Политолог и телеведущий из города Черновцы Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру рассказал, как чувствуют себя жители Черновицкой области после ужесточения мер, принятых властями столицы и Украины в связи с угрозой коронавируса

Черновицкая область стала эпицентром вспышки заражаемости коронавирусом: здесь уже 10 заболевших.

- Святослав, какова сейчас обстановка в Черновцах? Какие главные изменения произошли за последние дни?

— Обстановку можно охарактеризовать как напряженную.

Черновицкую область фактически закрыли на замок, отменены все регулярные авиа-, автобусные и железнодорожные рейсы, а также внутреннее автобусное сообщение. С 18 марта полностью прекращена работа общественного транспорта в Черновцах.

Закрыты все рынки, торговые центры, магазины, кроме аптек, автозаправок и продуктовых, введены ограничения в режиме работы поликлиник. Также закрыты школы, университеты, пункты пропуска на молдавской и румынской границах.

Курс гривны за неделю упал на несколько позиций, некоторые продукты в супермаркетах буквально разметают с полок, хотя подобные волнения нерегулярны.

- Как вы можете описать настроения людей? Что они говорят? Как относятся к ограничительным мерам, к карантину? Есть ли слухи, паника? Бросаются ли люди делать массовые закупки в магазинах?

— Люди встревожены, но откровенной паники я не наблюдаю. Пешеходов и транспорта на улицах стало меньше, но большинство не носит масок. Все больше детей свободно играют на улицах, поскольку родителям просто некуда их девать.

Политолог Богатырев о карантине в Киеве: Все спокойно, хотя паника заразна © Facebook, Даниил Богатырев

Однако экономические убытки затронут всех. Горожане встревожены тем, что из-за карантина у них отняли возможность зарабатывать на жизнь и обеспечивать себя и свои семьи. Как-никак жизнь в условиях карантина — удовольствие вовсе не дешевое.

- Как вы оцениваете действия властей? Насколько эффективно они борются с вирусом? И в целом, на ваш взгляд, оправданны ли такие жесткие меры?

— Действия власти с медицинской точки зрения оценить сложно, но тема коронавируса стала прекрасной площадкой для пиара политиков.

Однако, на мой субъективный взгляд, принятые меры чрезмерны и не оправданны. По существу имеет место не так вирусная, как паническая эпидемия.

На Буковине всего 10 инфицированных, из них половина болеет в легкой форме, нет ни одного летального случая — на каком же основании это можно называть "пандемией" и закрывать на замок целый регион с населением под миллион человек?

Цифры явно несопоставимы.