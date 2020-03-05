- Дмитрий, по данным украинских СМИ, бывший министр энергетики и экс-заместитель руководителя Госуправления делами Иван Плачков не согласился возглавить Министерство энергетики Украины…

— Во-первых, я не уверен, что Плачков отказался, это далеко не факт. Тем более если пишут наши журналисты — на заборе тоже что-то пишут.

Я бы им точно не доверял, особенно в той стране, которой является Украина сейчас. Всё это нужно как минимум критически воспринимать.

Я думаю, что Плачков в принципе может и сейчас рассматриваться как кандидат на пост главы Минэнерго.

- Этот пост до недавнего времени занимал Оржель — чем он не устроил Зеленского?

— На самом деле никаких серьезных провалов в его работе не было. Возможно, потому, что не было времени эти провалы устроить, — он не так давно занял министерское кресло.

Однако он близок к уволенному премьер-министру Алексею Гончаруку, он выходец из BRBO, это Офис эффективного регулирования, который был создан и финансировался на деньги ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития. — Ред.). Оржель там работал.

Мне кажется, что это сыграло трагическую роль в его министерской карьере. Но, возможно, тут дело даже не в Зеленском.

- Что вы имеете в виду?

— Поговаривают, что причиной отставки правительства была попытка Кабмина Гончарука сменить руководство компании Центрэнерго, последнего госактива в области производства электроэнергии из угля на Украине.

Он контролируется государством, к нему непосредственное отношение имеет Министерство энергетики. Это не самый мощный мегаактив, однако на указанном рынке он занимает существенную долю — примерно 15%.

Чужой против хищника. Ахметов и Коломойский в украинской политике
Чужой против хищника. Ахметов и Коломойский в украинской политике
© РИА Новости,
По имеющейся информации, людям бизнесмена Игоря Коломойского удалось получить операционный контроль над этой госкомпанией около полугода назад.

Минэнерго не выдвигало никаких возражений, однако премьер Гончарук буквально на днях издал распоряжение о смене менеджеров, контролируемых Коломойским.

Они потом пошли в суд, который заблокировал решение Гончарука.  

- Главный конкурент Коломойского на Украине это Ринат Ахметов. Многие на Украине считают, что именно его ставленником является новый премьер Денис Шмыгаль. Как вы считаете, человек Ахметова может возглавить Минэнерго?

— Вы знаете, я не усматриваю прямой связи главы нового Кабмина с Ахметовым. То, что Шмыгаль работал в Центрэнерго, еще не позволяет уверенно сделать такой вывод.

Не читайте, что пишут в украинских газетах, — там порой пишут такое, что делить это надо не то что надвое…  Это у вас (в России — Ред.) есть какая-то журналистика, а здесь… Не хочу это слово употреблять.

То, что он работал в Центрэнерго, означает лишь, что он самую малость ближе к Ахметову, чем к другим финансово-промышленным группам. Делать какие-то далеко идущие выводы из этого факта я как минимум бы поостерегся.

- Насколько сильны связи Плачкова с Ринатом Ахметовым?

— Плачков действительно работал длительное время главой наблюдательного совета компании «Киевэнерго», мажоритарным акционером которой является ДТЭК, структура Ахметова.

Да, Плачкова связывали с этим бизнесменом формальные отношения. Однако даже это не дает твердых оснований утверждать, что он будет лоббистом Ахметова.

Можно лишь предполагать, что если Плачков будет министром энергетики, то в какой-то степени он может прислушиваться к мнению Ахметова или проводить неконфликтную политику в его отношении.

Однако еще не факт, что Плачков будет министром. Мы видим, что идут торги между различными финансово-промышленными группами о том, кто будет контролировать Минэнерго.

- Есть ли у вас данные о том, кто помимо него может претендовать на этот министерский портфель?

— Не знаю, самому интересно. Но это далеко не первостепенный вопрос для украинской энергетики. Ведь министерство как таковое практически ничем не управляет и мало что контролирует.

Осталось очень мало государственных активов, к которым имеет отношение министерство, — это несколько Облэнерго, в какой-то степени Энергоатом и одна генерирующая компания — Центрэнерго.

На ее примере, кстати, видно, что глава Минэнерго не имеет решающего влияния даже на эти свои активы.

Несмотря на то что еще не все приватизировано, согласно действующей нормативной базе на откуп наблюдательным советам — самый яркий пример это НАК «Нафтогаз Украины» — отданы все  реальные рычаги влияния на большинство компаний, находящихся формально в госуправлении.

- А чем же занимается министерство?

— Должность министра важна, но она не такая определяющая, как в Российской Федерации, где министры решают куда больше. 

Министерство энергетики Украины задает ряд важных параметров функционирования топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны и может влиять на процессы.

Однако у него нет последнего слова в разрешении конфликтных ситуаций в контроле над наиболее значимыми активами в сфере ТЭК, которая государством так или иначе контролируется. В последние годы Минэнерго играет скорее совещательную роль.

- Как вы считаете, что нужно Коломойскому от нового министра энергетики?

— В принципе Коломойского устраивала нынешняя ситуации в ТЭК. В нынешних условиях его позиции сильны.

Президент Украины между «злым» Коломойским и «добрым» Ахметовым
Президент Украины между «злым» Коломойским и «добрым» Ахметовым
© AP, EL/Ukrainian Presidential Press Office via AP | Перейти в фотобанк
Он, к примеру, продавил первый этап сделки, по которой «Нафтогаз» заплатит 15 млрд грн за газ, добытый и не добытый, «Укрнафте», которую операционно контролирует Коломойский.

Эту сделку отвергало правительство Гройсмана при президенте Порошенко, теперь же в интересах Коломойского она осуществляется.

Так что какая-то борьба будет вестись, хотя, скорее всего, никто из крупных олигархических групп, скорее всего, не сможет претендовать на единоличное право рулить политикой в ТЭК. 