Журналистка львовского сайта «Варианты» Иванка Корень в интервью Украина.ру рассказала, как чувствуют себя жители Львовской области после ужесточения мер, принятых властями столицы и Украины в связи с угрозой коронавируса

- Иванка, какова сейчас обстановка во Львове и области? Какие главные изменения произошли за последние дни?

— Обстановка во Львове описывается одним словом — карантин. Но он пока неполный: работают рынки, некоторые большие универмаги, магазины промышленных товаров.

Люди собираются в кафе, общественный транспорт также не изменил режима работы. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

- Как вы можете описать настроения людей? Что они говорят? Как относятся к ограничительным мерам, к карантину? Есть ли слухи, паника? Бросаются ли люди делать массовые закупки в магазинах?

— Продуктами люди запасаются. Это, на мой взгляд, правильно, так как итальянцы не успели этого сделать, интернет-торговля не справляется с доставкой, поэтому многим там приходится сейчас стоять в километровых очередях в магазины за продуктами.

Андрей Лесик: Запад помогал Украине оружием для убийства своих граждан, а с коронавирусом мы разбираемся сами © Facebook, Андрей Лесик

- Как вы оцениваете действия властей? Насколько эффективно они борются с вирусом? И в целом, на ваш взгляд, оправданны ли такие жесткие меры?

— Действия местных властей недостаточны. До сих пор практически нет тестов, и не приходится надеяться на то, что они будут в достаточном количестве.

О средствах защиты — также город ими не обеспечен. Лишь две машины скорой помощи оборудованы для транспортировки инфицированных больных. Аппараты искусственного дыхания можно посчитать на пальцах одной руки.

Так что карантин — единственное лекарство и единственная защита от коронавируса для нас.