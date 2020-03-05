В четверг, 5 марта, генпрокурор Украины Руслан Рябошапка может лишиться своего поста, если Верховная Рада проголосует за его отставку. О претензиях инициаторов отставки рассказал изданию Украина.ру депутат-оппозиционер Ренат Кузьмин, бывший одним из руководителей прокуратуры при президенте Викторе Януковиче

- Ренат, какие претензии к Рябошапке у тех, кто инициирует его отставку?

— К нему так много претензий, что простое их перечисление займёт уйму времени. Если коротко: Рябошапка провалил работу прокуратуры и дискредитировал всю систему правоохранительных органов.

- Почему за него «вписались» послы «Большой семерки»?

— Потому что страна по-прежнему находится под внешним управлением и именно иностранцы, а не украинская власть определяют курс развития страны и решают основные кадровые вопросы.

Ключевые посты в Украине заняты агентами иностранного влияния, а правоохранительные органы превратились в прикрытие для разведывательной и подрывной деятельности иностранных спецслужб. Вот и ринулись «послы» спасать «рядового Рябошапку».

- Снимут его или нет?

— Надеюсь, что снимут. Но тут следует учесть, что фамилия генпрокурора сегодня не имеет значения. Как не имеет значения и то, снимут его или нет. Генпрокурор не является самостоятельной фигурой. Он действует в заданной президентом системе координат. И тут нужна политическая воля и полная смена курса.

Сейчас группа международных аферистов в сговоре с украинскими олигархами продолжают грабить государственный бюджет и средства международной финансовой помощи. И без прямой команды и поддержки президента Украины генпрокурор самостоятельно не сможет изменить существующее положение. А команды президента на изменение курса и освобождение от внешнего управления, как видите, нет.

А что есть? Есть продолжение старой порочной политики Порошенко, в основе которого разжигание вражды и ненависти, оголтелая русофобия и сдача национальных интересов.

- И все же — кто может быть назначен вместо Рябошапки?

— Президент назначит очередного, как он сам когда-то выразился (в телефонном разговоре с Трампом. — Ред.), «на сто процентов» своего человека. Очередного «Слугу народа». Без стажа, без опыта, без авторитета, но «своего».