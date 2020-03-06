Украинский политолог Энрике Менендес рассказал изданию Украина.ру, какое теперь влияние на политику и экономику страны будет иметь главный олигарх Украины Ринат Ахметов

В среду, 4 марта, на Украине ушло в отставку правительство Гончарука и парламентом назначено новое, которое возглавил Денис Шмыгаль. Шмыгаля большинство экспертов характеризуют как "человека Ахметова" и в связи с этим делают вывод, что теперь правительство Украины стало "ахметовским". Издание Украина.ру решило выяснить, так ли это, у одного из тех политических экспертов в Украине, кого также связывают с олигархом.

- Энрике, в украинских и российских СМИ муссируется вопрос о том, что новый премьер — это креатура Ахметова. Так ли это?

— Очевидный факт биографии Дениса Шмыгаля это работа в компании ДТЭК, которая принадлежит Ринату Ахметову. Можно предположить, что если Ринат Леонидович имеет влияние на любую власть в Украине, то у него есть и возможность влиять на кадровые решения такого уровня. Не знаю, является ли Шмыгаль прямой креатурой Ахметова, но создаётся ощущение, что к этому назначению он руку всё-таки приложил.

- Можно ли говорить о том, что назначение Шмыгаля свидетельствует о том, что Ахметов вошел в ближний круг Зеленского? И будет влиять на экономический и политический курс Украины, и в частности на урегулирования проблемы Донбасса?

— Мои источники в Офисе Президента уже давно рассказывали, что отношения между Ахметовым и Зеленским становятся всё более тёплыми. В реалиях украинской политики, где президент должен уметь лавировать между разными олигархами и внешними силами это нормальное явление. Иначе система становится разбалансированной.

Новый Кабмин по старым олигархическим лекалам. Главные темы соцсетей 5 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Касательно ситуации с Донбассом, то я не думаю, что будут большие перемены. Тут такой быстрой связи нет. Даже если лично Зеленский примет решение полностью изменить курс страны, это будет невозможно реализовать в нынешних условиях. Предстоит долгая и планомерная работа по изменению общественного мнения и баланса сил во внутренней политике между разными группами влияния.

Из позитивного, в правительстве Шмыгаля будет отдельное министерство по реинтеграции, а его глава будет вице-премьером. Если они сумеют наполнить эту структуру полномочиями, это будет хорошо. Из негативного, некоторые комментаторы говорят, что сам Шмыгаль с идеологической точки зрения является симпатиком Порошенко. А значит есть риск, что в гуманитарной политике ничего не изменится и будет опять «армия, вера, язык». Это конечно плохо.

Думаю, что для Донбасса крайне важно, чтобы в правительстве, хотя бы на вторых ролях появились люди из нашего региона (Донбасса — Ред.), которые заинтересованы в решении проблемы. Таких я там пока не вижу. В прошлом правительстве тоже не было людей из Донбасса. Это явный кризис репрезентации в украинской политике

- Зеленский отодвинул Коломойского и сделал выбор в пользу Ахметова? Какие сейчас отношения между Ахметовым и Коломойским?

— В новом Кабмине у Коломойского тоже есть свои люди. Говорят их стало даже больше. Более того, некоторые эксперты в Украине считают, что Игорь Валерьевич многое сделал, чтобы потопить правительство Гончарука. Конечно, у Ахметова и Коломойского разные интересы — в сфере энергетики, например. И я уверен, что борьба по этому направлению продолжится.

Ключ без права передачи. Донецкий олигарх Ахметов снова первый в политике и бизнесе Украины © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Для Украины и для Донбасса усиление Ахметова на мой взгляд пойдёт на пользу, потому что в отличии от многих других олигархов — того же Коломойского, — компании Ахметова платят огромные налоги и делают социальные программы. То, что до войны Донецк был таким красивым и процветающим городом это во многом заслуга Ахметова.