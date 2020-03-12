Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко прокомментировал изданию Украина.ру инцидент с нападением националистов на советника СНБО и личного друга президента Владимира Зеленского Сергея Сивохо во время его презентации «Национальной платформы примирения и единства» по Донбассу. Инцидент произошел в четверг, 12 марта

«Нанесет удар, как почувствует слабость». Ермак знал о готовящейся атаке на Сивохо — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк - Владимир Вячеславович, что это было? Это «народный гнев» или заранее отрежиссированная акция?

— А что тут комментировать? Это была обыкновенная пиар-акция одной националистической организации, ничего больше. Такое происходит регулярно.

- Чьи интересы представляли нападавшие? Преследовали ли они какую-то иную цель помимо пиара?

— Я не состою в этой организации и не уполномочен давать информацию от их имени. Зачем я буду гадать? Пиар очевиден. А все остальное это фантазии и манипуляции.

- К каким последствиям для Украины может привести этот инцидент с точки зрения дипломатии и репутации?

— Ни к каким потерям для Украины это не приведет, ни с точки зрения дипломатии, ни с точки зрения имиджа.

- Как вы в целом относитесь к деятельности Сивохо? Он искренне верит, что Донбасс и остальную Украину можно помирить, или он часть чей-то игры?

— Думаю, что искренне.

- Насколько вообще Украина заинтересована в примирении с Донбассом?

— Термин «примириться с Донбассом» некорректен. Нет конфликта с Донбассом. Есть конфликт с Россией по поводу Донбасса. И это конфликт с Россией против Украины, где Донбасс лишь разменная монета.

Термин о примирении с Донбассом — это термин российской пропаганды, которая ничего общего не имеет с сутью конфликта. Украина хочет вернуть территории и хочет найти взаимопонимание с людьми, которые там живут и которые не совершили военных преступлений. Но этого не хочет Россия.

- Как властям следовало бы поступить с нападавшими?

— Я считаю, что власти должны наказывать всех, кто совершает правонарушения в соответствии с тяжестью этого правонарушения.