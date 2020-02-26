Накануне, 25 февраля, Евгению Березняку исполнилось бы 105 лет. Он умер в Киеве в 2013 году в возрасте 99 лет.
- Дмитрий, как нынешняя украинская власть относится к таким людям, как Березняк, учитывая, что с подачи Зеленского официальный Киев вместе с официальной Варшавой солидаризируется в вопросе того, кто начал Вторую мировую? Они считают, что СССР вместе с нацистской Германией.
— Совершенно очевидно, что такие люди, как Березняк, не в чести в сегодняшней Украине. Более пяти лет агрессивно насаждалась совершенно другая политическая повестка, и она конструировала героев какого-то нового пошиба, которые ничего не освободили, ничего не спасли, никаких результатов не добились, зато очень старались.
Робкие попытки сделать микс из лидеров западноукраинских националистов и Героев Советского Союза, наиболее видных людей отличившихся в годы войны, ни к чему в итоге не привели, потому что авторам этой идеи очевидно, что масштаб не тот, — карлики на фоне великанов смотрятся жалко. Поэтому они перестали делать все эти перформансы, где ветеран УПА пожимает руку ветерану Красной армии. Ничего, кроме смеха и жалости, в обществе это не вызывает. Поэтому они сосредоточились на своих героях.
- Такие, как майор Вихрь, вряд ли пожали бы руку ветерану УПА.
— Да. Майор Вихрь — это легендарный образ, и мы это понимаем. Разведчики Алексей Ботян и Евгений Березняк непосредственно не спасали Краков от уничтожения. Они выполняли свои разведывательные задачи, а Краков готовился немцами к плотной обороне. У них (немецко-фашистских войск) была задача — задержать наступающие частей маршала Конева, чтобы они не перешли реку Одер и не прорвались на Силезию.
Краков не был уничтожен по той простой причине, что только часть сил была отправлена на его штурм, а остальные пошли в обход на выполнение главной задачи.
А то, что разведчики смогли добыть план минирования, нашли склады боеприпасов, взрывчатки, за это им честь и хвала. У каждого на фронте была своя работа.
- Поляки должны быть им за это благодарны…
— Поляки не спешат им быть благодарны. Просто люди по природе своей не умеют быть благодарными. А когда государственная политика что в Украине, что в Польше официально строится на русофобии, на неприятии советского периода истории, то благодарности на официальном уровне нет. Понятно, что благодарность может исходить только от отдельных поляков.
- А есть в современной Польше хоть кто-то, кто благодарен бойцам Красной армии за освобождение их страны?
— Конечно же, среди простых людей есть те, кто благодарен. В частности, в Польше есть легендарное общество «Курск», которым руководит Ежи Тыц. Эти люди годами занимаются восстановлением воинских мемориалов и братских могил. Они тратят огромные усилия и много времени на это. Для них нет никаких сомнений по поводу того, кто освободил Польшу и кому поляки за это должны быть благодарны.
- А на Украине сейчас также все плохо с почитанием памяти советских солдат на официальном уровне?
— Судите сами, в перечне памятных дат, утвержденных на 2020 год Верховной Радой, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне нет. Там есть годовщина окончания Второй мировой войны 2 сентября 1945 года. И всё. Как будто Украина имеет какое-то отношение к войне на Тихом океане.
К сожалению, ни власть, ни какая-то большая часть нашего общества тоже не спешат быть благодарными советским солдатам.
Неблагодарность и равнодушное отношение к декоммунизации, что фактически является уничтожением собственной истории, и идет рука об руку с деградацией. Отказываясь от одного, мы отказываемся и от другого, от той основы, на которой она стоит.
К сожалению, винить нам в этом некого, кроме себя.