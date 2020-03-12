В Испании все спокойно - никакой паники нет, хотя есть смертельные случаи. Дети не ходят в школу, авиарейсы из Италии отменены. Немецкий журналист Карл Куяс-Скрижинский, живущий в Мадриде, рассказал изданию Украина.ру о ситуации с коронавирусом в стране корриды и фламенко

- Карл, какова сейчас обстановка с коронавирусом в Испании? Есть ли эпидемия? Есть ли паника среди населения?

— Абсолютно нет никакого панического настроения. По всей Испании зарегистрированы 2000 случаев инфекции коронавируса. Умерли 47 человек. Возраст умерших за семьдесят. Из них 31 умер в Мадриде. Это первое место. На втором месте — Страна Басков, где 7 умерших. Выздоровели 135 человек.

Были приняты определенные меры, которые вызвали в определенных районах Мадрида панические закупки товаров первой необходимости в магазинах. С сегодняшнего дня на 15 дней закрыты все школы, все учебные заведения. Хотя дети не являются практически зараженными этим вирусом. Максимальная опасность существует для людей старше 67-69 лет, у которых понижен иммунитет, — например, диабет. Об этом говорится в статье китайских ученых, опубликованной в англоязычном журнале «Ланцет».

Те, кому до 60 лет, в общем-то проблем с коронавирусом испытывать не должны.

- Так а что с магазинами сейчас? Сметают или нет в них продукты?

— Я вчера зашел в магазин рядом с моим домом. Там были пустые полки. А с другой стороны испанского хамона было сколько угодно. Что касается сыров, то одних было много, других — мало.

А сегодня я пошел с сыном в гипермаркет, который находится недалеко от меня. Там все нормально — полки завалены товарами. Может, риса кое-где мало, а так всего полно — свежайшее мясо, рыба, как всегда. Поговорил с кассиром о пустых полках, которые были накануне. Говорю: саранча как будто налетела. Он отвечает: Господи, люди взбесились, не понимаю, что с ними случилось. Зачем столько набирать — у нас все склады забиты.

Людей в масках на улицах Мадрида я не вижу. Очень редко. Весь общественный транспорт — метро и автобусы — будет проходить дезинфекцию. Причем ежедневно по несколько раз.

Все мероприятия в Мадриде и столице Страны Басков, которые предполагают участие свыше 1000 человек, не разрешаются, но только в тех местах, где есть зараженные.

- Рейсы самолетов из Италии в Испанию отменены или нет?

— Рейсы с сегодняшнего дня по 25 марта из Италии прекращаются.

- Когда медики ожидают пик эпидемии и когда она закончится?

— Врачи в Испании очень осторожны. Никто не знает, когда эпидемия пройдет.

Есть очень трагический подсчет, что коронавирус может привести к смерти 70 миллионов человек в мире. Но этот вирус в 4 раза менее опасен, чем тот же вирус Сарс 2003 года. Сейчас в мире заражено 100 тысяч человек, а умерли 3 тысячи.