Российский политолог, специалист по вопросам Белоруссии Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру прокомментировал резонансное заявление главы МИД республики Владимира Макея, которое тот сделал в четверг, 5 марта, о том, что он ставит под сомнение процесс создания Союзного государства с Россией

«Это рискованно». Безпалько предположил, чем закончатся нефтегазовые споры Москвы и Минска © РИА Новости, Владимир Трефилов - Дмитрий, министр иностранных дел Белоруссии Макей, сказал, что Минск не видит смысла работать над дорожными интеграционными картами, пока не решены вопросы по нефти. Как это понимать?

— Это надо понимать так, что белорусское руководство на протяжении 20 лет придерживается одной чудесной формулы «Утром деньги — вечером стулья, но деньги вперед». Деньги Россия всегда Белоруссии выдавала в виде субсидий, преференций и всего прочего, но взамен никакой интеграции не происходило.

Россия пересмотрела эту формулу в прошлом году. Это было неоднократно озвучено и Путиным, и Медведевым. Россия больше не будет беспрепятственно давать деньги вперед, ничего взамен не получая.

Минск эта новая формула не устраивает, поэтому процесс углубления интеграции заморожен. Это означает, что белорусская сторона вообще не рассматривает интеграцию как способ достичь некоей конкретной цели в рамках создания Союзного государства.

Минск рассматривает союзный договор исключительно как способ вытягивания из Москвы денег без каких-либо обязательств. Это длится уже больше 20 лет, и, естественно, такая ситуация полностью не устраивает РФ.

Лукашенко эта ситуация полностью устраивает. Он неоднократно в начале 2000-х годов говорил, что мы главные сторонники, но реализации Союзного государства якобы мешают либералы в российском правительстве, называл фамилии Чубайса и Гайдара. Эти люди давно уже ушли из политики, но ему по-прежнему кто-то мешает.

- В этом заявлении больше риторики, или это уже реальный призыв к конкретным действиям?

— То, что мы слышим, — это отголоски тех процессов, которые происходят в отношениях между странами в последние месяцы. Мне кажется, Макей озвучил то, о чем в Минске уже последние несколько лет говорят, о том, что Белоруссия вообще планирует покинуть Союзное государство.

Этот вопрос уже стоит ребром, это уже звучит в дискурсе многих провластных белорусских экспертов. Президенту Лукашенко следовало бы вынести на референдум вопрос, планирует ли Белоруссия дальше оставаться в Союзном государстве и развивать отношения с Россией, или же ей стоит уйти в свободное плавание.

В данном случае белорусская сторона в лице Макея просто сообщила, что она и дальше будет саботировать интеграционные процессы. Он ведь еще сказал, что рабочая группа больше не собирается.

Но тут всплывает еще один очень важный момент: с 1 февраля представитель Белоруссии возглавил Евразийскую экономическую комиссию. Белорусская сторона может переложить вопрос энергетики в плоскость Евразийского союза, тем самым парализовав его работу. Подобное уже происходило года полтора-два назад.

Такая ситуация будет очень больно бить по всему Евразийскому проекту. Но я абсолютно убежден, что российская сторона понимает все эти риски и постарается их минимизировать.

- К каким еще последствиям может привести это заявление Макея?

— Это может привести к последствиям для некоторых лиц в Белоруссии, которые занимают пост руководителя республики. Та антироссийская риторика, которую Лукашенко активно использует в своей предвыборной кампании, может плачевно сказаться на результате этих выборов.

Кочетков: Белорусское экономическое чудо – это жизнь за счет России © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Есть несколько вариантов, когда они пройдут. Белорусский ЦИК продвигает идею провести эти выборы 30 августа, в день рождения Лукашенко. Но проведение выборов в этот день накладывает дополнительные расходы на белорусские госучреждения: студентам сократить каникулы, бюджетников вызвать из отпусков. Это может вызвать некоторое возмущения в обществе.

Поэтому оптимальный вариант для проведения выборов — июнь. Если они пройдут 28 или 21 июня, то информация об их проведении должна быть объявлена уже в марте. Соответственно, остается 3-4 месяца до выборов.

В условиях, когда нет решения по нефти, а белорусский экспорт за январь обрушился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это отражается на бюджете и доходах граждан. Девальвация началась. Это все дополнительные издержки, которые сказываются на репутации главы государства, который на 26-м году президентства захотел еще на один срок пойти.

- Как дальше будет действовать Лукашенко?

— Это очень сложная для него дилемма. К тому же это первый случай в его практике (за исключением первых сроков), когда он идет на выборы без поддержки со стороны Москвы и Кремля. Пока не очень понятно, как он будет решать эту задачу, но, судя по всему, ему это не удастся сделать.

Это может привести к тому, что мы увидим закат эпохи Лукашенко. Как именно он будет происходить, будем наблюдать. Но все эти истории с углубленной интеграцией и тем, что он делал на протяжении 20 лет, уже закончились для России ничем.

Россия потеряла десятки миллиардов долларов и может потерять еще больше. Россия может потерять Белоруссию как партнера и союзника, если ситуация будет как есть. Белоруссия может превратиться в откровенно враждебное государство, если Лукашенко сохранит свой пост еще на 5 лет.

Это будет государство, строящее политику на русофобии. Те вещи, которые Лукашенко делал мелкими шагами, он после выборов будет делать крупными.

- Как правильно следует поступить России в этой ситуации?

— Россия должна полностью дистанцироваться от Лукашенко до президентских выборов, ограничить с ним контакты, не участвовать в его кампании и дать белорусским гражданам возможность самим определить свою судьбу, в том числе чиновникам, силовикам и армии.

Они уже долгие годы не получают никакого повышения и довольствия в республике. КГБ контролирует ситуацию в стране, но их доходы сейчас тоже падают. Они видят, как развивается ситуация в соседних государствах, и понимают, к чему эта ситуация может привести. МВД знает, чем закончилась судьба «Беркута» на Украине.

Теперь механизм государственной власти будет решать, что делать с главой государства, который за последнее время не решил ни одной задачи в Москве: по газу вопрос решен, но не решен вопрос по нефти, по другим направлениям есть какие-то проблемы. Это серьезно бьет по его репутации.

Поэтому Россия должна наблюдать за президентскими выборами, а затем вступить в переговоры с теми, кто придет к власти.

- Возможен ли такой вариант? Ведь между странами за столько лет еще ни разу не было столь серьезной конфронтации.

— Да, действительно не было. Белоруссия все-таки рассматривается как союзник. Но эти контакты уже постепенно сводятся на нет. Реже стали встречаться президенты, и последние встречи заканчивались для Лукашенко совершенно ничем.

Он возвращался в Минск и говорил, что его «раком ставили» в России. Хотя нигде не было фотографий, где он в какой-то позе неудобной был, везде в кресле сидел. Но в Минске он рассказывает, что ему там было некомфортно. Такая дипломатическая риторика бесспорно вредит двусторонним отношениям.

Если вы посмотрите на его последние заявления, то он сперва отказывается от российской нефти, мол, американцы будут ему 100% нефти давать. А теперь он говорит уже другое, что он хочет у России нефть покупать, требуя, чтобы Россия ему нефть давала. То есть он путается в показаниях, и Москва уже не понимает, чего же он хочет.

Его предвыборная кампания как раз строится на антироссийской риторике. Поэтому России нужно отойти в сторону и понаблюдать за этими процессами.

- Что еще может предпринять Россия?

Александр Шпаковский: Интенсивной интеграции Белоруссии с Россией ждать не стоит © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Проводить различные мероприятия, дискуссии. Объяснять белорусским гражданам свою политику, помогать и содействовать укреплению отношений на уровне среднего и малого бизнеса. Все эти механизмы должны работать вне зависимости от того, кто стоит во главе белорусского государства.

Ставку необходимо делать на развитие институтов двух стран, а не на конкретных политиков с их персональными амбициями и эмоциональными заявлениями, которые сегодня находятся у власти.

- Насколько вероятно, что Лукашенко может повторить судьбу Януковича, когда его свергнут собственные элиты из-за отсутствия денег или отказа идти на Запад в последний момент?

— Очень даже может повторить. Но это будет самый легкий вариант, если он повторит судьбу Януковича. Россия беглых президентов не выдает даже по запросу Интерпола и других служб, поэтому у Лукашенко есть возможность спастись, если он будет бежать куда-то.

Лукашенко в гарантии не верит. Если он не будет доверять тому, кто придет ему на смену, единственный вариант для него — это бегство или отъезд в РФ. Этот вариант предлагался ему публично многими экспертами, и он пока раздумывает.

Более жесткий вариант — это вариант Чаушеску. Отмечу, что те люди, которые свергали румынского лидера, за несколько часов до его ареста кланялись ему в верности. Так вот, с Лукашенко могут повториться еще более радикальные варианты.

В окружении Лукашенко есть люди, которые тащат его на Запад, а Западу он не нужен. Он прекрасно это понимает и помнит, чем закончились судьбы Каддафи и Хуссейна, которые начали заигрывать с Западом. Поэтому Запад может кинуть Лукашенко косточку, он ее не проглотит, и потом известно, что они с ним сделают.

Так что он может заиграться, тем самым поставив под угрозу свою безопасность и безопасность своей семьи. Лукашенко понимает, что находится в сложном положении: его рейтинг не такой высокий, какой был, а без финансово-ресурсной поддержки Кремля сделать себе элегантную победу в 90% уже не так-то просто.

Это может вызвать возмущение в белорусском обществе, не только среди рядовых граждан, но и среди людей из его окружения, которые тоже хотели бы свой кусочек пирога получить, а могут остаться у разбитого корыта.