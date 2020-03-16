Политолог Сергей Марков рассказал изданию Украина.ру, что ждет Украину и как на это сможет отреагировать Союз добровольцев Донбасса (СДД)

В субботу, 14 марта, в Подмосковье состоялась экстренная конференция Союза добровольцев Донбасса. На ней присутствовали экс-помощник президента России Владислав Сурков, бывший премьер-министр ДНР, председатель правления СДД Александр Бородай, глава союза Андрей Пинчук и известный предприниматель Константин Малофеев.

В ходе конференции обсуждалась идеологическая платформа организации, а также вероятное участие СДД в политической партии — одной из уже существующих либо новой.

- Сергей, как вы считаете, насколько возможно создание на базе Союза новой, ориентированной на патриотический электорат партии? И каковы могут быть ее перспективы, учитывая, что идею досрочных выборов в Думу Путин отклонил?

— Вы знаете, я считаю, что это соответствует общему тренду на создание большого количества партий, так что такое решение вполне возможно.

Есть противники этого проекта, но их нужно немножко перебороть, но в принципе есть линия администрации президента — пусть расцветают сотни цветов и глушат друг друга.

- На какую аудиторию потенциально может рассчитывать новая партия?

— Она может оторвать у КПРФ небольшую часть, сориентировавшись прежде всего на патриотическую часть электората.

- Возможно ли в нынешних условиях формирование на ее базе партии, прогрессивно оппозиционной «Единой России»?

— Нет. Это процесс управляемый. Большинство людей связано с каким-либо бизнесом, процесс вполне управляемый.

- Владислав Сурков впервые после своей отставки появился на публичном мероприятии. На ваш взгляд, может ли он стать публичной политической фигурой в ближайшем будущем — например, в качестве одного из лидеров партии на базе Союза добровольцев Донбасса с последующим вхождением в большую российскую политику?

— Да, может. Человек яркий, неоднозначный, хорошо формулирующий смыслы, с огромным политическим опытом. Конечно, у Суркова есть шансы в публичной политике.

Однако при этом я думаю, что он сам предпочитает оставаться в непубличной. Сейчас, когда будет такая борьба различных политических центров, потребность в таком гениальном политтехнологе, как Сурков, безусловно, есть.

И еще я хочу отметить, что Союз добровольцев Донбасса, на мой взгляд, готовится не к политической борьбе.

- А к чему же?

— К походу на Украину. Я думаю, что ситуация с коронавирусом может привести к крушению политического режима на Украине, поскольку он, совершенно очевидно, привел страну к катастрофе.

Он ненавидим абсолютным большинством населения, есть мощные силы, которые стремятся к его ликвидации, — это различные олигархические группировки, это неофашистские группировки. И может случиться так, что режим просто-напросто рухнет.

Плюс во главе страны стоит непрофессиональный политик, человек без политического опыта, который просто в какой-то момент может убежать в трудной ситуации или впасть в ступор, — никто не знает, как он поведет себя в кризисной ситуации.

Кроме того, фракция большинства в Раде совершенно не консолидирована, расколота по разным группировкам.

То есть нам нужно готовиться к тому, что в какой-то момент режим вообще рухнет, и тогда начнется скоротечная, в течение нескольких дней схватка за власть в Украине. Вот нужно быть к этому готовым.

Союз добровольцев Донбасса, выйдя за его пределы, должен направиться в сторону подконтрольных Киеву районов Донбасса, а также Одессы и Харькова.

Вот туда они должны готовиться войти в критический момент, занять главные административные здания и перехватить падающую власть.