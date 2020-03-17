Экономист Александр Охрименко прокомментировал изданию Украина.ру известия о том, будто бы в Офисе президента готовят экстренное заседание по курсу гривны

Экономист Охрименко: Слухи про дефолт Украины сильно преувеличены. Но проблем не избежать © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

- Алексадндр, как вы считаете, это просто слухи, или все же нет дыма без огня?

— Действительно, на сегодняшний момент Нацбанк плохо работает. Спорить не буду. Но по большому счету сейчас можно предпринять такие действия, которые в свое время сделали в феврале 2015 года.

Но у нас в чем беда? У нас слишком разошлись валютные спекулянты, вышли из-под контроля. Я не спорю, здесь в том числе участвуют украинские банки. Но в 2015 году уже была ситуация, когда курс фактически был выше 40, а потом вернулся до 24.

То есть если сейчас сделать правильные превентивные меры (а они у нас есть), ситуация действительно может стабилизироваться. Но не сразу. Потому что у нас валютная паника зашкаливает.

Плюс надо учесть такой нюанс: в Украине очень много наличной валюты на руках у населения. По оценке самого Нацбанка это составляет около 90 млрд долларов. Понятное дело, что, когда вот это происходит, малейшие колебания курса провоцируют такую валютную панику.

Поэтому сейчас нужно просто предпринять правильные действия, и будет стабилизация. Если этого не сделает Нацбанк, то тогда ждем доллар чуть ли не 50 гривен.

- Вы ранее прогнозировали, что курс составит от 25 до 28 гривен за доллар. Что вы теперь думаете?

— Я прогнозировал за исключением некоторых факторов. Ситуацию с коронавирусом трудно прогнозировать. Опять же, если сейчас Нацбанк примет превентивные меры, как в феврале 2015 года, курс пойдет вниз. Тут ничего не надо придумывать. Все это в истории Украины было.

Но если Нацбанк этого не сделает, то возможно все. Я просто не могу сейчас ответить за Нацбанк, будет ли он это делать, или нет.

- Учитывая эпидемию коронавируса, насколько существенны для экономики потери в поступлениях от заробитчан?

— То, что сократится приток валюты от заробичан, — однозначно. Но можно поспорить насколько. Например, было 20 млрд — стало 15. Экспорт однозначно упадет. Не может же быть, что мировая экономика падает, а экспорт растет. Проблема не в этом.

У нас до всех этих событий в банковской системе Украины было свободно 8 млрд долларов. Сумма довольно большая. Но началась валютная паника. У нас черный валютный рынок задает правила игры. Это неправильно. Нацбанк должен задавать курс.

Сейчас, пока мы с вами беседуем, курс составляет 27,4. В банках, естественно, он чуть ниже, там валюты не хватает. А на черном рынке курс сейчас 29 и выше. То есть черный рынок скупает дешево, а продает дорого. Но это чистая спекуляция.

Здесь идет чистейшая игра заинтересованных лиц, что бы там ни рассказывали. В этом задействованы банкиры, Нацбанк и соответственно задействованы валютные барыги.

- То есть пессимистичный прогноз, будто бы оставшиеся без работы заробитчане будут вступать в конфликт с остальными гражданами.

— Как вернутся — так уедут обратно. У нас больше всего заробитчан работают в Польше. Там без трудовой визы можно работать 9 месяцев. Многие как делают? Приезжают за день до 9 месяцев, уезжают обратно, а потом снова едут. При этом работают легально и даже зарплату платят.

Сейчас эта схема, конечно, ломается. Люди уезжают, не дождавшись 9 месяцев. Но когда эпидемия завершится, процесс восстановится. Люди, которые работали за рубежом, здесь работать не будут. Так что все значительно проще.