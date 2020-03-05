На Украине 4 марта произошла смена правительства, однако Верховная Рада не назначила ряд министров, в том числе главу Министерства энергетики и экологии. Сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру рассказал о возможных причинах этого

- Дмитрий, по данным украинских СМИ, бывший министр энергетики и экс-заместитель руководителя Госуправления делами Иван Плачков не согласился возглавить Министерство энергетики Украины…

— Во-первых, я не уверен, что Плачков отказался, это далеко не факт. Тем более если пишут наши журналисты — на заборе тоже что-то пишут.

Я бы им точно не доверял, особенно в той стране, которой является Украина сейчас. Всё это нужно как минимум критически воспринимать.

Я думаю, что Плачков в принципе может и сейчас рассматриваться как кандидат на пост главы Минэнерго.

- Этот пост до недавнего времени занимал Оржель — чем он не устроил Зеленского?

— На самом деле никаких серьезных провалов в его работе не было. Возможно, потому, что не было времени эти провалы устроить, — он не так давно занял министерское кресло.

Однако он близок к уволенному премьер-министру Алексею Гончаруку, он выходец из BRBO, это Офис эффективного регулирования, который был создан и финансировался на деньги ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития. — Ред.). Оржель там работал.

Мне кажется, что это сыграло трагическую роль в его министерской карьере. Но, возможно, тут дело даже не в Зеленском.

- Что вы имеете в виду?

— Поговаривают, что причиной отставки правительства была попытка Кабмина Гончарука сменить руководство компании Центрэнерго, последнего госактива в области производства электроэнергии из угля на Украине.

Он контролируется государством, к нему непосредственное отношение имеет Министерство энергетики. Это не самый мощный мегаактив, однако на указанном рынке он занимает существенную долю — примерно 15%.

Чужой против хищника. Ахметов и Коломойский в украинской политике © РИА Новости, Игоря Коломойского удалось получить операционный контроль над этой госкомпанией около полугода назад.

Минэнерго не выдвигало никаких возражений, однако премьер Гончарук буквально на днях издал распоряжение о смене менеджеров, контролируемых Коломойским.

Они потом пошли в суд, который заблокировал решение Гончарука.

- Главный конкурент Коломойского на Украине это Ринат Ахметов. Многие на Украине считают, что именно его ставленником является новый премьер Денис Шмыгаль. Как вы считаете, человек Ахметова может возглавить Минэнерго?

— Вы знаете, я не усматриваю прямой связи главы нового Кабмина с Ахметовым. То, что Шмыгаль работал в Центрэнерго, еще не позволяет уверенно сделать такой вывод.

Не читайте, что пишут в украинских газетах, — там порой пишут такое, что делить это надо не то что надвое… Это у вас (в России — Ред.) есть какая-то журналистика, а здесь… Не хочу это слово употреблять.

То, что он работал в Центрэнерго, означает лишь, что он самую малость ближе к Ахметову, чем к другим финансово-промышленным группам. Делать какие-то далеко идущие выводы из этого факта я как минимум бы поостерегся.

- Насколько сильны связи Плачкова с Ринатом Ахметовым?

— Плачков действительно работал длительное время главой наблюдательного совета компании «Киевэнерго», мажоритарным акционером которой является ДТЭК, структура Ахметова.

Да, Плачкова связывали с этим бизнесменом формальные отношения. Однако даже это не дает твердых оснований утверждать, что он будет лоббистом Ахметова.

Можно лишь предполагать, что если Плачков будет министром энергетики, то в какой-то степени он может прислушиваться к мнению Ахметова или проводить неконфликтную политику в его отношении.

Однако еще не факт, что Плачков будет министром. Мы видим, что идут торги между различными финансово-промышленными группами о том, кто будет контролировать Минэнерго.

- Есть ли у вас данные о том, кто помимо него может претендовать на этот министерский портфель?

— Не знаю, самому интересно. Но это далеко не первостепенный вопрос для украинской энергетики. Ведь министерство как таковое практически ничем не управляет и мало что контролирует.

Осталось очень мало государственных активов, к которым имеет отношение министерство, — это несколько Облэнерго, в какой-то степени Энергоатом и одна генерирующая компания — Центрэнерго.

На ее примере, кстати, видно, что глава Минэнерго не имеет решающего влияния даже на эти свои активы.

Несмотря на то что еще не все приватизировано, согласно действующей нормативной базе на откуп наблюдательным советам — самый яркий пример это НАК «Нафтогаз Украины» — отданы все реальные рычаги влияния на большинство компаний, находящихся формально в госуправлении.

- А чем же занимается министерство?

— Должность министра важна, но она не такая определяющая, как в Российской Федерации, где министры решают куда больше.

Министерство энергетики Украины задает ряд важных параметров функционирования топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны и может влиять на процессы.

Однако у него нет последнего слова в разрешении конфликтных ситуаций в контроле над наиболее значимыми активами в сфере ТЭК, которая государством так или иначе контролируется. В последние годы Минэнерго играет скорее совещательную роль.

- Как вы считаете, что нужно Коломойскому от нового министра энергетики?

— В принципе Коломойского устраивала нынешняя ситуации в ТЭК. В нынешних условиях его позиции сильны.

Президент Украины между «злым» Коломойским и «добрым» Ахметовым © AP, EL/Ukrainian Presidential Press Office via AP | AP, EL/Ukrainian Presidential Press Office via AP | Перейти в фотобанк

Эту сделку отвергало правительство Гройсмана при президенте Порошенко, теперь же в интересах Коломойского она осуществляется.

Так что какая-то борьба будет вестись, хотя, скорее всего, никто из крупных олигархических групп, скорее всего, не сможет претендовать на единоличное право рулить политикой в ТЭК.