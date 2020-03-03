Каковы шансы премьера Алексея Гончарука остаться на посту главы Кабмина, и кто может заменить «соросят» и «квартальщиков» в правительстве Украины? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

В среду, 4 марта, Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание. Как ожидается, депутаты могут рассмотреть отставку премьера и ряда министров.

- Павел Николаевич, на ваш взгляд, кто из министров заслуживает отставки? Кто показал неэффективную работу?

— Я бы по-другому ставил вопрос: кто эффективен, кто не заслуживает отставки? Весь Кабмин неэффективен. Там есть разная степень неэффективности, но эффективных нет среди них. Разве что министр внутренних дел господин Аваков, который эффективен по-своему…

Силовой вариант Зеленского. Как на Украине поменяют топ-правоохранителей © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Как вы считаете, насколько длинная кадровая скамья есть у Зеленского? Из кого он может выбирать? И рассматривает ли он кадры условной «эпохи Януковича», «команды Порошенко», «грантовой тусовки»?

— У Зеленского нет кадровой скамейки, и не было никогда. Его кадровая скамейка это до десятка человек, которых он знает по счастливому криворожскому детству или 95-му Кварталу. Точка.

Когда они формировали персональный состав депутатского корпуса и правительства после своего прихода к власти, то добавляли людей по личным контактам, по коррупционной составляющей.

Что касается той ситуации, в которой Зеленский сейчас оказался, то у него возникла необходимость в том, чтобы собрать людей, которые хоть когда-то в чем-то себя проявляли. Тогда возникло несколько политиков и управленцев из той когорты, которая работала при позднем Кучме, при Ющенко, при Януковиче. Это Тигипко, Хорошковский и другие.

Поэтому сейчас есть запрос на то, чтобы привлекать не только «соросят», «квартальщиков» и друзей детства, а действительно кризисных менеджеров.

Это касается и правительства и силового блока. Была информация, что в отставку отправят генпрокурора Руслана Рябошапку. Я уже говорил, что на каком-то этапе фигурировала фамилия Андрея Портнова в качестве главы Офиса генпрокурора. Сейчас неизвестно, снимут ли Рябошапку.

Дело в том, что за каждым из этих персонажей, включая Гончарука, Рябошапку и целый ряд министров, стоят внешние силы, которые блокируют любые движения по устранению этих людей, защищающих их интересы, в основном финансово-имущественные.

Кадровые переговоры в Киеве: взгляд анонимусов © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Сейчас идет активная информационная кампания о том, что этих «соросят» нужно поменять на менеджеров. В то, что в отставку уйдет весь Кабинет министров, я, честно говоря, не верю. Очевидно, сам Гончарук потеряет должность, но основной массив останется, включая госпожу Маркарову, которая возглавляет Министерство финансов — ключевой инструмент для откачивания ресурсов из Украины на внешние полочки и карманы.

Насколько это спасет ситуацию, ведь сама модель порочна, — это вопрос. Сейчас идет речь о том, чтобы убрать «соросят», но нужно выдвинуть еще один лозунг: привлечь к ответственности тех из них, кто этого заслуживает. Но этого нет даже в повестке дня тех заседаний, которые власть проводит, чтобы очистить наши «соросятские» конюшни.

- Если вернуться к вопросу о судьбе Гончарука и составить рейтинг из фамилий тех, кто может прийти ему на смену, у кого больше шансов занять его кресло? Называют разные кандидатуры: Денис Шмыгаль, Валерий Хорошковский, Сергей Тигипко, Юлия Ковалив.

— Ковалив — это теоретически вариант. Фигуру Хорошковского, насколько мне известно, продвигали, чтобы дискредитировать его и ту группу, которая во главе с ним работает по таможне. Значит Хорошковский в вашем перечне на третьем месте. На первом — Денис Шмыгаль как исполняющий обязанности премьер-министра, это сейчас наиболее реалистичный вариант.

Необходимость замены правительства на Украине уже «перезрела» - Рудяков © РИА Новости, Владимир Трефилов

- А каковы шансы Гончарука остаться на своем месте?

— По состоянию на середину дня 2 марта они еще оставались. А вечером появилось сообщение, что он написал заявление. Если бы он не писал заявление, то те люди, которые за ним стоят, могли бы организовать часть депутатского корпуса, чтобы сохранить Гончарука при определенных условиях.

Но если заявление есть, то его шансы остаться премьером равны шансам «Динамо» Киев выиграть Лигу чемпионов.