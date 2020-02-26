Руководитель Союза поисковых отрядов Украины Дмитрий Заборин рассказал изданию Украина.ру, как в нынешних Украине и Польше относятся к советскому разведчику Евгению Березняку, который стал прототипом легендарного майора Вихря, спасшего Краков во время Великой Отечественной войны от уничтожения нацистами

Накануне, 25 февраля, Евгению Березняку исполнилось бы 105 лет. Он умер в Киеве в 2013 году в возрасте 99 лет.

- Дмитрий, как нынешняя украинская власть относится к таким людям, как Березняк, учитывая, что с подачи Зеленского официальный Киев вместе с официальной Варшавой солидаризируется в вопросе того, кто начал Вторую мировую? Они считают, что СССР вместе с нацистской Германией.

— Совершенно очевидно, что такие люди, как Березняк, не в чести в сегодняшней Украине. Более пяти лет агрессивно насаждалась совершенно другая политическая повестка, и она конструировала героев какого-то нового пошиба, которые ничего не освободили, ничего не спасли, никаких результатов не добились, зато очень старались.

Робкие попытки сделать микс из лидеров западноукраинских националистов и Героев Советского Союза, наиболее видных людей отличившихся в годы войны, ни к чему в итоге не привели, потому что авторам этой идеи очевидно, что масштаб не тот, — карлики на фоне великанов смотрятся жалко. Поэтому они перестали делать все эти перформансы, где ветеран УПА пожимает руку ветерану Красной армии. Ничего, кроме смеха и жалости, в обществе это не вызывает. Поэтому они сосредоточились на своих героях.

- Такие, как майор Вихрь, вряд ли пожали бы руку ветерану УПА.

— Да. Майор Вихрь — это легендарный образ, и мы это понимаем. Разведчики Алексей Ботян и Евгений Березняк непосредственно не спасали Краков от уничтожения. Они выполняли свои разведывательные задачи, а Краков готовился немцами к плотной обороне. У них (немецко-фашистских войск) была задача — задержать наступающие частей маршала Конева, чтобы они не перешли реку Одер и не прорвались на Силезию.

Краков не был уничтожен по той простой причине, что только часть сил была отправлена на его штурм, а остальные пошли в обход на выполнение главной задачи.

А то, что разведчики смогли добыть план минирования, нашли склады боеприпасов, взрывчатки, за это им честь и хвала. У каждого на фронте была своя работа.

- Поляки должны быть им за это благодарны…

— Поляки не спешат им быть благодарны. Просто люди по природе своей не умеют быть благодарными. А когда государственная политика что в Украине, что в Польше официально строится на русофобии, на неприятии советского периода истории, то благодарности на официальном уровне нет. Понятно, что благодарность может исходить только от отдельных поляков.

- А есть в современной Польше хоть кто-то, кто благодарен бойцам Красной армии за освобождение их страны?

— Конечно же, среди простых людей есть те, кто благодарен. В частности, в Польше есть легендарное общество «Курск», которым руководит Ежи Тыц. Эти люди годами занимаются восстановлением воинских мемориалов и братских могил. Они тратят огромные усилия и много времени на это. Для них нет никаких сомнений по поводу того, кто освободил Польшу и кому поляки за это должны быть благодарны.

- А на Украине сейчас также все плохо с почитанием памяти советских солдат на официальном уровне?

— Судите сами, в перечне памятных дат, утвержденных на 2020 год Верховной Радой, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне нет. Там есть годовщина окончания Второй мировой войны 2 сентября 1945 года. И всё. Как будто Украина имеет какое-то отношение к войне на Тихом океане.

К сожалению, ни власть, ни какая-то большая часть нашего общества тоже не спешат быть благодарными советским солдатам.

Неблагодарность и равнодушное отношение к декоммунизации, что фактически является уничтожением собственной истории, и идет рука об руку с деградацией. Отказываясь от одного, мы отказываемся и от другого, от той основы, на которой она стоит.

К сожалению, винить нам в этом некого, кроме себя.