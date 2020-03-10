Последние события во властных структурах Украины, кажется, приоткрывают новые планы президента Зеленского и его команды по дальнейшим внешнеполитическим и внутренним проблемам страны. Об этом - интервью с политологом и экспертом Михаилом Погребинским

- Михаил Борисович, главным политическим событием последних дней стала громкая отставка премьер-министра Украины Алексея Гончарука и правительства Украины. На ваш взгляд, почему Владимир Зеленский настаивал на этой отставке именно сейчас, не дождавшись принятия земельного закона?



— Отставка вызвана, видимо, в первую очередь падением рейтинга Зеленского. На самом деле всё естественно. Рейтинг был безумно завышен ожиданиями, в любом случае он должен был падать. Учитывая, что за 9 месяцев Зеленским ничего из того, на что надеялись очарованные им избиратели, не было реализовано, можно было ожидать и более резкого падения рейтинга. Пока сохраняется к нему довольно высокий уровень доверия, где-то около 50%. Но с правительством Гончарука Зеленский явно ошибся. Данные последних опросов показали обвал доверия к Кабмину, а Зе, похоже, весьма чувствителен к такой информации. Думаю, он сам понял (или ему объяснили заинтересованные люди), что если держаться за правительство Гончарука, то не за горами обвал и его рейтинга. А после отставки Андрея Богдана вступиться за Гончарука и его министров было некому. Михаил Погребинский. Биографическая справка © РИА Новости, Владимир Трефилов

Не исключено, что такую (впервые продемонстрированную) решительность он проявил из-за того, что ему кто-то компетентный объяснил реальное положение дел в экономике, и он понял, что далее тянуть с отставкой «профанов и дебилов» (это не мои слова, так эти министры сами себя характеризовали) было бы чревато скатыванием в дефолт, в социальную катастрофу.

Осознал ли президент реальное положение дел? Вряд ли. Иначе он не стал бы настойчиво повторять, что «курс останется неизменным». Впрочем, пока нельзя исключить, что эта мантра для ушей западных посольств, прежде всего для посольства США и функционеров МВФ. А насчёт разговоров о том, что Зеленскому следовало бы дождаться принятия непопулярного «земельного закона», чтобы возложить ответственность на Гончарука и Ко, то ничего из этого бы не вышло. Запуск рынка земли накрепко привязан к самому Зеленскому и ответственность за распродажу земли целиком и полностью всё равно будет нести он сам. Думаю, что в истории Украины он останется как инородец, который распродал украинскую землю, если, конечно, вовремя не остановится.

— Так все-таки, стоит ли ожидать от нового правительства ревизии прежнего экономического курса?

— Будет ли меняться курс? А был ли курс? Были декларации и имитация реформ по лекалам МВФ, никакого отношения к национальным интересам не имеющих. Думаю, что с новым правительством, в котором отчётливо прослеживаются интересы крупного украинского капитала, изменения будут, но, прежде всего, в интересах этого самого крупного капитала, что, впрочем, иногда (не слишком часто, разумеется) совпадает или хотя бы коррелирует с украинскими национальными интересами.

Любопытно, что если раньше во власти доминировали ставленники главным образом капитала, опирающегося на ресурсы Востока и Центра Украины, то в этом правительстве солидное представительство имеет и капитал Западной Украины. Погребинский рассказал о двуличии, которое продемонстрировал Шмыгаль в вопросе воды для Крыма © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

- Не менее знаковой, особенно учитывая открытую поддержку западных послов, можно считать отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. О чем может говорить игнорирование президентом «настоятельных просьб» послов G7 не увольнять генпрокурора, можно ли ожидать при новом прокуроре активизации резонансных уголовных дел, прежде всего против Петра Порошенко?



— Последнее — не исключено. Что касается игнорирования настоятельных просьб… Пока что дело выглядит так: Зеленский — человек нерешительный, а такие нередко склонны вдруг начать действовать очень решительно, чтобы доказать другим и себе, «что я — крутой, я — не лох». Но это лишь взгляд со стороны, может быть, неверный. Выскажу рискованное предположение. Это игнорирование настойчивых просьб посольств «семёрки», эта «решительность» может оказаться просто следованием советам американцев из лагеря Трампа. Посольство США пока, по всей видимости, скорее работает в интересах демократов.

- С учетом отставки руководителя офиса президента Богдана, о которой вы сказали ранее, отставки правительства и генпрокурора, не кажется ли вам, что Зеленский пытается произвести реальное обновление управленческого слоя в Украине?



— Пока можно говорить только о смене ряда близких к президенту лиц. Выражаясь словами персонажа Игоря Ильинского (фильм «Волга-Волга») — «заберите у них этот брак и выдайте им другой». Но, может быть, есть что-то большее? Увидим. Пока об этом говорить преждевременно. Первая попытка обновления оказалась провальной, сейчас делается вторая.

- На ваш взгляд, можно ли предположить, что эти отставки говорят о желании президента Зеленского сконцентрировать реальные властные возможности у себя или это война национальных олигархов против ставленников Сороса? Погребинский рассказал, что сделал бы Трамп, если бы он реально хотел договоренностей Путина с Зеленским © REUTERS, Tom Brenner | REUTERS, Tom Brenner | Перейти в фотобанк



— И то, и другое. Об усилении роли национальных олигархов я уже сказал. А в то, что президент решился сконцентрировать реальные властные возможности у себя, я поверю после отставки Авакова. Полномочия в управлении социально-экономическими проблемами ему ни к чему. Там ему нужны успехи правительства, сам он не может претендовать на значимые роли в определении политики в этой сфере, поэтому полагается на то, что ставленники олигархов ему помогут. Не случайно ведь он сказал, что «олигархи нанимают лучших». Вот такой у нас наивный президент в 42 года.

- Некоторые эксперты, опрошенные корреспондентами сайта Украина.ру, утверждают, что, даже обновив правительство, Зеленский вряд ли сможет улучшить ситуацию с экономикой и промышленностью на Украине, поскольку и так все настолько запущено, разрушено, что поднять из руин уже не удастся. Согласны ли вы с этим мнением? Если нет, то какие усилия, в каком направлении должен предпринять президент, чтобы вывести страну из бедности и прозябания?



— Не согласен. Улучшить может. Даже с учётом влияния олигархов в правительстве, которые, конечно, будут заботиться, прежде всего, о своих прибылях по принципу «Техас должны грабить техасцы».

Что он должен сделать? Всё очень просто сформулировать и… крайне трудно реализовать. Для начала — отказаться от тупикового курса на конфронтацию с РФ. Речь не о том, чтобы отказаться от движения в «Европейский дом», речь о политике здравого смысла. Политик, который утверждает, что скоро «из слабеющих рук России упадёт Донбасс и Крым — проблема лишь в том, чтобы подобрать упавшее, а заодно прихватить ещё пару областей РФ», должен работать не министром иностранных дел, а управляющим делами в НИИ ЧАВО. А здравый смысл предполагает выбор приоритетов развития страны (ну, не «государство в смартфоне», в конце концов!). В соответствии с этим выбором строить свою политику — как внешнюю, так и внутреннюю. Формат интервью не позволяет более подробно говорить на эту тему.

- Как, по-вашему, будет в дальнейшем строиться внешняя политика Украины, изменятся ли подходы к решению самых острых внешнеполитических проблем при новом руководстве МИДа? В этой связи стоит ли рассчитывать на продвижение минского процесса?

— Как будет в дальнейшем строиться внешняя политика Украины, пока не ясно. А по поводу Минска, кажется, вырисовывается такая стратегия. Заверить Запад (прежде всего — США), что, несмотря на ротацию правительства (с Западом не посоветовались?!) и сближение с олигархами, Зеленский обещает сохранение евроатлантического курса, усиленное хамством в адрес РФ (ультиматум — Зе даёт Москве год на признание капитуляции). Это, по мнению президента Зеленского, по-видимому, должно сработать, и Украина получит ожидаемый транш МВФ и военную и прочую помощь от США. Затем — отказ от Минска-2 и заодно от Донбасса без риска снятия санкций ЕС с России. Для этого — готовится принятие закона о референдуме и проведение самого референдума. Большинство проголосует за отказ от выполнения Минска-2 (нет проблем придумать формулировку!). Это даст аргументы для Парижа и Берлина — "мы же демократическая страна, мы не можем идти против мнения большинства граждан". Поэтому мы закрываем в среднесрочной перспективе тему реинтеграции Донбасса, возлагая на Москву, которая не хочет соглашаться на "мир на украинских условиях", ответственность за подготовку аннексии, теперь уже и Донбасса. После чего, как сказал Зеленский в интервью "Гардиан", "займёмся внутренними проблемами". Если план такой, как я предполагаю, то встречи в Берлине в апреле не будет, а может быть, её не будет вообще. «Каждый лучше, чем Гончарук»: Погребинский о кандидатах на пост премьера Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов



- Как вы считаете, что нужно сделать Зеленскому, чтобы освободить страну от радикалов и националистов, которые губят экономику (разрушая российско-украинское экономическое сотрудничество), политику и гуманитарную сферу страны? И вообще — насколько, с вашей точки зрения, Зеленский готов к таким действиям?

— Не нужно — и невозможно — освобождать страну от радикалов, не говоря уже о националистах. Нужно их активность ввести в законное русло. Для этого, во-первых, принять ряд поправок в действующее законодательство или новых законов. И, во-вторых, провести кадровую ротацию в силовых структурах.

Ни к первому, ни ко второму Зеленский не готов. Пока? Или вообще? Никто не знает, думаю, и Зеленский тоже.