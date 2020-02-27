Издание Украина.ру поговорило с заведующим научно-организационным отделом НИИ гриппа Минздрава России, кандидатом медицинских наук Игорем Никоноровым, который рассказал, насколько опасным для человека может быть коронавирус

- Игорь Юрьевич, есть два мнения по поводу коронавируса. Одни говорят, что это смертельно опасно. Другие — просто еще одна разновидность гриппа. Известно, что основная часть умерших из числа заболевших — люди старше 60 лет? Но и от других видов гриппа могут умирать люди преклонного возраста. Кто прав?

— Как вы знаете, это вновь появившееся инфекционное заболевание. Коронавирусы-то давно известны, а вот тот возбудитель, что вызвал данную эпидемию в КНР, выявлен только в конце 2019 года.

Если вы помните в 2002 году вирус SARS-CoV явился причиной эпидемии тяжелого респираторного синдрома (ТОРС) в той же КНР, а вирус MERS-CoV вызвал вспышку ближневосточного респираторного синдрома в 2012 году на Аравийском полуострове. Так что инфекция эта известная. В обоих случаях наблюдалась высокая летальность среди заболевших.

И если при ТОРС эпидемия длилась только один сезон и этот возбудитель в последующем не определяется, то ближневосточный респираторный синдром до сих пор существует. Источником инфекции во втором случае являются одногорбые верблюды.

Что касается нынешней инфекции, то ее источник и промежуточный носитель еще устанавливаются. Эпидемиологическое расследование до сих пор проводится. Эпидемия еще продолжается. Течение заболевания, число летальных исходов, естественно, насторожило и китайских специалистов, и ВОЗ.

Поэтому, учитывая потенциальную опасность нового возбудителя и печальный опыт прошлых эпидемий, были приняты экстраординарные противоэпидемические меры. Тем более, как было установлено, этот вирус (возможно, животного происхождения) передается от человека к человеку, что создало угрозу его глобального распространения.

С другой стороны, число заболевших при COVID-19 не идет ни в какое сравнение с заболеваемостью гриппом.

К сожалению, как вы знаете, вспышки этой коронавирусной инфекции зарегистрированы сейчас в Иране, Южной Корее и Италии. И там зафиксированы уже летальные исходы среди заболевших.

Да, по данным китайских специалистов, в основном погибают люди пожилого возраста, отягощённые хроническими заболеваниями. В то же время эксперты ВОЗ отметили, что инфекция поражает лиц всех возрастных групп.

Так что угроза существует.

- Если в России будет вспышка, мы готовы к ней или не готовы?

— Как вы знаете, в России сразу были приняты меры, и Роспотребнадзор этим активно занимается буквально с первого месяца, как появились сведения об этой инфекции. Работают и российские профильные институты. Головной институт, который работает по этой теме, находится в Новосибирске.

Карантинные меры тоже принимаются. На сегодняшний день они достаточны. Зарегистрировано только два привозных случая.

- Когда эпидемия в Китае может закончиться?

— По данным китайских учёных, вполне возможно, что эпидемия пойдет на спад в апреле. Но если вы смотрели новости, то знаете, что в ряде регионов Китая уровень опасности уже понижен.

- Украина может стать той территорией, откуда в Россию может попасть коронавирус?

— Этот вопрос, скорее, надо адресовать органам Роспотребнадзора. Я не знаю, какое состояние медицины и санэпидслужбы на Украине. Я там был только в 2009 году в период эпидемии A(H1N1)hdm09. Тогда там тоже были панические настроения, но потом все нормализовалось.