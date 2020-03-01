- Кирилл, тревожные сообщения поступают относительно угроз в адрес сотрудников агентства Sputnik Турция. Что происходит?
— Вчера по домашним адресам трёх турецких журналистов, сотрудничающих со «Спутником» — они турки по национальности, и они граждане Турции — пришли какие-то молодчики, которые кричали: «Турция для турков!», требовали, чтобы эти «российские шпионы» убирались из страны.
Мне это всё напоминает Украину. Абсолютно ясно, что за спиной этих людей, хулиганствующих активистов националистического толка, как правило, всегда маячат спецслужбы. Потому что прийти к людям, чьи адреса не находятся в публичном доступе, к людям, которые никогда не делали никаких публичных заявлений, а просто работали журналистами в редакции, прийти к ним по домашним адресам и устроить такую провокацию…
И это всё происходит на фоне тех якобы «ура-патриотических» настроений, заявлений и вообще всей той истерии, которая сейчас нагнетается в Турции радикальными националистами — это всё очень прозрачно. По крайней мер, мне это действительно очень напоминает Украину, где радикальные национал-активисты работают по такому принципу, о чём я знаю не понаслышке.
- Что можно предпринять в такой ситуации?
— Сейчас наши юристы стараются оказать коллегам максимальную поддержку. Мы переживаем и опасаемся за них, стараемся сделать всё для того, чтобы эти провокации не получили дальнейшего развития. Понятно, что когда нагнетается такая антироссийская истерия, у этой истории могут быть различные варианты развития. В том числе и с возможным уголовным преследованием наших коллег, работающих в турецком агентстве Sputnik. Исключить такую вероятность пока нельзя, в чём мы с сожалением убеждаемся на примере и Украины, и Эстонии. Это нас очень серьёзно беспокоит.
Мы, конечно, очень рассчитываем на содействие Министерства иностранных дел РФ. Надеемся, что МИД скажет своё веское слово в защиту журналистов, работающих в нашем турецком «Спутнике» — вне зависимости от их гражданства. Потому что это наши коллеги, работающие на российское СМИ.
Мы считаем их российскими журналистами, несмотря на их гражданство и национальность. Поэтому мы рассчитываем на то, что будет озвучена позиция МИД РФ относительно этого инцидента. Конечно, в свою очередь, и мы сами приложим все усилия для того, чтобы обеспечить, как минимум, юридическую защиту наших коллег.
- Кирилл, ты сам провёл более года в украинском СИЗО, преследуемый за свою журналистскую деятельность. Есть и много других подобных историй, например, за сотрудничество с российскими СМИ до сих пор преследуют житомирского журналиста Василия Муравицкого. И мы знаем, как важна в подобных случаях поддержка международного медиасообщества. Будут ли предприняты шаги в этом направлении?
— Понятно, что инцидент с нашими турецкими коллегами был подготовлен грамотно, всё сделано в ситуации, когда объективно наступает определённое информационное затишье в конце недели. Но мы точно будем обращаться к нашим коллегам в международные журналистские организации.
Конечно, у нас нет иллюзий относительно какой-то сплочённой поддержки наших коллег на фоне происходящих сейчас политических процессов. Однако всё, что от нас зависит, мы сделаем.