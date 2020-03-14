Знаменитая советская и украинская певица Таисия Повалий, поющая на русском и украинском языках, рассказала изданию Украина.ру о законах шоу-бизнеса, гонорарах, корпоративах и о своей любви к донецкому «Шахтеру»

- Таисия, как вы оцениваете современное состояние украинского шоу-бизнеса?

— Украинский шоу-бизнес всегда был ярким и интересным. Мы все наблюдаем, как стремительно пополняют ряды российских звёзд артисты из Украины. Они настолько самобытные, что буквально взрывают аудиторию своим появлением! В Украине за последние годы родились новые звёзды, и этот процесс идет постоянно. Ведь музыка не знает границ и особенно сейчас, когда весь мир в интернете…

- Насколько экономически интересны гастроли по Украине сегодня?



— Я не знаю, насколько экономически интересны гастроли по городам Украины сегодня, но вижу, артисты ездят, значит, есть в этом смысл. Со временем становится тесно в старых границах, это факт. Хочется новых ощущений, новой энергии! Законы нашего бизнеса просты: музыка летит выше, и ее не остановишь, слава Богу!

- Артистическая деятельность — это не только концерты в классическом их понимании, но и корпоративы. Части ли зовут на свои торжества фирмы и просто состоятельные люди?

— Да, гонорары на корпоративных вечеринках гораздо выше, чем на кассовых концертах, поэтому экономически такие выступления значительно выгоднее для артиста. Но, работая со своей шоу-программой в концертных залах, ты получаешь совсем другие ощущения! Артист не может состояться, выступая только на корпоративах. Так что дело даже не в деньгах. А вечеринки как были, так и есть. Надеюсь, так будет всегда (смеётся).

- Альбом «Эйфория». Где его писали? Где снимали клипы? Украина или зарубежье?

— Новый альбом «Эйфория» был написан украинскими авторами, аранжирован и записан в Киеве. Мастеринг сделан в Швеции. Так как я живу в Киеве, мне очень удобно работать здесь. Вдохновляться и проживать свою музыку, чувствовать поддержку родных, да и стены, как говорится, помогают во всем. Все свои клипы я снимала в Киеве, ни одного на выезде! Корни тянут, и работается здесь легко, когда спишь в своей постели, и мама ждёт дома… Это особенное состояние души. Культурная амнистия: Повалий даст первый сольник в Киеве © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

- В клипе «Дай мне любовь» фигурирует темнокожая девушка. Это дань моде на толерантность?

— Я даже не обратила внимания на темнокожую девушку… Странно, что вы об этом спрашиваете… Мир сегодня стал другим. В Испании, где у нас есть дом, на пляже очень много темнокожих людей. В Киеве почти каждый день заезжаем за продуктами в маленький магазинчик, в нем работают темнокожие девушки. Не знаю даже, что вам ответить, ведь сегодня весь мир открыт, люди мигрируют, живут там, где им лучше.

- Таисия Повалий всегда воспринималась как «Золотой голос Украины». Есть ли сегодня исполнители, которые могут конкурировать за это звание?

— Да, когда-то были фестивали и конкурсы (смеётся). Получив два гран-при на конкурсах (первый им. Ивасюка в Черновцах, а через два месяца на «Славянском базаре», в Витебске), я вернулась домой популярной артисткой. Я почувствовала тогда стремительный взлёт. Меня журналисты назвали так. Но тогда, а это был 1993 год, были конкурсы, где главным критерием победителя был Голос! Сегодня конкурсов, где соревнуются профессиональные артисты, кроме любимого мною «Славянского базара», я не знаю. Артистов талантливых очень много, почти все они участвовали в «Евровидении», но это конкурс песен, хотя голосов красивых, сильных в Украине очень много. Поэтому титул «Золотой голос Украины» я оставляю себе (смеётся).

- Кого можете выделить из молодых украинских исполнителей?

— Я бы не стала кого-то выделять из молодых исполнителей. Сейчас попробуй разберись, кто молодой, кто не молодой! Но то, что артистов много и они очень талантливые, это факт! Вот время покажет, кто продержался, а кого забудут навсегда! Так что поживем увидим…

- Действительно ли коллектив, который будет представлять Украину на «Евровидении», — это самое интересное, что может предложить страна для международной арены?

— Я последние годы не смотрю отборочные на «Евровидение»! Мне стало неинтересно! Совсем-совсем! Слишком много политики в этом конкурсе появилось. Но как патриот своей страны я желаю, кто бы ни представлял Украину на конкурсе, только Победы!

- Раньше вы с мужем болели за донецкий «Шахтер»? Эта привязанность сохраняется, ходите на футбол? Или по телевизору смотрите?

— Бьете по больным местам… Время идёт, а больно, больно до слез. «Шахтёр» — чемпион! Как будто это было вчера… Знаете, ведь у большинства людей это останется в памяти и в душе навсегда. «Шахтёр» — чемпион, скандировали трибуны! «Шахтёр» — чемпион, звучало на многих стадионах Европы! Мы с мужем летали в Стамбул, когда «Шахтёр» выиграл кубок УЕФА. Мы сидели на трибуне вместе с болельщиками. Это особенное чувство гордости за страну, за игроков, с которыми знакомы лично! А какой дух патриотизма витает, когда на стадионе побеждает команда, представляющая тебя, твою страну… Это особенное состояние, это стержень навсегда! Жители Донбасса всегда гордились стадионом «Донбасс-Арена», лучшим в Европе. Гордость распирала. Мы лучшие! Ну вот, хорошо, что спросили меня. Прямо вспомнились мирные прекрасные времена, и на душе стало тепло!



- Среди ваших званий есть такое — Народная артистка Ингушетии. Как получилось, что именно ингуши так солидно отметили ваш талант?

— Призвание артиста петь свои песни для людей во всем мире. Я счастлива, что в списке мест на земле, где я выступала, есть и Ингушетия. И особенно приятно, когда твоя любовь к людям откликается взаимностью. Я с гордостью ношу звание Народной артистки Ингушетии и благодарна за такую высокую оценку моего творчества! Я всегда дарю свою любовь зрителям искренне, от всей души, и принимаю награды с огромной благодарностью. Украинские «звезды» едут в Россию за успехом и богатством: в ответ на родине их объявляют «изменниками» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

- София Ротару очень активно присутствовала на российских каналах в новогоднюю ночь. А вас не зовут или участие в подобных проектах не входит в ваши планы?

— Не забывайте, что София Михайловна — легенда нашей эстрады, и ее выступлениями украшают самые торжественные моменты в телевизионных программах, потому как это статус, престиж для телеканалов и концертов! Знают, что София Михайловна задержит на себе внимание телезрителей всех возрастов!!! Что касается меня, так я ежегодно принимаю участие в новогодних сьёмках как украинских, так и российских каналов, в различных шоу, огоньках, музыкальных фильмах и т.д. Я редко отказываюсь от съёмок, и у меня их достаточно. Бывает и такое, что сама себя «пропускаю» в эфире, потому что нам не сообщают, как смонтирован концерт. Потом выискиваю свои выступления на фан-страницах…

Я артист, я люблю съемки, люблю публику и люблю смотреть себя на экране телевизора, поэтому два самолета в Москву и два домой в Киев уже стали привычны, почти день уходит на перелёт! И часто вспоминаю, как раньше было, один час и пятнадцать минут, не успеешь взлететь и ты уже на месте! Было, было, было…(смеётся)

- Музыкальные проекты, которые готовили большие российско-украинские команды, например «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Золушка», «Снежная королева», пользовались бешеным спросом у публики. Возможен ли возврат к таким форматам сотрудничества? Что для этого нужно?

— В этой жизни возможно всё, было бы желание. А в данном случае нужно огромное желание! Пока, вижу, что его нет, и поэтому мы можем только помечтать…