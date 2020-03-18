Падение цен на нефть, произошедшее из-за резкого снижения спроса в Китае на фоне эпидемии коронавируса, в итоге принесет максимальную выгоду китайской экономике, рассказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов изданию Украина.ру

- Константин, западные СМИ сейчас пишут, что виновна в обвале цен на нефть Саудовская Аравия, которая резко понизила цену на свою нефть и объявила о планах существенно увеличить добычу, а коронавирус — второстепенный фактор. Как вы считаете, в чем причины нынешнего снижения цен на нефть на мировых рынках?

— То, что именно Саудовская Аравия этот пожар раздула, это факт, потому что это видно по всему поведению саудитов за последнюю неделю.

Ведь сначала они предложили на 600 тыс. баррелей в сутки сокращать добычу, а потом уже, когда все слетелись в Вену, вдруг в ультимативной форме предложили на 1,5 млн баррелей в сутки сокращать.

Причем они понимали, что Россия не согласится с этим предложением, более того, Россия предлагала взять паузу и подумать, потому что такое радикальное решение нельзя было принимать за день.

А саудиты сказали, что либо так, либо никак. И тут же заявили, что они наращивают добычу на 2-3 млн баррелей в сутки и стали предлагать дисконты к своей цене для европейцев.

То есть какой-то план действий у них уже заранее был, и они по нему пошли. Так что очевидно, что в эту ценовую войну нас ввязали саудиты.

- Как на это реагировала Россия?

— Нельзя сказать, что это было совершенно неожиданным, потому что вариант выхода из сделки по сокращению добычи у нас активно обсуждался.

Ищенко-VLOG: Саудиты и Третья мировая война

Они поменяли стратегию, и если раньше они предлагали ограничить добычу в расчете на высокие цены, то сейчас они решили сбивать цены намного ниже за счет максимальной добычи.

Стратегия очень опасная, потому что парадокс в том, что в свое время, когда цены были $60-65 и нас они устраивали, саудитам казалось мало. При ценах в $65 они и дальше уговаривали нас сокращать добычу – им хотелось цен по $80-90.

Но если ты хочешь цены по $80, то $25-30 это чистый самострел и безумие. Понятна логика саудитов: «все другие из-за низких цен рухнут, а мы не рухнем».

- Кто рухнет? О каких странах идет речь?

— В основной тройке производителей нефти – мы, Штаты и саудиты. Худшая ситуация у саудитов.

Даже у Соединенных Штатов лучше, потому что у них есть возможность субсидировать своих производителей сколько угодно долго.

У нас ситуация тоже не самая драматичная. У нас большие резервы, не самая высокая себестоимость добычи.

Конечно, удар по экономике будет. Когда я говорю, что есть запас прочности, это не значит, что все пройдет без последствий.

- Какие-то последствия уже есть?

— Условно говоря, доллар по 79 рублей мы уже наблюдаем. Но, кстати, обратите внимание, что саудиты боятся девальвировать свою валюту, и это признак не силы, а слабости.

Многие думают, что не девальвируют, потому что уверены в своих силах, но на самом деле саудиты боятся это сделать, опасаясь очень сильных социальных протестов.

В этом плане и в Саудовской Аравии все неспокойно. Они играют в рискованную игру. Посмотрим, что будет.

Конечно, они и нам проблемы создают. Сейчас такая ситуация, что назло бабушке они уши, конечно, отморозят, но у бабушки тоже проблемы будут.

- Кому выгодно снижение цен на нефть и кто от него проиграет?

— Нефтедобывающие и нефтеэкспортирующие страны в текущем моменте сильно проигрывают, но стратегически дешевая нефть в чем-то является плюсом по принципу «нет худа без небольшого добра».

Потому что дешевая нефть убивает всю эту историю про «зеленую энергетику» и энергопереход.

Уже сейчас раздаются вопли в Европе о том, что надо что-то срочно делать, потому что с такими ценами на нефть мы под нож пустим всю нашу прекрасную зеленую энергетику, электромобили и так далее.

Когда эта кампания спадет, из карантина Европа выйдет и снова начнет ездить на машинах, с такими ценами на нефть автопроизводители, которые заводы сейчас закрывают, вполне могут начать производить дизельные и бензиновые машины.

Кому будут нужны электромобили, когда опять нефть стоит $30, вообще непонятно.

- Кто больше всех выигрывает на текущий момент?

— Это импортеры нефти, и самый крупный бенефициар — это Китай. Это тоже такой важный аргумент по позиции Соединенных Штатов, потому что США имеют тоже свои определенные рычаги увеличения стоимости нефти.

Потому что это спекулятивная цена, а спекулянты все американские инвестиционные фонды. Не забываем, что там считают Китай самым главным врагом и конкурентом.

А для Китая низкие цены на нефть это просто подарок. Как раз КНР оправляется от коронавируса, это первый подарок, и вот второй.

К дешевой нефти еще и низкие цены на газ прибавляются. Для Китая это шикарный сценарий.

- Можете ли предположить, как повлияет на Украину снижение цен на нефть?

— Украина тоже импортер энергоносителей, поэтому, как и для любого импортера, для Украины снижение цен на нефть это хорошие новости.

Но не надо забывать, что одним из факторов снижения цен на нефть стала пандемия коронавируса.

Страна, пытающаяся найти торговых партнеров в Европе, от ситуации в целом проигрывает, и плюсы от низких цен на энергоносители не перекроют минусы для украинской экономики от коронавируса.

Алгоритм был очень простой: упало потребление нефти в Китае – спад из-за коронавируса – отказ китайцев от саудовской нефти – психоз саудитов – выход из сделки по сокращению добычи нефти.

Мир на замке. Коронавирус ударил в первую очередь по свободе передвижения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Если посмотреть эту картинку в целом, то Украина, которая рассчитывает интегрироваться в Европу, оказывается в очень плохой ситуации, потому что вы сами прекрасно понимаете, в каком положении оказывается европейская экономика.

Не говоря уже о том, что многие политические и экономические достижения Украины – безвизовый режим, например, — его нет. Потому что сейчас вообще въезда никакого нет.

Они там революцию устроили из-за безвиза, а теперь въезд во всю Европу закрыт. Надеюсь, что это временная вещь, но ведь и низкие цены это тоже временное явление.

- И сколько же по времени продержатся эти низкие цены на нефть?

— Я бы оценивал пока на полгода точно эту историю, потому что я думаю, в итоге саудиты баланс подобьют и за стол переговоров вернутся. Но быстро это не произойдет хотя бы по личностным мотивам.

Всегда неприятно признавать свои глупости. Поэтому думаю, что полгода точно надо ждать достаточно низких цен.

Но мы помним по ситуации 14-15 года, когда было что-то похожее на нефтяном рынке, период низких цен был еще более длительным. Я надеюсь, что сейчас эта ситуация разрешится быстрее.

Еще надо сказать, что у нас Венесуэла и Иран под санкциями, – там замороженные мощности еще где-то на 3,5 млн баррелей в сутки.

Поэтому думаю, что полгода надо готовиться, а там уже посмотрим.