Сложная ситуация, в которой оказались сотрудники Sputnik Турция, напоминает ситуацию на Украине, где за нападениями национал-радикалов на журналистов часто видна рука спецслужб. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру бывший политзаключённый, экс-главред РИА Новости Украина, а ныне исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский

- Кирилл, тревожные сообщения поступают относительно угроз в адрес сотрудников агентства Sputnik Турция. Что происходит?

— Вчера по домашним адресам трёх турецких журналистов, сотрудничающих со «Спутником» — они турки по национальности, и они граждане Турции — пришли какие-то молодчики, которые кричали: «Турция для турков!», требовали, чтобы эти «российские шпионы» убирались из страны. После обращения в полицию с сотрудниками Sputnik Турция пропала связь © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Мне это всё напоминает Украину. Абсолютно ясно, что за спиной этих людей, хулиганствующих активистов националистического толка, как правило, всегда маячат спецслужбы. Потому что прийти к людям, чьи адреса не находятся в публичном доступе, к людям, которые никогда не делали никаких публичных заявлений, а просто работали журналистами в редакции, прийти к ним по домашним адресам и устроить такую провокацию…

И это всё происходит на фоне тех якобы «ура-патриотических» настроений, заявлений и вообще всей той истерии, которая сейчас нагнетается в Турции радикальными националистами — это всё очень прозрачно. По крайней мер, мне это действительно очень напоминает Украину, где радикальные национал-активисты работают по такому принципу, о чём я знаю не понаслышке.

- Что можно предпринять в такой ситуации?

— Сейчас наши юристы стараются оказать коллегам максимальную поддержку. Мы переживаем и опасаемся за них, стараемся сделать всё для того, чтобы эти провокации не получили дальнейшего развития. Понятно, что когда нагнетается такая антироссийская истерия, у этой истории могут быть различные варианты развития. В том числе и с возможным уголовным преследованием наших коллег, работающих в турецком агентстве Sputnik. Исключить такую вероятность пока нельзя, в чём мы с сожалением убеждаемся на примере и Украины, и Эстонии. Это нас очень серьёзно беспокоит.

Мы, конечно, очень рассчитываем на содействие Министерства иностранных дел РФ. Надеемся, что МИД скажет своё веское слово в защиту журналистов, работающих в нашем турецком «Спутнике» — вне зависимости от их гражданства. Потому что это наши коллеги, работающие на российское СМИ. Медведчук назвал имена «душителей» свободы слова на Украине © Facebook, ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ

Мы считаем их российскими журналистами, несмотря на их гражданство и национальность. Поэтому мы рассчитываем на то, что будет озвучена позиция МИД РФ относительно этого инцидента. Конечно, в свою очередь, и мы сами приложим все усилия для того, чтобы обеспечить, как минимум, юридическую защиту наших коллег.

- Кирилл, ты сам провёл более года в украинском СИЗО, преследуемый за свою журналистскую деятельность. Есть и много других подобных историй, например, за сотрудничество с российскими СМИ до сих пор преследуют житомирского журналиста Василия Муравицкого. И мы знаем, как важна в подобных случаях поддержка международного медиасообщества. Будут ли предприняты шаги в этом направлении?

— Понятно, что инцидент с нашими турецкими коллегами был подготовлен грамотно, всё сделано в ситуации, когда объективно наступает определённое информационное затишье в конце недели. Но мы точно будем обращаться к нашим коллегам в международные журналистские организации.

Конечно, у нас нет иллюзий относительно какой-то сплочённой поддержки наших коллег на фоне происходящих сейчас политических процессов. Однако всё, что от нас зависит, мы сделаем.