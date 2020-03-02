Руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский рассказал изданию Украина.ру, что героизация украинских коллаборантов началась еще в 1991 году, когда страна получила независимость. Но раньше героизация была "тихой и ползучей"

Долинский опубликовал на своей странице в Facebook сообщение о том, что 27 февраля 2020 года Киевский горсовет большинством голосов принял постановление о праздновании в Киеве памятных дат и юбилеев.

Долинский: Киев будет официально чествовать нацистских убийц и антисемитов © Journalist Today Долинского, в этом году киевляне отметят юбилеи нацистских убийц, головорезов, палачей и антисемитов:

"130 лет Ивана Полтавца-Остряницы — нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эриха Коха, главы украинских казаков-нацистов.

100 лет — Васыля Левковыча — нацистского коллаборанта, коменданта украинской вспомогательной полиции Дубно, организатора еврейских погромов, палача и убийцы пяти тысяч евреев и тысяч поляков, военного преступника.

115 лет — Уласа Самчука — злобного антисемита, нацистского коллаборанта, издателя газеты «Волынь», деятеля ОУН, участника уничтожения евреев Ровно. Самчук подстрекал и призывал к уничтожению евреев в дни массового убийства 25 тысяч евреев Ровно, включая 6 тысяч детей. Убийство евреев Киева в Бабьем Яре Самчук назвал "великим днем".

110 лет — Василя Сидора — нацистского коллаборанта и военного преступника, бойца батальона «Нахтигаль», оберцугфюрера 201-го батальона шуцманшафт, участника массовых убийств евреев и поляков, карательных операций против мирного населения в Беларуси.

120 лет — Юрию Липе — активисту ОУН, нацистскому коллаборанту, автору идеи о государственной важности эякуляций украинцев и яйцеклеток украинок.

120 лет — Владимира Кубийовича — нацистского коллаборанта, организатора дивизии СС «Галиция».

100 лет — Василя Галасы — активиста ОУН, организатору еврейских погромов на Западной Украине летом 1941 года, участника уничтожения польского населения в 1943-44 годах.

130 лет — Андрия Мельника, главы ОУН, нацистский коллаборант, агент нацистских спецслужб. Члены ОУН Мельника организовали вспомогательную полицию в оккупированном Киеве. Вооруженные формирования Мельника принимали участие в расстрелах евреев в Бабьем Яре, Черновцах, Виннице, Житомире и других городах.

В информационном сообщении на сайте Киеврады позорно скрыли, кого будут праздновать. Но глава фракции партии "Свобода" Юрий Сиротюк опубликовал полный текст постановления".

- Эдуард, как подобное чествование может быть в стране, где президент — еврей, один из главных олигархов — тоже еврей? Вы не пытались поговорить, например, с господином Кличко или хотя бы с его людьми на предмет того, что такие вещи в европейском демократическом государстве недопустимы? Или связаться с Офисом президента?

— Тут нет никакой связи с тем, кто еврей, а кто не еврей. В данном случае Киеврада подхватила эстафету у Верховной Рады Украины, которая в декабре 2019 года приняла аналогичное постановление с практически теми же самыми людьми, нацистскими коллаборантами — убийцами евреев и поляков.

Конечно, в списках есть и герои Советского Союза. Например, летчик Кожедуб. Тем не менее, смешивание в одном списке героев борьбы с нацизмом вместе с убийцами и головорезами — совершенно неприемлемая вещь. Это оскорбление памяти как жертв Холокоста, так и миллионов людей, погибших в Украине и в СССР, которые боролись и стали жертвами нацистов, не приняв происходящее.

Долинский освежил память депутата Рады, вступившегося за ветерана СС © Journalist Today - Я все прекрасно понимаю, но, простите, Кличко все-таки влиятельный человек. Он что, не может повлиять на решение Киевсовета или публично заявить о неприятии этой совершенно дикой ситуации? Он хотя бы это может сделать?

— Я согласен с тем, что он может, конечно. Да, официальные лица должны были бы заявить публично том, что они с этим не согласны, пусть даже за это проголосовала вся Киеврада. По аналогичному постановлению Верховной Рады было сделано заявление посольства государства Израиль. Посол осудил такие действия. То же самое сделало и Министерство иностранных дел Израиля.

- Еврейская община Украины пишет по этому поводу обращения к Зеленскому и Кличко? Они же могут им написать: господа, вы подумайте, что делается — люди, которые убивали ваших соплеменников, теперь будут чествоваться на государственном уровне. Так же нельзя! Нельзя молчать!

— Еврейская община последовательно и неоднократно выступала против подобной практики, но не было никакого эффекта. Никто не обращал внимания. Наоборот, представителей еврейской общины стали обвинять в посягательстве на героев Украины.

- А почему они себя так ведут? Зеленский посетил Бабий Яр на годовщину расстрелов, но мы все об этом узнали только после, когда прессе были переданы фотографии. Он что, стесняется своего еврейства или что, не хочет на этом обращать внимание национал-радикальной общественности? Не хотят лишний раз конфликтовать с националистами? Почему власть себя так скромно и тихо ведет, хотя все эти националисты составляют меньшинство на Украине?

— Я не сказал бы, что Зеленский каким-то образом стесняется своего происхождения. Он был и в Израиле, и в Польше, в Освенциме. Он встречался с праведниками мира в Офисе президента. Это неправда, что он стесняется.

- Ну хорошо, а почему же у общественности создалось впечатление, что он как-то украдкой, без журналистов и камер посетил Бабий Яр?

— Да нет. Там всё нормально. Он всё посещает и занимается этими вопросами.

- Вы говорите, что еврейская община выступает против чествования нацистских преступников и пособников нацистов, а никто на это не реагирует. А может, санкции против тех, кому положено обращать внимание, ввести?

— Надо ввести законодательные изменения. Например, депутат Бужанский пытался изменить постановление о юбилеях тех лиц, юбилеи которых будут праздновать в 2020 году. Но пока это не вышло на голосование и неизвестно, выйдет ли, пройдет ли через парламентский комитет.

Посол Израиля встречался с парламентским комитетом Верховной Рады, который одобрил этот законопроект. Делаются различные шаги, в том числе мы собираемся подавать в суд по поводу этого постановления Киеврады.

Что касается Кличко, то сам Кличко не голосовал за это постановление, но проголосовали все 75 человек, которые были в зале. Кличко не может ветировать это постановление, у него нет таких полномочий. Он может его только подписать. У него нет другой опции.

Долинский: Во Львове презентовали марку в честь организатора еврейских погромов © Journalist Today - И думаете, подпишет?

— Думаю, да.

- Что, не подписать это постановление не может?

— Не может. Мы просто пойдём в суд.

- Ваш прогноз: если сейчас собираются праздновать юбилеи пособников нацистов, то что будет дальше?

— Эта героизация происходила и происходит с 1991 года. Но она была тихой и ползучей. Все пришло к такому уровню, невиданному со времен Второй Мировой войны. В Украине установлены памятники сотням, тысячам украинских коллаборантов. В Европе это невиданная практика — ни в Восточной, ни в Западной.

- Ну а почему тогда в Европе на это не реагируют?

— Потому что они не знали об этом. Это все было на региональном уровне. Никто об этом не говорил. Апогей пришелся на последние годы во время президентства Порошенко. Сейчас градус немного упал. Тем не менее оно все сейчас продолжается. Уже по инерции.

Этому также способствовали и государственные законы, которые были приняты для героизации этих людей. Этому способствует и Институт национальной памяти. В министерства по делам молодежи, когда оно было отдельной структурой, выделялись деньги на детские и юношеские лагеря и мероприятия, проводилась большая работа по героизации коллаборантов. Все СМИ были заточены под героизацию.

Это целый комплекс. Противодействовать ему очень тяжело, так как в нём сосредоточена вся сила государства.

Долинский: Киев будет официально чествовать нацистских убийц и антисемитов © Journalist Today - Вам, человеку, ведущему публичную борьбу со всеми этими безобразиями, угрожают? Вы чувствуете себя на Украине в безопасности?

— Сложный вопрос, но угрозы приходят постоянно. Особенно частыми они были в 2014-2015 годах. Потом уменьшилось. На фейсбуке пишут в личные сообщения: "Да мы тебя…", "Собирайся — уезжай…", "Чемодан-вокзал-Израиль".

Я себя нормально чувствую.

- Вы продолжаете жить в Киеве, никуда не уезжаете?

— Да, да, да. Живу в Киеве. Раньше, во времена Порошенко тем, кто выступал против глорификации пособников нацистов, было противодействие со стороны государства. Теперь этого нет.

Министерство культуры тогда приняло постановление против меня: мол, я развил зловредную деятельность. Его даже на сайте министерства опубликовали.