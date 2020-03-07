Адвокат Гожый: Издевательства над украинским журналистом Муравицким продолжаются, его семье нужна помощь

Королёвский районный суд города Житомира в очередной раз перенёс заседание по делу обвиняемого в госизмене журналиста Василия Муравицкого, который уже почти два года после освобождения из СИЗО не имеет возможности работать и кормить свою семью

В августе нынешнего года будет уже три года, как украинское так называемое правосудие (а сначала следствие) разбирается в судьбе Василия Муравицкого, который все это время лишен возможности зарабатывать себе и своей семье на жизнь.

Василия Муравицкого задержали 2 августа 2017 года прямо в роддоме, куда он пришел, чтобы навестить жену и новорожденного сына. Его обвинили в государственной измене за то, что он критически высказывался в адрес существующей на тот момент власти в российских СМИ. Одновременно Василий вел расследование деятельности "янтарной мафии" в Житомирской области, в крышевании которой были задействованы и сотрудники местного отделения СБУ. После обыска в квартире Муравицкого, документы, изобличающие мафиози в погонах, исчезли. В течении 11 месяцев Муравицкий содержался в СИЗО, сейчас находится под ночным домашним арестом. В ходе предварительного следствия сотрудниками СБУ был установлен сообщник Муравицкого "Пампух", который оказался котом, что и было доказано в ходе судебных заседаний. Такими же "основательными" оказались и остальные доказательства виновности Муравицкого.

Уже при президенте Зеленском преступная деятельность сотрудников СБУ была признана украинской властью, виновные понесли наказание. Но дело Муравицкого продолжает в вяло-текущем режиме рассматривать Королёвский районный суд г. Житомира.

Amnesty International и швейцарская «Сеть Солидарности» признали Василия Муравицкого узником совести, а в декабре 2017 года Европарламент отправил письмо украинскому правительству с требованием немедленного освобождения журналиста. Однако украинская власть проигнорировала эти обращения и продолжает судить журналиства, переведя его под домашний арест.

Муравицкий вошел в список из 12 журналистов, который Совету Федерации РФ передал экс-редактор РИА Новости Украина, журналист Кирилл Вышинский, который сам полтора года провел в СИЗО по сфабрикованному обвинению.

О том, как идет дело сейчас в суде изданию Украина.ру рассказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый.

— Андрей, в среду, 4 марта, в Житомире должно было состояться заседание по делу Василия Муравицкого, но, насколько мы понимаем, рассмотрение снова перенесли?

— Да, заседание, по сути, и не началось. Поскольку у нас что-то произошло невнятное, последние несколько заседаний никак не могут состояться. В среду в суд не прибыл прокурор, написал письмо, что он проходит тестирование. Однако у нас в группе прокуроров их целых четыре, и почему-то остальные тоже не прибыли. Суд этот факт не заинтересовал, решили просто не проводить заседание. А почему не пришли остальные прокуроры, нас (защиту — Ред.) не проинформировали. Да и суд даже нашего мнения не спросил. Вышел судья, объявил, что переносится заседание, да и всё.

— А предыдущие заседания по какой причине переносили?

— До этого уже четыре заседания не могли состояться, потому что ещё один адвокат, Новицкая, не является на судебные заседания. О причинах неявки она нас не уведомляет, на связь не выходит.

Василий Муравицкий написал ещё до Нового года заявление об отказе от защитника Новицкой, однако суд не принимает этого отказа без заслушивания позиции самой Новицкой. Но она ни письменно, ни устно свою позицию не высказала. И мы, таким образом, попали в такую ситуацию, когда суд просто стал на паузу.

— На какое число перенесли очередное заседание?

— Перенесли на 20 марта, поскольку тогда уже подойдёт к истечению срок содержания Муравицкого под ночным домашним арестом, и надо будет это пересмотреть. Сейчас в деле лежат пять ходатайств о предоставлении доказательств стороной защиты различных документов, подтверждающих подложность ряда процессуальных действий. Но почему-то вдруг, как по взмаху волшебной палочки заблокировано проведение судебного процесса, в том числе из-за непонятного поведения адвоката Новицкой. Узник совести Василий Муравицкий: Хочу вернуться к работе – писать книги и статьи © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— Причины этого вам не известны?

— Не известны. Поэтому мы хотим воспользоваться случаем и через издание Украина.ру попросить её откликнуться, появиться в суде и выполнить свои обязанности. Потому что мы не можем сейчас эффективно защищать Муравицкого из-за её непонятного поведения.

Может быть, с ней что-то случилось, есть какие-то обстоятельства. Тогда просим тех, кто прочтёт это и кто её знает — пожалуйста, передайте ей… Или нам сообщите, что произошло. Мало ли, всякое бывает в жизни.

— Надеюсь, контакт будет установлен. Сейчас для Муравицкого остаётся мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Может ли он работать и кормить семью?

— Ночной домашний арест с изъятыми паспортами. Это значит, что он на работу не может устроиться. И частным предпринимателем тоже быть не может, для этого необходимо зарегистрироваться и встать на учёт в налоговую. Этого нельзя сделать без документов. Вот такая ситуация длится уже на протяжении двух лет после выхода Муравицкого из СИЗО. Это такая политика давления, испытание на выживаемость. Заодно всем другим журналистам наука: смотрите, что с вами будет, если…

А в семье у журналиста двое маленьких детей. Конечно, если бы не благотворительный фонд и добрые люди, семья оказалась бы в крайне затруднительном положении. Да, собственно, и оказалась. Понятно, что в сложившейся ситуации семья Муравицких нуждается в помощи.

— Может быть, сообщим нашим читателям, как можно помочь?

— Это можно сделать через благотворительный Фонд Василия Муравицкого. Он был создан ещё тогда, когда журналист находился в тюрьме и фонд создали для оказания ему помощи. Но также и для оказания помощи всем журналистам, преследуемым за правду.

Ещё более простой путь — связаться с самим Василием Муравицким через его страницу в соцсети Facebook и узнать, чем можно помочь.

Или же связаться со мной через мою страницу. Через наши контакты можно помочь Василию и его семье.

— Выражает ли журналистское сообщество и сейчас свою солидарность с Муравицким? И не только медиа… Кстати, статья о Василии в русской Википедии снабжена сейчас припиской — «предлагается к удалению». С чем это связано?

— Это связано с тем, что… Мы же не считаем, что Википедия является действительно независимой альтернативной и объективной энциклопедией. Википедия, как всем уже очевидно, имеет свои определённые пропагандистские цели, придерживается определённых доктринальных и идеологических вещей.

А поскольку Василий Муравицкий является человеком левых взглядов, является журналистом, пострадавшим за свободомыслие, то отсюда реакция редакторов. Мы ведь знаем, интересы какого государства продвигает Википедия и кем поддерживается. Поэтому удивляться тому, что происходит со статьёй о Муравицком, совершенно не приходится. До этого там была сумасшедшая война правок, администраторы Википедии не мирились с нахождением там опального журналиста. Статью и так уже урезали до какого-то минимального размера, а теперь уже предлагают и вовсе удалить. Это всё, что нужно знать о Википедии. Василий Муравицкий: «Я и подумать не мог, что будет такой абсурд» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А журналистское сообщество проявило максимум солидарности, когда ещё при Порошенко Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) выступил на стороне Муравицкого, выступили и многие иностранные журналисты, в том числе российские.

На Украине и сейчас журналистское сообщество Муравицкому, конечно, сочувствует. Однако власть продолжает закручивать гайки, уже и режим Зеленского старается на журналистов оказать давление, в том числе своим бездействием.

— Давление бездействием?

— Как ни парадоксально, но так. Бездействие проявляется в чём? Нападения на журналистов, совершённые при Порошенко, не расследуются. И нападения, которые совершаются уже при президенте Зеленском, тоже остаются безнаказанными. Журналистов как судили, так и судят. Какого-то понимания со стороны Зленского мы не видим, он живёт в своём мире, созданном ему его окружением — и совершенно не понимает, видимо, почему за него проголосовали на выборах 73% избирателей, чего они от него ждут.

— Ожидаете ли вы каких-то изменений к лучшему в связи с отставкой генпрокурора Рябошапки?

— Нет, не абсолютно не ожидаю никаких изменений. Поскольку что отставка прокурора Рябошапки, что, может быть, назначение нового (пока назначен «и.о.» — Ред.) не подкреплены никакими прозрачными политическими процессами. За что его отставили? Этого не объясняют обществу. По каким критериям назначат нового? Тоже не объясняют. Если бы президент чётко сказал: извини, ты был прокурором столько-то времени, сделал то-то и то-то, что не соответствует моей политической программе — за это, пожалуйста, уходи… А так мы видим, что идёт какая-то подковёрная борьба между группами влияния в Офисе президента и за его пределами — нам от этого ни холодно, ни жарко.