На Украине вовсю обсуждают возможную отставку премьер-министра Алексея Гончарука и называют различные кандидатуры на пост главы правительства. Эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов в интервью изданию Украина.ру оценил шансы кандидатов и роль США в возможной смене руководителя Кабмина

- Алексей, согласно последним исследованиям общественного мнения, рейтинг Зеленского существенно упал, хотя и находится на уровне 50%. О чем это говорит, какие могут быть последствия такого падения?

— Пока политические последствия никакие. Предпосылок для досрочных выборов нет. Эйфория отношений с новоизбранной властью проходит и заменяется более спокойным отношением.

Не вместо, а вместе. Как остановить лавину, если рейтинг Зеленского начал движение вниз © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Серьезной конкуренции «Слуге народа» не намечается. Это не значит, что Зеленскому надо самоуспокаиваться, и, я думаю, он правильно видит, что слабым звеном здесь является правительство, в частности, экономический блок.

Идут разговоры о смене премьер-министра, и это неудивительно: никогда у нас раньше не было примерно одинакового рейтинга у Верховной Рады и Кабмина, всегда к Верховной Раде концентрировался максимум общественного недоверия.

- Премьер Гончарук презентовал отчет о работе правительства в 2019-ом году. Как вы его оцениваете?

— Я считаю, что этот отчет не поднимет рейтинг Гончарука, более того, разговоры об отставке премьера начались аккурат после его выступления в Раде по итогам работы.

- Кого вы видите наиболее вероятным кандидатом на пост премьера, если Гончарук все же будет отправлен в отставку?

— Здесь мне трудно что-то говорить, поскольку Рада увязла в вопросе закона о земле. Непонятно, сколько еще пленарных недель будет на это потрачено — две или больше.

Только после этого парламент сможет полноценно рассматривать и другие вопросы, и за это время вероятные кандидаты на эту роль могут измениться. Тогда мы будем уже точнее знать, кто согласен, кто не согласен.

Время позволяет провести такой кастинг кандидатов, измерить общественное доверие.

- Сейчас уже называются некоторые фамилии претендентов на пост премьера, и чуть ли не чаще других говорят о Сергее Тигипко. Как, по-вашему мнению, каковы его шансы на это назначение?

— Тигипко после всех неудач его политических проектов ушел в тень. Мне трудно сказать, готов он или нет возглавить правительство.

Неясно главное: насколько это назначение будет восприниматься как реванш Януковича, разрыв с наследием Майдана и тому подобное.

Политик без негатива. Эксперты о вероятном премьер-министре Украины Тигипко © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Хотя с другой стороны именно он во время той предвыборной кампании, а не, скажем, Добкин, общался с людьми, которые захватили здание СБУ в Луганске. Говорил он им «держитесь» или это придумка — неясно.

Эта история не имела продолжения, но независимо от того, что он тогда говорил на самом деле и как он вел себя в последние дни Майдана, с моей точки зрения, общество не слишком воспринимает нюансы и полутона — Тигипко остается фигурой времен Кучмы и Януковича, фигурой времен «старого» режима.

И вот интересно, насколько сильной будет реакция отторжения у общества, или ее вообще не будет.

- А есть ли данные по общественному мнению относительно Тигипко?

— Передо мной сейчас опрос группы «Рейтинг» за июль 2014 года, и в нем уровень доверия Тигипко — 11%, недоверия — 83%. На тот момент аналогичные показатели были только у Добкина.

Позднее Тигипко уже не попадал в соцопросы, поскольку после выборов 2014 года перестал быть политической фигурой. Я даже не помню о каких-либо его резонансных интервью.

Так что стоит дождаться новых социологических исследований, чтобы оценить нынешний уровень доверия Тигипко.

- Как вы оцениваете шансы главы МВД Арсена Авакова занять пост премьера?

— Аваков в ряде эпизодов способствовал успехам нынешней власти, он «разруливал» трудные ситуации и набирал очки. Взять хотя бы ту же ситуацию с Новыми Санжарами.

Но я не думаю, что Зеленскому нужна именно эта кандидатура. Хотя бы потому, что премьер воспринимается обществом как главный экономист.

Аваков, безусловно, разбирается в практической экономике как успешный бизнесмен, но все-таки обществом он как экономист не воспринимается.

Рудяков: Аваков — и чиновник, и бизнесмен со связями в криминальных кругах © Скриншот из видео Украина.ру

Я не думаю, что это нужно Зеленскому, но не могу исключать и такой вариант, хотя бы потому, что поговаривают о связи Авакова с Коломойским.

Не знаю, насколько эти фамилии связаны в западном сознании, но для Соединенных Штатов, где Дональд Трамп сейчас ощущает свою власть больше, чем когда-либо за время президентства, назначение Авакова было бы негативным сигналом.

Ведь на слушаниях об импичменте едва ли не каждого представителя американской администрации, представителя республиканцев спрашивали, знают ли они, что Аваков писал о Трампе то-то и то-то (называл Трампа «опасным маргиналом, потакающим диктатуре Путина». — Ред.)?

- Среди кандидатов в премьеры упоминают коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, бизнесмена Валерия Хорошковского и главу минфина Оксану Маркарову. Что вы можете о них сказать?

— Хотя пост министра финансов по своим задачам и наиболее близок к премьерскому, но я не слышал, чтобы кандидатура Маркаровой сколько-нибудь серьезно обсуждалась.

По поводу Хорошковского — традиционно всплывает информация, что он откажется. Кроме того, он, так же, как и Тигипко, будет восприниматься как представитель «старого» режима.

Не знаю, будет ли это плюс или минус. Прошло много времени после Майдана, многие люди могли изменить свои оценки этого исторического события.

Фамилия Витренко очень часто называлась, но вот премии «Нафтогаза», за которые он еще готов судиться, — это очень серьезный негатив, слабость его позиции в глазах общественности.

- Как влияет на Украину предвыборная ситуация в США, в частности, успех Трампа, который избавился от угрозы импичмента со стороны Демпартии США Возможна ли здесь прямая зависимость на возможной смене премьера Украины?

— Трампа все-таки меньше интересует Украина, за исключением кейса Байдена. Да и роль Байдена как потенциального конкурента Трампа выглядит неясной.

Я считаю, что тем людям, которые связаны с Трампом, неинтересно думать о том, кого ставить на пост украинского премьера.

А по инерции весь этот аппарат, все это глубинное государство вашингтонское готово продолжать ту линию, которую раньше вели демократы, но на него оказывают влияние тот же рост власти Трампа, неизбежные перетасовки в аппарате.

Хотя я не очень понимаю, насколько эффективно можно заменить людей в ходе вот этих перетасовок, но это уже дело Трампа.

Как раз главное здесь то, что у украинской власти в этой ситуации есть больше возможностей действовать самостоятельно, без оглядки на посольство США.

- Говорят, что украинский премьер Гончарук — ставленник американского бизнесмена Джорджа Сороса, связанного с Демократической партией США. Если сейчас шансы демократов на успех в президентской гонке падают, то не может ли Зеленский и его окружение посчитать, что могут уже сейчас убрать ставленников Демпартии США из правительства?

— Тут даже не столько Гончарук, сколько то, что среди кандидатов мелькнула фамилия Тигипко, и более того, Зеленский с ним даже встречался, говорит в пользу вашей версии.

Тигипко — это представитель старого режима, а все это американское дипломатическое и экспертное сообщество достаточно примитивно для того, чтобы многие его представители ставили знак равенства между Тигипко и Януковичем.

Разумеется, Тигипко будет негативно восприниматься тем же Атлантическим советом и другими подобными организациями, другой вопрос — насколько этот негатив перекинется на структуры, которые принимают решения.