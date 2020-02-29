Почему президент Украины инициировал внеочередное заседание Рады, уйдет ли в отставку премьер-министр и кого следовало бы сменить в Кабмине? На эти вопросы директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский ответил в интервью изданию Украина.ру 29 февраля

Михаил Погребинский. Биографическая справка © РИА Новости, Владимир Трефилов Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в среду, 4 марта, рассмотрит кадровые вопросы в правительстве.

По его словам, ввиду угрозы экономического кризиса и эпидемии коронавируса Кабинет министров Украины должен усилиться, стать более оперативным «превратиться фактически в штаб». А для этого, надо «кого-то привлечь и кого-то изъять».

При это Арахамия отметил, что уже знает, о ком идет речь, но называть имена этих чиновников отказался, уточнив, впрочем, что кандидатура бывшего вице-премьера Сергея Тигипко, чья фамилия в качестве возможного преемника Алексея Гончарука всю неделю фигурирует в СМИ, не будет рассматриваться на пост главы правительства.

Гончарук обиделся на Зеленского и подал заявление об отставке - его место может занять Шмыгаль - СМИ © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский его удовлетворил.

А заменой главе Кабмина окружению президента видится Денис Шмыгаль, который недавно стал вице-премьером в правительстве.

- Михаил Борисович, на ваш взгляд, почему Зеленский сейчас инициировал внеочередное заседание Рады?

— Я думаю, что если там в повестке появится кадровый вопрос, как высказываются СМИ, Арахамия, то ничего удивительного в этом нет, потому что президент и его команда изучают опросы общественного мнения, которые показывают, что рейтинг доверия к правительству просто обвалился и сегодня угрожает [президенту].

Президент тоже падает, но пока сохраняет высокий уровень — около 50%. Но при таком правительстве он не удержится. И он опасается потери популярности, поэтому он заинтересован в том, чтобы не откладывать это все. Это правильно. Это надо было делать раньше, но лучше позже, чем никогда.

Назначения Тигипко не будет: Арахамия анонсировал кадровые перестановки в Кабмине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк - По вашим прогнозам, будет ли поднят вопрос отставки Гончарука? На его место называли уже многих претендентов…

— Ходят разные слухи. Я видел разные версии, но, честно говоря, ни одной, относительно которой я мог бы сказать, что это интересное предложение, которое может вывести из тупика украинскую экономику, социалку и внешнюю политику. Нет этого.

Ну, например, конечно, Тигипко лучше, чем Гончарук, но дело в том, что, чем Гончарук, лучше вообще каждый.

- Арахамия, кстати, сказал, что точно не Тигипко будет.

— Ну, вот и непонятно. Поэтому будем комментировать, когда будет информация, кто конкретно будет. Уже кто-то высказывался (депутат от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко — ред.), что они готовы проголосовать за [экс-главу Офиса президента Андрея] Богдана. Но я не верю, что может быть Богдан.

Ясно, что президент озабочен провалом и непрофессионализмом Кабмина и хочет его поменять. Давайте посмотрим, какие будут предложения.

Не Тигипко и не Хорошковский. «Слуга народа» хочет видеть премьером только одного человека © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк - Вот если отойти от позиции премьера. По словам Арахамии, Зеленский хочет «усилить» Кабмин, сделать его более опытным, и главе фракции «Слуги народа» якобы уже известны конкретные фамилии. Как думаете, кто может попасть под прицел?

— Я бы уволил всех. Если бы зависело от меня, я бы всех уволил в очередности: министр иностранных дел, министр экономики, министр культуры, министр, который занимается ветеранами. Всех бы уволил в такой последовательности — назначил вменяемых людей. Но делать сейчас предположений, кто на кого, не буду.

- Глава МИД Вадим Пристайко уже, кстати, оговорился на эту тему, заявив, что всегда был готов к отставке.

— Правильно. Пусть гуляет… Ну, это команда [экс-президента Украины Петра] Порошенко и всех этих ребят — они должны уходить. И когда я вижу, что там на ответственного за евроинтеграцию назначалась [Елена] Зеркаль — ну так это шило на мыло. Ее тоже надо отправить в отставку: пусть она берет деньги у соросовских компаний, и хорошо себе живет, и не лезет в то, что вредно для страны.