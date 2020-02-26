В среду, 26 февраля, украинские СМИ, в том числе «Страна.ua» и LB.ua, сообщили о том, что Гончарук покинет свой пост, а на смену ему придет представитель старой гвардии украинских политиков Сергей Тигипко.
- Алексей, на ваш взгляд, если отставка Гончарука действительно случится, с чем она связана? И почему происходит именно сейчас?
— Думаю, что эти слухи рождаются не просто так. Для этого есть несколько ключевых факторов. Несколько последних волн социологии показывают колоссальную дивергенцию между рейтингом доверия к президенту Владимиру Зеленскому и доверия к правительству Алексея Гончарука и лично к Гончаруку.
То есть если президент сохранил уровень доверия на уровне 50%, то у Гончарука в лучшем случае 6% и колоссальный антирейтинг. Получается, что Зеленский уже сейчас дотирует своим рейтингом правительство Гончарука, но это не может продолжаться бесконечно. Это один нюанс.
Другой нюанс связан с тем, что это правительство не справляется со многими задачами, для решения которых оно приходило к власти. Например, наполняемость бюджета, выплаты по долгам — например, миллиардные долги перед шахтерами. И правительство никак не может это решить.
Третий нюанс связан с тем, что во власти началась кадровая трансформация. Началась она с Андрея Богдана. То есть его уход породил впечатление, что это будет не последняя отставка, что за ним могут последовать и другие его креатуры. Во многом к его креатурам можно отнести и того же Гончарука, и Рябошапку, гениального прокурора…
Его уход означает, что и Рябошапка, и Гончарук могут покинуть свои должности. Отсюда и возникли такие слухи, что президентский офис проводит кастинг в контексте премьера. Что рассматриваются те, кто уже был во власти, что концепция новых лиц не сработала. Их хотят заменить на тех, кто уже был в правительстве и понимает, как все это работает. Отсюда идея по поводу Тигипко.
Поэтому эти слухи возникают из-за того, что есть четкое понимание того, что Зеленский нуждается в кадровой трансформации, если он хочет сохранить свой рейтинг. Заметно, что для власти, для Зеленского социология — это магическая формула. Зеленский хочет сохранить уровень доверия, потому что без этого он не сможет иметь влияние.
- Как вы считаете, как поменяется внутренняя политика в стране с возможным приходом на пост премьера Тигипко? Можете назвать основные сферы, которые ждут реформы?
— Правительство, если действительно пройдет такую перезагрузку, будет стремиться восстановить какую-то управляемость в стране, на уровне даже Кабинета министров. Есть проблемы с наполняемостью бюджета. По информации, которая была на конец года, есть легкий секвестр бюджета, потому что он недовыполнялся.
Первые месяцы этого года также демонстрируют недовыполнение бюджета: по таможне, по полученным доходам. Поэтому правительство займется банальными вопросами наполняемости бюджета, потому что к этому привязаны все остальные программы.
Есть вопросы, связанные с социальной политикой, поскольку государство должно выполнять обязательства в контексте военных льгот и по отношению к тем же шахтерам. Для этого также нужны ресурсы в бюджете. То есть задача нового правительства будет, в первую очередь, состоять в том, чтобы от разных презентаций перейти к восстановлению системы управления исполнительной власти.
Потому что сейчас заметно, что есть эрозия этой системы, и складывается впечатление, что люди, которые пришли к власти, не понимают, как работает государственная машина — и, соответственно, они и не способны скорректировать этот механизм.