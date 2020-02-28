В четверг, 27 февраля, поздно вечером издание Украина.ру опубликовало список нового кабинета министров Украины, который в этот день появился на рабочем столе президента Украины. Почему возникла идея смены правительства и чего от этого ожидать - на эти вопросы Украине.ру ответил глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Головачев: Идеального кандидата на замену Гончаруку Зеленский не найдет © Facebook, Головачев Андрей - Андрей Владимирович, недавно был опубликован отчет правительства о проделанной работе, после которого поползли слухи о возможной отставке Гончарука. Это совпадение или в этом что-то есть?

— Нет, это не совпадение. Это следствие тектонических сдвигов в команде власти в части кадровой политики, которые запустила отставка Богдана. Владимир Александрович понял, что представители грантоедского сословия, или «соросята», как их называют на Украине, умеют эффектно себя презентовать, но не умеют эффективно работать.

Курс, который проводило правительство Гончарука, превратившееся в слабое звено в системе власти, заключался в том, что они думали о том, где и как одолжить, а не о том, где Украина могла бы заработать. Кабмин Тигипко. Стал известен список министров нового правительства Украины

Они демонстрируют вопиющий непрофессионализм, завышенную самооценку, самомнение и банальное стяжательство. Напомню, что в январе был небольшой, но болезненно отразившийся на рейтинге власти скандал, связанный с заоблачными зарплатами многих представителей этого крыла.

Мне кажется, что Зеленский сейчас пытается опереться на что-то твердое.

- Как вы в целом оцениваете потенциальных кандидатов на премьерский пост?

— Я только не могу ничего сказать про Юлию Ковалив, у меня большие вопросы к этому персонажу. Все остальные — Олег Дубина, Юрий Витренко (хоть он и мальчиш-плохиш), Валерий Хорошковский, Сергей Тигипко — это люди, которые в профессиональном плане все же будут посильнее, чем «птенцы гнезда соросова».

Это вопрос самосохранения власти и безопасности государства. В январе и феврале идет недовыполнение плана по налогам и сборам. Учитывая, что это год пиковых выплат.

Можно по-разному относиться к тем или иным персоналиям, но если вы заболеете, то вы скорее пойдете к (известному кардиохирургу — ред.) Борису Тодурову, чем к главе Минздрава Зоряне Скалецкой.

Каким бы ни было ваше отношение к Андрею Портнову, он как адвокат внушает большее доверие, чем генпрокурор Руслан Рябошапка или министр юстиции Денис Малюська. Компетентность академика Валерия Гееца в вопросах экономики в сравнении с Тимофеем Миловановым также не вызывает сомнений.

Остается только открытым вопрос, насколько радикально Зеленский готов переформатировать правительство и систему власти в целом. Чтобы это не было декоративно, мол, возьмем пару профессионалов для иллюзии, а курс останется тот же.

- Некоторое время назад высказывалось мнение, что Зеленский не будет отправлять в отставку Гончарука до тех пор, пока он не соберетна себе весь общественный негатив от непопулярных решений. А как сейчас обстоят дела с рейтингом президента?

— Действительно, слишком быстро произошло накопление негатива. Этого никто не ожидал и не прогнозировал. Что касается рейтингов, то надо разделять определенную манипулятивность заголовков медиа относительно обвала.

Есть снижение уровня доверия. Есть увеличение тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении. Но количественную социологию нужно стыковать с качественной, то есть поведенческими реакциями людей.

Если мы посмотрим на вопрос «За кого вы проголосуете?», то в первом туре безоговорочно побеждает Зеленский. То есть по-прежнему он в отрыве от потенциальных конкурентов. Ситуация не катастрофическая, но это тревожный сигнал, который Зеленский принял.

- Если говорить о конкретных кандидатурах, насколько вероятно назначение Тигипко или Хорошковского?

— Это две наиболее вероятные фигуры. Но когда вчера в СМИ прошел целый ряд заголовков в стиле «на 100% вопрос решен», то это означает, что вопрос еще далеко не решен и президента пытаются информационно дожать. Президент, очевидно, колеблется, но наиболее высоко я оцениваю шансы именно этих двух кандидатур.

Министр экономики Украины Милованов рассказал, как правильно чихать при помощи ноги © Facebook, Тимофей Милованов | Перейти в фотобанк

- Если Хорошковский до сих пор остается влиятельной фигурой, то зачем это премьерство понадобилось Тигипко, который в последнее время лишь занимался бизнесом?

— Тигипко — это такая гибридная фигура. С одной стороны — вечно молодой, а с другой — неплохо вписывается в амплуа технократа и крепкого хозяйственника, образ, который понятен Юго-Востоку. Но это, как и вся украинская политика, гибридный вариант.

- Как насчет Юлии Тимошенко, которая все президентство Зеленского числится потенциальным кандидатом на премьерский пост?

— Летом у меня была позиция, что для Зеленского, несмотря на монобольшинство, было бы лучше войти с ней в коалицию и разделить ответственность. Но Тимошенко, так же как и Авакова, боятся.

- Насколько вероятно назначение Маркаровой или Витренко, у которых есть реальный опыт работы в экономике?

— Витренко слетел. Насчет Маркаровой, то ее посиделки у премьера в стиле «как бы нам развести президента» — такие вещи не забываются. К тому же, она слишком явная протеже финансовых спекулянтов.

- А каким образом на эту расстановку сил влияет ситуация в США, где Трамп сумел избежать импичмента, а в рядах демократов неразбериха?

— Скажу только одно. В Украине ждали посла, спецпредставителя Госдепа по Украине, а получили спецпрокурора по Украине. Это знаковое назначение. По-моему, это исчерпывающая оценка.