Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру прокомментировал слухи о возможном объявлении Киевом дефолта на фоне обрушения цен на нефть и обвала на финансовых рынках

Экономист Охрименко: Из-за обвала рынков мы можем увидеть доллар по 30 гривен © Евгений Котенко, РИА Новости Украина - Александр, насколько сегодняшний кризис приближает вероятность объявления дефолта?

— Не объявят однозначно. Давайте немножко внесем ясность. Есть ряд украинских политиков (я не хочу называть их, вы сами можете посмотреть), работающих на одного из олигархов, которые действительно запустили информацию про дефолт.

Ему это выгодно. Во-первых, паника. Плюс ко всему он хочет за счет паники усилить свою власть. По этой причине он рассказывает эти сказки. Предпосылок для дефолта в Украине сегодня нет вообще.

На сегодняшний момент наш золотовалютный резерв составляет 26 млрд (не 6, не 12, а 26). Все, что нужно государству по госдолгу в 2020 году платить, включая проценты, — это около 9 млрд. Это притом что в любом случае будет приток валюты. Не будут же погашать все.

МВФ нужно заплатить в этом году 1,3 млрд. Это вообще копейки. Это с процентами и дивидендами. Сейчас миллиард долларов — это вообще ничто. Я понимаю, что сейчас специально разгоняют эту панику про дефолт, но никаких предпосылок нет.

У нас в 2015 году был дефолт, его спровоцировал Майдан. Но сейчас не 2015 год. Другое дело, что в 2020 году экспорт уменьшится, рост ВВП будет медленным. Скорее всего, мы сейчас увидим девальвацию гривны. Но это же не дефолт.

- Говорят, что дефолт принесет Украине некоторое облегчение, приводят при этом в пример Россию 1998 года.

— Нет, это чушь. Россия в 1998 году объявила дефолт и долги переоформила на новый срок. В 98-ом году экономику России так шарахнуло, что она только в 2002 году очухалась. Ничего себе облегчение. Просто все забыли, что, когда Путин пришел к власти, экономика мертвая лежала.

Дефолт это всегда плохо. В 2015 году у нас был дефолт. Ничего хорошего. Как раз в 15-ом году у нас курс доллара вообще за 40 заходил. Правда, он потом успокоился, но это было. Вот это и есть дефолт. Ничего хорошего, абсолютно.

- Киев до сих пор ведет переговоры с МВФ. Чем они, на ваш взгляд, закончатся?

— Ничем. Кредиты МВФ Украине и даром не нужны. Нет, переговоры будут. Будут делаться заявления, ремарки, красивые пассажи. У нас в 2019 году тоже рассказывали, что без кредитов МВФ курс составит по 50 гривен за доллар. Когда курс стал 23, все замолчали.

Да, сейчас курса по 23 уже не будет, не спорю. Мы увидим его по 25, 26, 27. Возможно, в конце года 28. Просто мы с 2014 года сотрудничаем с МВФ, и как только мы выполняем их советы, у нас начинаются проблемы. В 2015-м был дефолт. Это же классика. Выполнили их советы — получили, что называется, по-полной.

- Говорят, что финансовые спекулянты стали выходить из ОВГЗ. Чем это чревато?

— Ну, во-первых, не так много вышло. 1,8 млрд в гривнах. Большая часть этих спекулянтов — это наши люди, которые купили их через офшоры. Во-вторых, у нас рынок довольно специфический. Нельзя просто так взять и продать 20, 30, 40 млрд ОВГЗ. Так невозможно, не купят просто. Надо ждать погашений.

Да, у нас есть график погашений, и у нас большие погашения по ОВГЗ будут во втором и третьем кварталах. В четвертом квартале погашения будут очень маленькими. Но на сегодняшний момент, даже если брать во внимание погашения, иностранцы владеют только 15% ОВГЗ.

И когда недавно были погашения на 6 млрд, общая сумма, которая перепала резидентам, составила всего 900 млн. Из них они на 400 млн купили новые, а остальные конвертировали. То есть тут нет никакой катастрофы. У нас просто рынок очень хитрый.

— Повлияет ли на экономику так называемый «долг Януковича», который, судя по всему, придется отдавать в этом году?

— На Украине, несмотря на все заявления, про него забыли. Его и Порошенко не платил, и Зеленский тоже не будет платить. Все просто.

- Вы в целом выступаете против сотрудничества с МВФ, но при этом поддерживаете рынок земли. Поясните, пожалуйста, свою позицию.

— МВФ сам по себе дает глупые советы. Рынок продажи земли я поддерживаю еще с 2003 года. Очень давно. Украине рынок продажи земли нужен, но к МВФ это никакого отношения не имеет. Это не совсем даже идея МВФ. Фонд подхватил эту идею и стал к ней примазываться.

По большому счету рынок земли нужен украинским аграрным олигархам. А я их поддерживаю, потому что за ними будущее. Да, я согласен с тем, что он не нужен фермерам. Но я поддерживаю крупный бизнес. Хотите стать фермерами — пожалуйста. Но я считаю, что они нам и даром не нужны. От них эффекта никакого.

- Какие быстрые шаги сейчас должны предпринять власти, чтобы вывести страну из кризиса?

— Быстрых шагов как раз не надо. Если мы можем помечтать, то я хочу, чтобы новый премьер-министр как можно меньше выступал и делал как можно меньше реформ. Я не шучу. Чем меньше он будет что-то менять, тем быстрее мы выйдем из кризиса. Как только мы проводим какие-то реформы, то наносится такой удар по экономике, что кризис только усиливается.

И я очень надеюсь, что новый премьер будет скучным и неинтересным для журналистов. Чтобы вообще интервью не давал, а если и давал, то журналистам было бы неинтересно его слушать. Вот это было бы здорово. А если он будет пиариться, как Яценюк или Гончарук, то это будет не премьер-министр, а ужас.