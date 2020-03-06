Украинский политолог Даниил Богатырев специально для издания Украина.ру подвел итоги уходящей политической недели

- Даниил, важным событием для Украины стали итоги «супервторника» в США. Джо Байден с мощным украинским бэкграундом вернулся в президентскую гонку и становится одним из главных «кандидатов в кандидаты». В то же время Трамп намеревается использовать украинское прошлое Байдена в своей предвыборной кампании. Как вы считаете, как на Украину повлияет американская предвыборная гонка? И поддержит ли украинская власть одну из сторон противостояния, как это было при Порошенко?

— Я думаю, что от такой явной ошибки уже у нас будут воздерживаться, а что касается того, как повлияет — может повлиять самым непосредственным образом, потому что сейчас Дональд Трамп заинтересован в вываливании как можно большего количества компромата на Байдена.

Соответственно, будет подниматься все украинское досье, будет осуществляться давление на украинскую сторону с целью так называемого расследования.

Но тут речь, скорее всего, не идет о расследовании как таковом, потому что не может же быть такого, чтобы американцы доверяли украинской стороне расследовать какие-то жизненно важные для них дела. Кость Бондаренко: У ЦРУ на Байдена столько компромата, что помощь Зеленского Трампу уже не нужна © Екатерина Чеснокова

Скорее всего, речь идет о каких-то документах, которые у украинской стороны есть уже на Байдена, но которые она пока не хочет выдавать. Опять же, чтобы не вмешаться в выборы на одной из сторон, не повторить ошибку Порошенко.

Я думаю, давление на Киев будет возрастать, ну а дальше посмотрим. Все будет зависеть от того, как будет развиваться кампания, как будет вести себя Киев в этой ситуации.

Я думаю, что следует придерживаться взвешенной позиции, не вмешиваться, не повторять ошибок 2016 года, и тогда вся эта ситуация пройдет для Украины более-менее безболезненно.

- В среду на внеочередной сессии парламента депутаты отправили в отставку Кабмин Алексея Гончарука. Теперь в стране новый премьер и практически полностью новое правительство. Как вы оцениваете новый Кабмин? Можете ли назвать его «правительством профессионалов»? И говорят ли новые кадры о некой смене политики Зеленского?

— Там есть люди, которые были в старых правительствах, например, во времена Тимошенко, но тут нельзя давать однозначную оценку исходя из опыта того правительства, потому что ситуация по сравнению с тем же периодом правления Ющенко или даже Януковича, изменилась кардинально.

У Украины теперь другая экономика, она уже просто не та, которая была тогда, и смогут ли эти люди адекватно действовать в нынешних условиях — большой вопрос.

Более того, у меня возникает большой вопрос относительно того, а можно ли сделать что-нибудь вообще, чтобы остановить, к примеру, падение промышленного производства или хотя бы его замедлить?

Смогут ли разрулить ситуацию с пирамидой ОВГЗ (облигациями валютного государственного займа — ред.), которая грозит обвалиться?

А у нас еще мировой финансовый кризис на носу, как говорят экономисты. Плюс еще проблемы мировой экономики из-за коронавируса.

Проблем очень много, и возникает вопрос, смогут или все эти люди, неважно, являются ли они опытными, квалифицированными специалистами, или пришли со стороны бизнеса или откуда-то еще, смогут ли они действовать в этих реалиях эффективно.

- Уже в четверг Рада отправила в отставку и генерального прокурора Руслана Рябошапку. Им была недовольна фракция «Слуги народа» и сам Зеленский.Одна из причин — блокирование уголовных дел, связанных с Порошенко. За Рябошапку вступился Запад во главе с американским посольством, но Рада всё равно проголосовала за недоверие к нему. На ваш взгляд, можно ли говорить, что Зеленский пошел против мнения и рекомендаций Запада? Какими будут последствия этого решения?

— Так нельзя говорить — за Рябошапку вступается не Запад, а только его часть, продемократические и демократические элиты. Я имею в виду Демократическую партию США и всех, кто с ней связан — «соросята», прочие грантовые структуры. В европейских властных структурах, в частности в Еврокомиссии, очень много этих людей, именно поэтому они за него вступались.

Но, с моей точки зрения, здесь стратегический выбор сделан правильно, потому что у демократов очень мало шансов выиграть президентские выборы в США. Скорее всего победит Дональд Трамп, и не нужно с ним портить отношения.

Поэтому и нет смысла держать на посту генпрокурора — откровенного лоббиста интересов Демпартии, каким и был Рябошапка.

Он, к примеру, не давал хода делу Шокина, которое необходимо для расследования дела Байдена. Это один из эпизодов, покушение на Шокина, принуждение украинских властей к его отставке и так далее. Американские проблемы, Кабмин без «соросят» и Зеленский против Запада. Главное на неделе с 29.02 по 6.03 от экспертов © REUTERS, JCS/Mike Blake | REUTERS, JCS/Mike Blake | Перейти в фотобанк

Всё это не расследовалось при Рябошапке, и сейчас следует ожидать запуска этих процессов.

Да, украинские власти не хотят вмешиваться в американскую кампанию, но само удержание Рябошапки на этом посту и его саботаж расследования уголовных дел могли быть расценены как вмешательство в кампанию, причем на стороне демократов.

А этого украинские власти точно не хотят, так что, думаю, новый генеральный прокурор или, возможно, исполняющий обязанности, будет действовать таким образом, чтобы не провоцировать американскую сторону.

Он будет формально действовать в рамках закона, не будет делать громких политических заявлений.

- Андрея Портнова некоторые эксперты называли достойным кандидатом на пост генпрокурора. Как вы считаете, сможет ли он возглавить ведомство? Если не он, то кто наиболее вероятный кандидат?

— Говорили уже о том, что генпрокурором может стать юрист «95 квартала» (компания Зеленского — ред.) Сергей Ионушас. Думаю, скорее всего, он и займет пост.

Что касается Портнова — по своим профессиональным качествам он, несомненно, может стать генпрокурором. Он достоин этого, исходя уже из той работы, которую он проделал для расследования дел против Порошенко — это гораздо больше, чем сделал Рябошапка, который саботировал расследование этих дел.

Однако, скорее всего, нынешние власти уже определились с кандидатом, и это будет не Портнов.

Но даже не будучи генпрокурором, он может серьезно влиять на обстановку в стране, и в частности расследования этих громких дел.

Он уже оказал существенное влияние на отставку Рябошапки, привлекая внимание общественности к тому, как генпрокурор саботировал работу по делам Порошенко, в результате на это обратили внимание президент и его окружение.

В результате Рябошапка был снят, так что недооценивать влияние Портнова не стоит, но я не думаю, что оно будет облечено в некую формальную должность в ближайшее время.