Шоумен, певец, основатель группы "Бахыт-Компот" и поэтического Ордена куртуазных маньеристов рассказал изданию Украина.ру, почему он давно поставил крест на Украине и Зеленском

- Вадим, сейчас в российском обществе идут активные дискуссии по поводу требования внести в российскую Конституцию «русских поправок» — речь идет об упоминании в этом документе «русского народа» и его «государствообразующей роли». Одни говорят, что так нельзя, надо говорить о многонациональном российском народе, а не о русском. Другие, наоборот, указывают на то, что русских в России больше 80%, поэтому не просто надо, а нужно говорить в Конституции о русских. Вы поставили подпись под петицией, которая требует внесения «русских поправок» в Основной закон. Почему вы заняли именно такую позицию?

— Аргументы для меня внутренние, потому что каждый человек, который вырос в лоне русской культуры, какой бы она ни была — низовой, уличной либо высокой, человек, который говорит по-русски, думает по-русски и видит сны на русском, это русский.

В этом смысле я как сын украинской мамы и отца-белоруса, у которого в прошлом есть иудейские и шведские корни, я вот такой типично русский человек. Я равнодушен к формуле «Кровь, почва, судьба», у меня понимание того, кто такие русские, современное и ментальное.

Мой друг бурятский поэт Амарсана Улзытуев, прекрасно пишет по-русски в отличие от своего отца, поэта Дондока Улзытуева, писавшего по-бурятски. И так я могу сказать про многих и очень многих своих друзей.

- Что вы ответите тем, кто говорит, что «русские поправки» породят раздрай и недопонимание между русскими и народами, населяющими Россию?

— Недопонимание может родиться буквально по любой причине: то ли потому, что кавказский парень станцевал лезгинку на московской улице, то ли потому, что напившийся русский парень выругался матом в столице одной из кавказских республик. Тут главное — понимать, есть ли за этим какая-то национальная злоба или агрессия, или это просто случайная хулиганская выходка.

Задача же государства — следить за тем, чтобы эти вспышки не перерастали в пожары. Пока есть крепкая и сильная власть, этих пожаров не будет. Пошушукаются и перестанут.

- Для вас украинцы и русские — это один народ?

— Украинцы, которые называют себя украинцами, это с русскими не один народ вообще. Это уже всем давным-давно понятно. Украинцы, которые, как гениально сказал Сурков, сосредоточены на формуле из трех Б — «Борщ, бандура, Бандера». Пусть они убираются в свои ареалы обитания и терзают всю остальную Украину, в которой по преимуществу живет тот же народ, что и в России.

- Стоит ли в таком случае русским из ближнего зарубежья просто выдавать русские паспорта без всяких ограничений?

— Насколько мне известно, такие вещи обсуждаются, причем прямо сейчас вопросы защиты соотечественников за рубежом.

Русские люди, которые переселились из среднеазиатских республик и той же Украины, годами бьются и оббивают чиновничьи пороги, но не могут получить гражданство. Надо просто это максимально упростить. Всё, говоришь по-русски, значит, русский. Надо как в Запорожской Сечи было — у человека, который решил стать казаком на Сечи, спрашивали: в Бога веришь? Горилку пьешь? Всё — русский. Вот и в случае получения документов надо максимально упростить все процедуры.

Те люди, которым я доверяю, входят в комитет по обсуждению поправок в Конституцию, они все это вотируют.

- Вадим, вы сами артист, шоумен, во время выборов на Украине, может быть, болели за своего коллегу Зеленского, следили за его кампанией? Если да, то какие чувства при этом испытывали?

— Никаких чувств я не испытывал. Я человек, долго уже живущий на земле, поэтому прекрасно понимаю, что Зеленский такой же, как и Порошенко, поэтому никуда с бандеровского поводка не денется. С одной стороны его держит Бандера, которому он может говорить, лох он или не лох, но от них он никуда не уйдет. Пока что власть уличных активистов на Украине сильнее президентской власти. С другой стороны его держит известный всем товарищ Коломойский.

Там еще много векторов, но примерная картина мне ясна. Никакого очарования Зеленским у меня не было. Песня «Я люблю свою жену, я люблю свою страну» из «Слуги народа» ничего так. Я с удовольствием посмотрел несколько серий «Слуги», но запудрить мне мозги товарищу Зеленскому не удалось.

- А вы с ним не знакомы?

— Нет, мы никогда с ним не пересекались, что не мешает мне сказать, что пока я вижу неутешительную тенденцию: на антибандеровских митингах и шествиях топчутся только люди пожилого возраста, а молодежь отравлена вирусом украинскости. Причем даже та молодежь, которая говорит по-русски и сны видит по-русски. Для них Россия агрессор. «Морды Геббельса», пропагандистская машина работает там все годы так называемой незалежности.

Нормальные молодые люди сваливают с Украины за границу, и многие оттуда не возвращаются. По-моему, на Украине все безнадежно.