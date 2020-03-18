Главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов отметил, что вводимые властями карантинные меры не будут иметь никакого эффекта, поскольку не определен механизм их выполнения и контроля. Об этом 18 марта он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Виталий, как изменилась обстановка в Днепре после объявления президентом Украины Владимиром Зеленским ряда ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса? Какие главные изменения произошли за последние дни в связи с данным кризисом?

— Обстановка в Днепре изменилась не сильно, что, наверное, связано с нашим традиционным славянским пофигизмом. Хотя 5-10% населения находятся в легкой самопанике, но это обычные показатели для подобных предкризисных ситуаций. Основная же масса людей реагирует пока, по крайней мере, достаточно спокойно, не сильно меняя свой жизненный уклад.

Да, введен карантин и на государственном, и на местном уровне, но сказать, что он сильно повлиял на нашу жизнь, было бы сильным преувеличением. Я сегодня специально проехался по городу, чтобы понять, как его будут исполнять. И если в центре Днепра он худо-бедно соблюдается в виде закрытия кафе и прочих заведений, то в спальных микрорайонах в этом отношении полный бардак. Как работали все питательно-развлекательные точки, так и продолжают работать.

- Как вы можете описать настроения людей? Каково отношение к ограничительным мерам, к карантину? Есть ли слухи, паника, бросаются ли люди делать массовые закупки в магазинах?

— Нет, паники не наблюдается, более того, я специально посчитал людей в медицинских масках в общественных местах (транспорт, магазины и пр.) — так вот за весь день таких я встретил ровно восемь человек.

В этом все наше отношение к серьезности проблемы. И здесь стоит рассказать очень показательный случай, во всей красе характеризующий своеобразие подходов к эпидемии коронавируса. Карантин не страшен, когда нужно выживать: украинцы по всей стране нарушают запреты властей © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Когда в Европе уже было все понятно и начинался всеобщий психоз по поводу коронавируса, 11 марта «очень талантливый» директор Оперного театра, бизнесмен от театральной деятельности, нанимает два автобуса и вместе с труппой в 44 человека едет через всю Европу в Женеву на гастроли.

Правда, доехать им было суждено только до Франции, где пограничники жестами им показали, что они не совсем адекватные, и отправили назад. Потом, естественно, они полтора суток простояли на границе в Польше. По результату все 44 человека сидят на карантине, а три человека госпитализированы в инфекционную больницу с температурой и со всеми признаками заражения коронавирусом.

При этом нужно понимать, что у нас система диагностики — это отдельная песня. Все анализы отправляют в Киев, где и должны проходить исследования. Это один момент карантинной шизофрении, но далее становится еще более интересно. Всего Украине подарили 950 лабораторных тестов на коронавирус, государство докупило еще около ста экспресс-тестов. То есть в условиях эпидемии мы имеем возможность обследовать около тысячи человек.

И в воскресенье наш Центр общественного здоровья распространяет «успокаивающую» информацию, что, мол, эпидемии нет, при этом нечаянно сообщает, что с начала эпидемии они провели аж 83 теста и определили четырех зараженных. Потрясающая статистическая выборка.

- Как вы в целом оцениваете действия украинских властей? Насколько эффективно они борются с вирусом?

— Я полагаю, что Владимиру Зеленскому очень повезло, что при смене правительства Минздрав возглавил опытный человек, который точно знает, что такое вирусы, что такое эпидемия. И он может донести президенту истинное положение дел и все опасности, связанные с коронавирусом. Но, с другой стороны, если сейчас ввести все надлежащие меры по карантину, то при отсутствии кредита МВФ наша экономика медленно умрет от безденежья. Закрыть страну и пощипать олигархов. Нужен ли Украине режим чрезвычайного положения © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Наверное, в связи с этой двойственностью и связана половинчатость указов президента и тех десяти пунктов постановления правительства о введении ограничительных мер.

В результате получилось очень забавно. Вводится карантин, но нет сил и средств для его осуществления и контроля.

Если вводятся налоговые послабления малым предприятиям и частным предпринимателям, то вводятся они за счет местных, а не общегосударственных сборов. Естественно, наши местные власти от такого «справедливого» распределения не в восторге.

Если уж вводить карантин, так по полной программе, тогда, может быть, он бы сыграл положительную роль. Хотя здесь Украина идет по пути Франции, Испании и других европейских стран, но мы-то видим, какие там результаты.

Мне кажется, что пока не станут известны истинные масштабы эпидемии, то все меры будут находиться в этой же расслабленной логике пофигизма. А вот когда все по-настоящему испугаются, то тогда нужно будет зажимать гайки.

Уже идет инсайд из Киева, что на следующей неделе монобольшинство в парламенте намерено собраться на еще одну внеочередную сессию и принять закон о чрезвычайном положении.