавирусе — тема у других. Поэтому мы продолжим усиленно бороться и с коронавирусом, и воевать на Донбассе не прекратим. Потому что в войне этой что главное? Денежные потоки. И покуда денежные потоки будут идти, покуда будет там контрабанда, уклонение от налогов определённых олигархов, которые держат на неподконтрольной территории свои заводы, не платят налогов, и торгуют с этих заводов как с Украиной, так и с Россией, а через Украину — ещё и с миром.

Все знают, что это за люди, и все имеют с этого свой небольшой гешефт. Поэтому такое постреливание будет продолжаться, покуда не будет политической воли у хозяев страны это дело прекратить. А политической воли не будет, покуда там сохраняется денежный интерес… Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

- Мы в прошлый раз говорили о положении политузников, о преследуемых властью — в частности, о тяжёлом положении, в котором оказалась семья журналиста Василия Муравицкого, которого просто-напросто лишили возможности работать. Не лучше дела и у других гонимых. Что-то с тех пор изменилось? Не забыли ли о них на фоне затмившего всё коронавируса?

— На фоне массовой истерии, когда ленты забиты либо коронавирусом, либо стёбом над коронавирусом, либо паникой касательно коронавируса — всё вокруг него — конечно, многие о политузниках подзабыли. Тем временем у журналиста Павла Волкова суд перенесли, могут перенести и другие заседания. Совет судей дал разъяснения относительно того, что судам желательно слушания переносить, кроме тех, которые связаны с мерой пресечения. Поэтому, я думаю, суды по делам журналистов Волкова, Васильца и Тимонина, Коцабы — их все будут переносить на неопределённый срок, куда-то — за карантин.

- А по делу Муравицкого?

— Как я уже рассказывал, по делу Муравицкого суды заблокированы тем, что адвокат Новицкая не является на судебные заседания, а суд отказывается принимать отказ Муравицкого от адвоката Новицкой без её присутствия. Такая вот странная казуистика получается. Однако у нас вопрос о мере пресечения, и, скорее всего, суд 20 марта состоится. Иначе придётся им Василия Муравицкого выпускать, срок подошёл.

- Сейчас много споров и по такому вопросу: закрывают кафе, рестораны, магазины, но ведь там работает достаточно много людей. Будут ли им компенсировать потери, кто-то об этом думает?

— Конечно, никто об этом не думает. Сегодня у нас была конференц-связь со Щвейцарией, со штаб-квартирой правозащитной организации «Сеть солидарности». И они задавали такой же вопрос: будут ли компенсировать на Украине потери людям, которые вынуждены не работать из-за карантина? Пандемия паники против хэджирования туалетной бумаги © REUTERS, AP/Valentyn Ogirenko | REUTERS, AP/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Ситуация такая. Трудовое законодательство гарантирует оплачиваемые отпуска, гарантирует компенсации, потому что этот простой не по вине сотрудников. Это основы советского трудового права, которое, слава Богу, пока ещё действует на Украине. Но есть большое «но»: все эти работники общепита, сферы обслуживания, в большинстве — не работают на трудовых книжках, они работают неофициально. Это во-первых.

Во-вторых, тот же самый малый бизнес — он забит, загнан у нас на самый низкий уровень. Будет ли ему с чего компенсировать? Пока власть пошла на то, чтобы отстрочить выплату единого социального взноса и отменить штрафные санкции за его неуплату на период карантина. Это некоторое облегчение для малого бизнеса, и на том спасибо.

- Но это не компенсирует убытки…

— Нет, компенсировать убытки малому бизнесу никто не собирается. Только отсрочка уплаты налога. А компенсировать что-то будут, скорее всего, олигархату. У нас всегда так происходит, потому что в условиях нашего дикого капитализма и колониальной администрации действует известный принцип: прибыль приватизируется, а убытки национализируются.

Поэтому, я думаю, через какое-то время олигархам, в связи с их потерями, с потерями их предприятий, банков и прочего, за наш счёт будет всё компенсировано — и даже с лихвой. Ну, а мы, как всегда, это оплатим.