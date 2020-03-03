Украинский политолог Даниил Богатырев в интервью изданию Украина.ру рассказал, уйдет ли Кабинет министров в отставку и кто придет на место нынешних «токсичных» министров

- Даниил, кто из министров, по-вашему, заслуживает отставки? Кто показал себя наименее эффективным?

— Есть даже такая версия, что депутаты рассмотрят отставку всего Кабмина. Потому что если премьер-министр подает в отставку, то это значит, что за ним автоматически уходит все правительство. Другой вопрос в том, что отдельные министры могут быть назначены повторно.

Я, например, не сомневаюсь в том, что сохранит свой пост министр внутренних дел Арсен Аваков: он в последнее время неплохо себя показал, в частности, в истории с Новыми Санжарами, когда ни Министерство здравоохранения, ни другие профильные ведомства не смогли как следует организовать эвакуацию и избежать беспорядков. А МВД обеспечило порядок как умело, во всяком случае, лучше, чем все остальные. Ну и, кроме того, та должность, которую он занимает, в определенном смысле ключевая, не зря же на днях даже открыли пост Нацгвардии возле Верховной Рады — там они будут почетный караул нести по выходным. Это такое символическое действие, чтобы показать, что президенту Зеленскому не на кого опереться, кроме Авакова, в части силовой поддержки.

На самом деле косячили все и очень серьезно. Больше всех косячили министры экономического блока — это министр экономики и финансов, но, с другой стороны, тут как раз меньше всего вероятность, что ту же Оксану Маркарову снимут, потому что у нее есть поддержка на Западе, она выступает переговорщиком с МВФ с украинской стороны, а фонду необходим предсказуемый переговорщик. Ну и, кроме того, она курирует всю схему пирамиды ОВГЗ, вряд ли иностранные финансовые спекулянты захотят прекратить свой заработок по этой схеме.

Кадровые переговоры в Киеве: взгляд анонимусов © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Тимофеем Миловановым, который занимается вопросами продвижения законопроекта о рынке земли и нового трудового кодекса. С другой стороны, токсичность даже этих министров очень высока, Зеленский и его люди могут воспользоваться возможностью и попытаться снять даже их. Например, отправить в отставку все правительство, а этих не переназначить.

Что касается остальных, то у них нет даже того незначительного иммунитета, который есть у Маркаровой и Милованова. Я думаю, что их всех отправят в отставку, вопрос в том, удастся ли это сделать завтра пакетом, или это нужно будет делать в несколько этапов.

Например, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая в период начала эпидемии коронавируса (а у нас сегодня уже зафиксирован первый случай) сидит в карантине в Новых Санжарах и еще неделю там будет сидеть. Ну, это же прямое уклонение от служебных обязанностей.

Резонансными и совершенно глупыми заявлениями отметилась министр образования Анна Новосад, чем заслужила себе токсичный имидж. А вчера Национальный союз журналистов Украины потребовал увольнения министра культуры Владимира Бородянского, который продолжает продвигать законопроект о так называемой дезинформации, фактически устанавливающий цензуру.

Министр транспорта Владислав Криклий — недавно по нему опубликовали статистику, согласно которой из более чем 80 обещаний, которые он дал, он выполнил всего лишь одно.

В общем, легче пересчитать по пальцам тех, кто не провинился. Поэтому все эти министры несут негативную смысловую нагрузку для Зеленского, бьют по его рейтингу, поэтому их с большой долей вероятности завтра всех уберут.

- Но освободившиеся кресла должен кто-то занять. У Зеленского уже готовы кандидатуры?

— На прошлой неделе все уже обсуждали Сергея Тигипко, Валерия Хорошковского, также кандидатура Олега Дубины обсуждалась. Кто-то говорил, что только на премьерское кресло они якобы собеседовались, кто-то говорил, что, может, и на другие посты в правительстве, но, судя по всему, ничего из этого не получилось. Нужно понимать, что те люди, которые управляли экономикой Украины в более благополучные периоды, не особо горят желанием управлять ею сейчас, потому что сама структура экономики Украины изменилась. И какой бы грамотный и опытный ни был управленец, он все равно понимает, что если он сейчас придет на эту должность, то как-то кардинально изменить ситуацию он не сможет. А это уже будет придавать ему токсичный имидж.

Есть, конечно, небольшая надежда на то, что некоторых министров поменяют на специалистов в своих отраслях, на технократов, как у нас принято говорить. Я глубоко убежден, что в период эпидемии Минздрав должен возглавлять человек с медицинским образованием, а лучше со степенью доктора наук. У нас есть такие — есть Борис Тодуров знаменитый и другие.

Силовой вариант Зеленского. Как на Украине поменяют топ-правоохранителей © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Обсуждается у нас замена генпрокурора Руслана Рябошапки — его тоже нужно менять на компетентного человека. Скажем, тот же самый юрист Андрей Портнов сделал гораздо больше для возбуждения уголовных дел против Петра Порошенко, чем сам Рябошапка.

- Насчет Гончарука: если он, как вы считаете, уйдет, кто займет его должность? Ходили слухи о нескольких кандидатурах: те же Тигипко и Хорошковский, Денис Шмыгаль, Юлия Ковалив…

— Насчет кандидатуры Юлии Ковалив — эту информацию разгоняет «соросовский пул», есть такие инсайды, что ее, наоборот, не министром хотят назначить, а турнуть как можно подальше от власти вместе с Гончаруком и всеми прочими.

Наиболее вероятная кандидатура на сегодняшний день — это Денис Шмыгаль. Но он человек, мягко говоря, посредственный. Он не был раньше замечен в каких-то крупных политических играх, был губернатором одной из западных областей. Посмотрим, какие результаты он сможет показать, пока сложно что-то о нем говорить, это темная лошадка.

Тигипко однозначно нет, Хорошковский очень-очень вряд ли. Фактически представители власти, в том числе и Зеленский, подтверждали, что у них были переговоры с этими людьми, но, вероятно, не договорились. Возможно, по озвученным мною выше причинам, потому что управленцы старой закалки не желают брать на себя ответственность за экономику Украины в ее нынешнем плачевном состоянии.