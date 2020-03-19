Во вторник, 17 марта, в московской больнице от остановки сердца скончался Эдуард Лимонов, который последние несколько лет страдал от рака горла. О том, каким был лидер нацболов, рассказал член партии «Другая Россия» политолог Тимофей Ермаков

— Тимофей, каково настроение в партии после кончины Лимонова?



— Настроение грустное. А какое оно может быть, когда уходят такие люди. В последнее время он для нас был как аятолла, как духовный наставник. Он учил нас правильно думать, правильно мыслить и правильно анализировать, и правильно действовать.

В «Лимонке» была такая рубрика «Как надо понимать». Эдуард Лимонов научил нас, как надо понимать. У нас даже лозунг, не предполагающий смерти, в партии был: «Наше имя — Эдуард Лимонов». Мы уже тогда знали, что если он уйдет, то он все равно останется нашим именем. Лимонов дома. Памяти Эдуарда Вениаминовича Савенко © Владимир Трефилов

В последнее время он и по состоянию здоровья, и исходя из стратегических причин, дистанцировался. Он в свое время учредил триумвират, который руководил «Другой Россией», куда вошли Александр Аверин (он воевал в Донбассе, а сейчас сидит в тюрьме), Алексей Волынец и Андрей Дмитриев, который возглавляет питерское отделение «Другой России».



— Как вы с ним сотрудничали?

— Мы с ним, конечно, принадлежали к разным поколениям, но я считал, что должен ему помогать.

Например, когда Лимонова перестали приглашать на телевидение, то я считал своим долгом ему помочь. Я договорился с питерским писателем, блогером и публицистом Дмитрием Пучковым (Гоблином) об интервью на его популярнейшем YouTube-канале «Разведопрос». Пучков был в полном восторге от Лимонова. Лимонову понравилось выступать у Пучкова. И эта программа, которая длилась полтора часа, набрала 600 тысяч просмотров. После был еще не один «Разведопрос» с участием Лимонова.

Эдуард Вениаминович интересовался и моими делами. Когда у меня были проблемы с работой на Первом канале, мы с ним это обсуждали. Он мне сочувствовал и потом, когда все наладилось, говорил: что надо проводить свою линию.



— Каким человеком был Лимонов?

— Очень выносливым. Несколько лет назад он проводил какое-то совещание у себя на кухне. Мыл посуду. Как-то неаккуратно повернулся и сильно ударился о кухонный шкаф. В результате — внутричерепная гематома, которая привела к тому, что у него парализовало левую сторону. Но ничего, он в 75 лет перенес операцию и выздоровел. Не все в его возрасте переносят подобные операции на головном мозге. Только человек с ясным умом может подобное пережить.

Увы, в последние годы страдал от рака гортани. Лимонов против коронавируса. Легко ли быть пожилым © Владимир Трефилов

Лимонов мне запомнился очень активным человеком, таким сгустком энергии.



— Многие обратили внимание на то, что если нацболы были такой активной бунтарской организацией в 90-е и нулевые годы, то уже в 10-е, после Болотной площади, ваша деятельность стала малозаметной. Почему так?

— Тут две причины. Одна — объективная и идеологическая.

Начну с последней. Мы в свое время проводили акции «Стратегия 31» в поддержку статьи 31 российской Конституции, которая гарантировала, что все граждане могут собираться на мирные акции, шествия и пикетирования. Она нарушалась. Мы вместе с анархистами и с либералами, во главе с Каспаровым и Касьяновым, заключили тогда союз (считаю, что зря) и выходили каждого 31 числа на Триумфальную площадь, но потом либералы нас во время Болотной предали.

При этом либералы не просто нас предали, они предали русский народ и Русский мир, когда в 2014 году отказались поддержать Русскую весну в Новороссии, присоединение Крыма и восстание в Донбассе. Они были проукраинскими. А мы отправили в Донбасс свой отряд, создавали Интербригады, собирали гуманитарную помощь, помогали проводить референдум в Крыму. Так что наши пути с либералами окончательно разошлись.

Мы тогда многое простили власти, нам казалось, что она стала перерождаться, но мы ошиблись.

Потом нашу партию запретили. Нам пришлось переименовываться, делая ребрендинг. Мы стали тогда «Другой Россией».

И мы начали уличную политику вообще сворачивать. Я считаю, что сейчас она вообще умерла. Раньше, когда мои товарищи захватывали какое-то госучреждение, то получали по 3-4 года. Сейчас за подобные акции можно выхватить 15-20-25 лет.

Никто не хочет идти на такие жертвы. Это глупо.

Мы с 2014 года переключились больше на внешнюю повестку.



— Каким Лимонов был руководителем «Другой России»? Он был авторитарным руководителем?

— Наша партия — партия вождистского типа. Лично когда я пришел в партию, то был не против этого. У нас был вождь и исполком. Решения, на мой взгляд, которые принимал Лимонов, были правильными. Мы беспрекословно выполняли приказы, потому что безгранично доверяли Лимонову. Мы знали, что Дед чепухи не посоветует.



— Партия со смертью Лимонова распадется?

— Нет. У нас есть люди, которые могут его сменить. Это достойные люди.