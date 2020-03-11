Немецкий политолог Александр Рар рассказал изданию Украина.ру, как приближающаяся к Германии эпидемия оказала влияние на ее политику и экономику

- Александр, какова сегодня ситуация с коронавирусом в Германии?

— То, что сейчас происходит с коронавирусом, для Германии это очень серьезная, колоссальная проблема. Просто нынешнее поколение, которое живет в Германии, не помнит вот такого случая. Но все эти события, происходящие в мире, предвещают грядущую катастрофу.

Все смотрят на Италию, на то, что страна закрывается, на то, что в Милане врачи не справляются с лечением людей. Есть все основания полагать, что эта ситуация, которая существует в Италии, наступит в Германии или в конце марта, или в конце апреля.

- Что в этой связи делает немецкое правительство?

— Проблема немецкого правительства заключается в том, что у министра здравоохранения нет таких полномочий, как у его коллег в Италии, потому что Германия — федеративное государство.

Главные вопросы — разрешать или не разрешать те или иные мероприятия — принимаются местной властью, а не федеральным правительством. Но все идет на достаточно тревожном фоне.

Футбольные игры, как и в Италии, будут проходить при пустых трибунах. Это колоссальные убытки для спортивных клубов. Театры до конца марта закрываются. Есть рекомендация: все мероприятия, в которых принимают участие свыше 1000 человек. В Баварии уже закрыты ряд школ. Люди не посещают рестораны.

Под вопросом сейчас проведение съезда ХДС, где должны были 25 апреля выбрать преемника Меркель.

Правительство рекомендовало не ездить в Италию. Границы контролируются. На всех ток-шоу только и говорят о коронавирусе. Молодых просят не паниковать, но очень важно, чтобы они не заразились, потому что могут заразить дедушек и бабушек, которые находятся в группе риска.

Министр здравоохранения говорит, что ожидается, что 60% населения будут заражены до лета этого года. И даже, по-моему, об этом где-то говорила Меркель.

В Германии также боятся, что если все будет проходить так же, как и в Китае, то 2% от тех, кто заболел, могут умереть. А это 1 миллион человек в течение года. Это пандемия. Эти цифры просто ужасающи.

Власти говорят, что эта эпидемия неминуема. Они просят людей, у которых есть симптомы этой болезни, оставаться дома. Сейчас пытаются разгрузить больницы.

- А какие последствия вся эта ситуация с коронавирусом принесет немецкой экономике?

— Биржа рухнула, как в 2009 году. Люди закупают продукты. Прячут их в подвалах и на чердаках. Компании, которые работают в сфере туристического бизнеса, теряют миллионы.

Экспортная промышленность под ударом. Эксперты говорят, что все очень плохо, но немецкое правительство говорит, что есть резервы, есть возможность выдавать государственные кредиты немецким фирмам путем налоговых каникул. Смягчают законодательство, чтобы дать возможность людям работать краткосрочно, а не целый день сидеть на работе. Но они все равно будут получать зарплату. Правительство говорит: бояться не надо — деньги есть.

Но атмосфера в Германии стрессовая. Просто немецкое общество привыкло к роскоши и постоянному благополучию и такого страха очень и очень давно не испытывало. Даже не знаю, как мы этот стресс выдержим. Как мы из всего этого выйдем, будет понятно на Пасху. На нее придется и самый пик заболеваний.

- В апреле в Берлине планировался очередной саммит глав государств — участников нормандского формата. Но теперь его не будет. Это вызвано медицинскими причинами (коронавирус) или политическими?

— Людям сейчас не до этого. Сейчас другие проблемы. В Европе уже устали от Украины. Проблема коронавируса сейчас затмила всё.