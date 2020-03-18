- Иванка, какова сейчас обстановка во Львове и области? Какие главные изменения произошли за последние дни?
— Обстановка во Львове описывается одним словом — карантин. Но он пока неполный: работают рынки, некоторые большие универмаги, магазины промышленных товаров.
Люди собираются в кафе, общественный транспорт также не изменил режима работы.
- Как вы можете описать настроения людей? Что они говорят? Как относятся к ограничительным мерам, к карантину? Есть ли слухи, паника? Бросаются ли люди делать массовые закупки в магазинах?
— Продуктами люди запасаются. Это, на мой взгляд, правильно, так как итальянцы не успели этого сделать, интернет-торговля не справляется с доставкой, поэтому многим там приходится сейчас стоять в километровых очередях в магазины за продуктами.
Паники нет, так как никто не знает, что это такое — коронавирус. Но многие люди понимают, что если эпидемия будет развиваться такими темпами и масштабами, как в Италии, то это будет очень серьёзное испытание для нас.
- Как вы оцениваете действия властей? Насколько эффективно они борются с вирусом? И в целом, на ваш взгляд, оправданны ли такие жесткие меры?
— Действия местных властей недостаточны. До сих пор практически нет тестов, и не приходится надеяться на то, что они будут в достаточном количестве.
О средствах защиты — также город ими не обеспечен. Лишь две машины скорой помощи оборудованы для транспортировки инфицированных больных. Аппараты искусственного дыхания можно посчитать на пальцах одной руки.
Так что карантин — единственное лекарство и единственная защита от коронавируса для нас.