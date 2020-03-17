- Ренат Равельевич, вы, как бывший первый заместитель генпрокурора Украины, можете сказать, что за человек новый генпрокурор Ирина Венедиктова?
— Это, как и в случае с Рябошапкой, на сто процентов человек президента Зеленского. И, как в случае с Рябошапкой, без какого-либо опыта работы в правоохранительных органах.
- Ее поставили, потому что она сможет посадить Порошенко?
— Нет. Ее поставили потому, что она на сто процентов человек президента Зеленского. Порошенко тут ни при чем. К сожалению, в Украине генпрокурор не является самостоятельной и независимой фигурой — а значит, посадить Порошенко без команды с Банковой (из Офиса президента. — Ред.) генпрокурор не сможет. Судьба экс-президента Порошенко полностью зависит от воли действующего президента.
- Что будет предпринимать Порошенко, который отказывается ходить на допросы, чтобы выкрутиться? И какие контрдействия будет предпринимать новый генпрокурор, чтобы не дать ему уйти от карающей руки закона?
— До сегодняшнего дня власть лишь имитировала уголовное преследование Порошенко. Никаких реальных действий по его привлечению к ответственности не предпринималось.
Складывалось впечатление, что ситуация вокруг него нагнеталась искусственно и с целью, далекой от задач уголовного судопроизводства. Например, для того, чтобы склонить экс-президента к необходимости поделиться награбленным.
Как будут развиваться события — увидим, но что-то мне подсказывает, что ничего принципиально в ситуации с Порошенко не изменится и в СИЗО его не поместят. Повторюсь, все зависит от политической воли действующего президента.
- Какие еще резонансные дела Венедиктовой предстоит доводить до конца? Дело Бузины будет сдвинуто с мертвой точки?
— Ей придётся доводить до конца все резонансные дела. Все. Так как предыдущий генпрокурор не довёл до конца ни одно из них.