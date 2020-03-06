Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру прокомментировал смену украинского правительства, а также дал свой прогноз относительно влияния американских выборов на внутриполитическую жизнь страны

Поклонская: Шмыгаль — мужчина деловой, въедливый технократ, а не уличный горлопан © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк - Константин Петрович, как именно смена правительства изменила соотношение сил между крупными политическими игроками?

— Фактически из правительства удалены так называемые «соросята», то есть люди, ориентированные на доминирование иностранного капитала в Украине. Но их позиции в целом остаются сильными в обществе, и поэтому эта группа перейдет в оппозицию к Зеленскому и начнет целенаправленную кампанию по дискредитации президента.

Мы также видим позицию западных государств, которые оказались обиженными тем, что Зеленский отказался выполнить их требования оставить Рябошапку. Это давление может касаться информационной и финансовой сферы.

Опять же крайнее недовольство сейчас будет выражать МВФ, поскольку Зеленский проигнорировал команду представителя фонда в Украине Йосты Люнгмана оставить Маркарову на посту главы Минфина.

Поэтому вполне возможно, что в этом отношении возникнут проблемы с МВФ. Хотя новый министр финансов Игорь Уманский известен как очень толковый финансовый дипломат. Тут уже как сложится работа.

Вполне возможно, что против Зеленского может объединиться целая фронда, если представители транснациональных корпораций найдут общий язык с людьми Порошенко и олигархами, которые чувствуют себя обиженными.

- Как вы оцениваете его кадровый потенциал? Смогут ли они справиться с поставленными задачами?

— Существуют очень большие риски, поскольку Украина одной из первых вступила в прогнозируемую волну мирового кризиса, став одним из слабых звеньев этого кризиса. Но в любом случае правительство практиков лучше, чем правительство теоретиков.

Я бы не стал преувеличивать и повторять тот тезис, что это правительство Ахметова-Коломойского. Потому что интересы Зеленского и Коломойского не представлены в этом правительстве в полной мере.

Я бы назвал это правительство правительством Зеленского-Ермака, поскольку Ермак сыграл большую роль в отставке правительства и формировании правительства нового. Так что будет новый центр влияния, новая перегруппировка сил и усиление влияния Банковой на процессы в исполнительной власти.

- Касательно увольнения Рябошапки, кто мог бы занять его место?

Насколько я знаю, поиск ведется, называется целый ряд кандидатур, но я бы не стал спешить с выводами. Думаю, что этот вопрос пока остается открытым.

- Наиболее популярной фигурой считается Андрей Портнов. Это в принципе реально или это просто разговоры?

— Я думаю, что вряд ли Зеленский пойдет сейчас на такой смелый шаг. Лично я бы только приветствовал кандидатуру Портнова, я считаю его своим другом и человеком, который больше всех готов к этой должности.

Но его назначение вызовет такую реакцию со стороны постмайданных сил, что это может вызвать большие потрясения в обществе. Хотя мы видим готовность Зеленского к нестандартным и волевым решениям.

- В США состоялся «супервторник» по итогом которого кандидат от Демократической партии Джо Байден с мощным украинским бэкграундом вернулся в президентскую гонку. Будет ли власть Зеленского занимать чью-то сторону в его противостоянии с Дональдом Трампом?

— Смена правительства и отставка Рябошапки уже показывают, что Зеленский собирается делать ставку именно на Трампа, хотя вряд ли будет совершать какие-то прямые действия в его поддержку. Скорее всего, он будет демонстрировать нейтральную позицию Украины, поскольку новые скандалы и упоминание Украины на американском направлении ему совершенно не нужны.

- Насколько ему удастся выдержать этот суверенитет? Говорят, что Трамп будет усиленно давить на Зеленского, требуя компромат на Байдена.

— Тут уже вопрос. Будем наблюдать. Пока что Зеленскому удается петлять. Я вообще считаю, что у ЦРУ на Байдена уже столько компромата, что требовать его у Зеленского Трампу не понадобится.