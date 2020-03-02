Офис президента на днях объявил о внеочередном заседании Рады — ходят слухи, что президент, разочарованный работой силовиков, готовится к масштабным перестановкам. Кто первым попадет под горячую руку, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

- Владимир, на ваш взгляд, почему и зачем Зеленский выносит вопрос силовиков в Раду?

— Есть неудовлетворенность их деятельностью. Задача как минимум подстегнуть, потому что пришла весна — должны быть посадки. Это сигнал: не будет посадок — будут отставки.

- Под кем из руководителей, по-вашему, сейчас шатаются кресла?

— В зоне риска среди силовиков находится глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник и генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Во всяком случае по Сытнику был сбор подписей, достаточно много подписей в парламенте было собрано за его отставку. По прокурору — скорее слухи. Но замечания по ситуации в прокуратуре у президента точно есть.

Самая главная претензия к силовикам — это посадки. Это одно из обещаний, правда, не прямых, неформальных, это был предвыборный лозунг Зеленского: «весна придет — сажать будем». Пока что посадок серьезных нет. Это как минимум будет сигналом для силовиков, что нужны посадки, но кого-то могут и отправить в отставку, если будет найдена замена.

По НАБУ ситуация очень непростая. Формально там есть такая сложная процедура, которую нужно соблюсти, иначе можно оспорить увольнение, что неоднократно происходило. Но нужна еще замена, которую бы приняли наши западные партнеры, которые вложили в НАБУ очень немало. И они были против отставки, так что вопрос пока в стадии рассмотрения. Но самое главное — кого поставить вместо Сытника.

Еще сложнее ситуация с генпрокурором. Рябошапка пользовался большим доверием у президента. Какое-то недовольство ситуацией в Генпрокуратуре, несомненно, у Зеленского есть, но есть ли готовая замена Рябошапке и готов ли сам президент на такую замену — это вопрос открытый.

По (главе МВД) Авакову — у меня большие сомнения, что может быть какая-то замена министру внутренних дел. Конечно, по делу Шеремета МВД показали себя, скажем, очень неоднозначно — вопросов стало больше, чем ответов. Но нужно учитывать влияние Авакова.

Якубин рассказал, чем кроме посадок коррупционеров Зеленский может повысить свой рейтинг © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Ивану Баканову. Разве что Баканов уйдет на какое-то другое место — вдруг президент поставит его генпрокурором.

- Да, действительно были такие слухи.

— Такие слухи были с самого начала. Но, насколько я знаю, Баканову в прошлом году было достаточно комфортно в СБУ, ему нравилась эта работа. Готов ли Баканов идти в Офис генпрокурора, тем более в нынешний, реформированный, где нет своих людей, — не знаю. Знаю точно, что Баканов останется на одной из высоких позиций, без всяких сомнений. Он один из тех, кто входит в ближайшее окружение президента. В отличие, например, от Авакова.

- Есть ли у вас какие-то предположения, кто может прийти на замену Рябошапке или Сытнику?

— Нет, именно в этом и проблема. Теоретически могут быть самые разные варианты, в том числе экзотические, например Андрей Богдан. Но это очень экзотический вариант. Но такой вариант обсуждался. Но учитывая то, как он ушёл… Нет, я раньше допускал, что через какое-то время Богдан может уйти в какой-то орган, который будет связан с влиянием на судебную систему. Или, допустим, в Конституционный суд. Но по характеру, по драйву и энергетике ему, конечно, сейчас бы поручить какое-то правоохранительное ведомство. Но насколько он сам к этому готов — неизвестно.

Существует такая проблема: адвокаты и прокуроры — это конкурирующие лагеря. Поэтому адвокат во главе прокуратуры — это нонсенс, это как милиционеры и КГБ. Тем не менее, мы знаем примеры, когда бывшие чекисты возглавляли МВД и наоборот. Так что в жизни все возможно.

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Кого-то могут поменять — это возможный вариант, такой вопрос стоит, я думаю, что им президент сделает какую-то выволочку. Пока ожидаю, скорее, пиар-акции — президент при всех сделает выволочку силовикам за то, что нет посадок.

- Как вы в целом оцениваете деятельность правоохранительных структур после прихода Зеленского?

— Ну уж точно не хуже, чем это было при Порошенко. Ни одно правоохранительное ведомство ни при одном президенте не решало сверхзадач, ни одно. Реформа прокуратуры, я убежден, была правильной, чистка прокуратуры была необходима. Но то, как это произошло, и какие люди в итоге пришли — вот с этим есть вопросы. От Рябошапки ожидали большего. Ожидания не оправдались ни у президента, ни у его сторонников.

Работа прокуратуры в значительной мере дезорганизована. Но реформа прокуратуры на самом деле началась и была запрограммирована еще при господине [экс-замглавы Администрации президента Андрее] Портнове. И значительную часть ответственности за дезорганизацию работы правоохранительных органов и ослабление прокуратуры несёт господин Портнов и его знаменитый Уголовно-процессуальный кодекс.