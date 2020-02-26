Условия для отставки нынешнего Кабинета министров Украины под руководством Алексей Гончарука созрели, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Якубин

В среду, 26 февраля, украинские СМИ, в том числе «Страна.ua» и LB.ua, сообщили о том, что Гончарук покинет свой пост, а на смену ему придет представитель старой гвардии украинских политиков Сергей Тигипко.

- Алексей, на ваш взгляд, если отставка Гончарука действительно случится, с чем она связана? И почему происходит именно сейчас?

— Думаю, что эти слухи рождаются не просто так. Для этого есть несколько ключевых факторов. Несколько последних волн социологии показывают колоссальную дивергенцию между рейтингом доверия к президенту Владимиру Зеленскому и доверия к правительству Алексея Гончарука и лично к Гончаруку.

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Другой нюанс связан с тем, что это правительство не справляется со многими задачами, для решения которых оно приходило к власти. Например, наполняемость бюджета, выплаты по долгам — например, миллиардные долги перед шахтерами. И правительство никак не может это решить.

Третий нюанс связан с тем, что во власти началась кадровая трансформация. Началась она с Андрея Богдана. То есть его уход породил впечатление, что это будет не последняя отставка, что за ним могут последовать и другие его креатуры. Во многом к его креатурам можно отнести и того же Гончарука, и Рябошапку, гениального прокурора…

Филиндаш: Министры Гончарука в итоге обрушат рейтинги самого Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов

Поэтому эти слухи возникают из-за того, что есть четкое понимание того, что Зеленский нуждается в кадровой трансформации, если он хочет сохранить свой рейтинг. Заметно, что для власти, для Зеленского социология — это магическая формула. Зеленский хочет сохранить уровень доверия, потому что без этого он не сможет иметь влияние.

- Как вы считаете, как поменяется внутренняя политика в стране с возможным приходом на пост премьера Тигипко? Можете назвать основные сферы, которые ждут реформы?

— Правительство, если действительно пройдет такую перезагрузку, будет стремиться восстановить какую-то управляемость в стране, на уровне даже Кабинета министров. Есть проблемы с наполняемостью бюджета. По информации, которая была на конец года, есть легкий секвестр бюджета, потому что он недовыполнялся.

Первые месяцы этого года также демонстрируют недовыполнение бюджета: по таможне, по полученным доходам. Поэтому правительство займется банальными вопросами наполняемости бюджета, потому что к этому привязаны все остальные программы.

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Потому что сейчас заметно, что есть эрозия этой системы, и складывается впечатление, что люди, которые пришли к власти, не понимают, как работает государственная машина — и, соответственно, они и не способны скорректировать этот механизм.