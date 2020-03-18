Руководитель харьковской городской организации парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик в интервью изданию Украина.ру рассказал о жизни в осажденной коронавирусом стране и высказал мнение о том, в каком направлении Украине следует развиваться

- Андрей, расскажите, какова сейчас обстановка в вашем городе? Какие главные изменения произошли за последние дни в связи с коронавирусом и кризисом?

— Сегодня утром выехал из Харькова в Киев, сейчас нахожусь в городе Киеве. Мои наблюдения: метро не работает ни в Харькове, ни в Киеве, при этом в общественный транспорт с утра трудно было людям попасть.

Коронавирусный дефолт Украины неизбежен? Главные темы соцсетей 18 марта © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Не работают заведения сферы питания, даже на заправках. Сегодня такая ситуация была: «Вам салат с булочкой и кофе с собой?»

Я говорю: «У вас тут съем». И мне в ответ: «Ой, вы извините, можно только тут под столом». Ну, я вышел, забрал с собой и на улице съел.

То, что у нас нет даже медицинских масок — прокол властей, и нужно разобраться, кого привлекать к ответственности.

- Как вы можете описать настроения людей? Что они говорят? Как относятся к ограничительным мерам, к карантину? Есть ли слухи, паника? Бросаются ли люди делать массовые закупки в магазинах?

— Волнует ситуация, что люди вынуждены идти в отпуск за свой счет. Сбережений больших у людей нет.

А так ситуация какая: продукты люди скупали массово какое-то время. Для чего им так много, я не знаю. Панические какие-то реакции? Но паника, я считаю, еще большее зло, чем сам коронавирус.

- Как вы считаете, власти эффективно борются с вирусом? Насколько эффективны их действия? И в целом, на ваш взгляд, оправданны ли такие жесткие меры?

— Власти делают все, что могут, но в целом, какой урок из этого всего можно и нужно извлечь?

Могу сказать, что тяжелейший удар был нанесен медицине в последние пять лет, когда расформировали санэпидслужбу.

Нужно, прежде всего, заниматься собственной медициной и в корне изменить курс развития нашего государства.

- И каким же должен быть этот курс?

— В Европе, я думаю, нам делать нечего, нас там никто никогда не ждал, а наша сила в единстве.

На что бы обратил внимание — на то, что граница между ДНР и ЛНР с Россией открыта, а на Станице Луганской между подконтрольной Украине территорией и неподконтрольной закрыта. Вот и ответ на вопрос — кто с кем и что зачем.

- Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы исправить ситуацию?

— Я считаю, что нужно населению Украины объединиться, сгруппироваться в целом вокруг этой проблемы независимо от политических взглядов и еще раз понять, что режим Порошенко совершил преступление, пойдя с оружием на жителей Донбасса.

Нужно на этом поставить точку и пойти друг другу навстречу. Убрать все эти распри, обиды, а виновников привлечь к ответственности.

- Вы считаете, что это возможно? Такая резкая смена курса страны?

— С новым генеральным прокурором на это появился шанс. Она предложила отменить закон про амнистию (для участников госпереворота на Евромайдане в 2014-ом году — Ред.), и я это поддерживаю.

Люди за этим законом скрылись от правосудия. А те, кто невиновен, пять-шесть лет просидели в СИЗО ни за что — как, например, сотрудники «Беркута».

Нужно сделать вывод, что Донбасс — это наши люди, украинские граждане. И еще больше в этой ситуации понимаешь, насколько мы одинаковы.

До слез обидно, что форменные мерзавцы на фоне этих майдановских событий, к сожалению, пришли к власти и каждый день уничтожали экономику, уничтожали историю.

- Сейчас кризисные явления в украинской экономике только усиливаются из-за пандемии…

— Да, мы можем всю экономику повалить, и все спишут на коронавирус.

И теперь мы с коронавирусом, как видим, боремся самостоятельно. Что-то не вижу помощи от Запада.

Они помогали нам «Джавелинами», чтобы убивать граждан Украины, а сейчас сколько поступило от них аппаратов искусственной вентиляции легких? Ответ очевиден.

«Танки, в Париже танки»: к борьбе с коронавирусом в Европе подключается армия © twitter.com

К сожалению, можно сделать вывод, что мы никому не нужны. Ни Международному валютному фонду, ни Европе. Мы сами себе предоставлены.

Единственное будущее нашей страны только в тесных добрососедских отношениях с Российской Федерацией, странами Таможенного союза, так как мы — братья-славяне, мы должны быть едины. Только в этом я вижу успех нашего государства.

А в Европе со всеми ее ценностями каждый сам за себя. О единой Европе говорить не приходится.

Нужно сделать выводы и изменить курс развития государства. Только это спасет экономику харьковского региона и остальной Украины.