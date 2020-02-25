Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал в интервью изданию Украина.ру последние заявления белорусского лидера Александра Лукашенко, сделанные им во время встречи с губернатором Архангельской области

Лукашенко, в частности, сказал, что президент Путин якобы предложил ему 300 миллионов долларов компенсации за налоговый манёвр, а также пригрозил переориентировать поставки продуктов питания в Китай, если Россельхознадзор будет продолжать практику ограничений в отношении них.



- Богдан, чего в этих заявлениях больше: это предвыборная риторика или это искренняя попытка повлиять на Москву?

— Во-первых, у него нет других инструментов, кроме как делать громкие заявления — либо с угрозами и шантажом в адрес России, либо в попытке воодушевить своих подданных.

Во-вторых, относительно 300 млн долларов. Вопрос уже разъяснили, это заявление касалось снижения нефтяной премии ежегодно на 2 доллара за каждую тонну.

Пока речи о компенсации за налоговый манёвр (за изменение нашего внутреннего законодательства) по-прежнему не идёт.

Что касается заявления о наращивании экспорта в Китай, то это суверенное право Белоруссии.

Меня здесь смущает одно: в течение последних лет от Лукашенко мы постоянно слышали требования увеличить диверсификацию в адрес своих производителей и послов в разных странах.

Насколько я могу судить, эти усилия не были успешными: в некоторые страны он немного увеличился, но в целом рост этого импорта составил всего 2% — в пределах статистической погрешности. Основным рынком сбыта для сельскохозяйственной продукции Белоруссии, как и раньше, остаётся РФ. И сельхозпроизводство сейчас растёт, в отличие от нефтехимии и машиностроения. Поставки увеличиваются, рост за январь составляет 5%.

Ищенко описал, что начнется, если белорусская элита свергнет Лукашенко © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

— Прагматичную. Если сейчас Лукашенко испортит отношения с нашей страной, попытавшись изъять собственность российских компаний (например, осуществив национализацию «Газпром Трансгаз Беларусь»), ограничит транзит российской нефти через Белоруссию, начнёт несанкционированный отбор технологической нефти из нефтепровода «Дружба», увеличит в одностороннем порядке цену на транзит и т. д., то последует закономерный ответ России в виде ограничения белорусских товаров для доступа на российские рынки.

Ряд российских общественных и политических деятелей давно выступают с инициативой заместить белорусские товары российскими — например, об этом говорил недавно погибший депутат Айрат Хайруллин.

Давайте лучше поддерживать своих сельхозпроизводителей. Уже существует позитивный опыт, в том числе благодаря борьбе с санкциями против нашей страны. У нас очень интенсивно развивается сельское хозяйство. Если программу импортозамещения разработать и начать воплощать в жизнь, через какое-то время мы можем вообще отказаться от продимпорта из Белоруссии.

На самом деле доступ продуктов белорусского сельскохозяйственного производства на российский рынок — это очень большая привилегия, которую мы подарили Минску в рамках нашего союзничества и которую не ценит господин Лукашенко. Так же, как не ценит он и квоты, выделенные Россией совершенно безвозмездно — на вылов рыбы в Баренцевом и Балтийском морях.

То, что он не может продавать в Европе свои трактора, БелАЗы и МАЗы — очевидно. Единственными товарами, с которыми Белоруссия могла выступать на внешнем рынке, были перепродаваемая ею российская нефть и нефтепродукты из неё, а также калийные удобрения.

Поскольку сейчас поставки нефти значительно сократились и осуществляются по другим ценам, а закупки удобрений Китаем уменьшились, эти сферы стагнируют, и у Белоруссии нет особых перспектив с её продукцией на внешних рынках.

Дружба счет любит. Почему Россия согласилась компенсировать Белоруссии снижение пошлин на нефть? © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

— Если они так уверены в своём успехе, пусть направят свои стопы в Китай и договариваются. Но Лукашенко стоило бы при этом учитывать, что у Китая также хорошие отношения с Россией, которые китайское руководство, в отличие от белорусского, очень ценит. И что такого рода просьбы белорусского политика будет непременно согласовываться китайской стороной с Москвой. Помимо всего прочего, Китай очень тщательно и ограниченно допускает производителей на свой продовольственный рынок.

Очевидцы как-то уже описывали скандал: Лукашенко обратился к Си Цзиньпину с аналогичной просьбой, но получил в ответ вежливые, но весьма ценные указания о том, что согласовывать эти вопросы лучше с Москвой напрямую. Лукашенко после этой беседы потерял самообладание и улетел из Китая, нарушив протокол. Возможно, что это и байка, но, учитывая характер и поведение нынешнего белорусского главы на публике, его заявления, включая лексику, эта история кажется всё более правдоподобной.

Все эти заявления об экспорте в Китай рассчитаны скорее на внутреннюю аудиторию в Белоруссии, отчасти на российскую аудиторию. Это такой своеобразный, шумный, публичный, скандальный вариант давления. Дескать, мы требуем, мы хотим, мы можем, и так далее.

Если сейчас, в рамках споров, Москва пойдёт на какой-либо компромисс и предоставит Минску какие-то ресурсы, то это будет подаваться Лукашенко как его личная, значимая, историческая "виктория". Он ещё раз спас республику, ещё раз наказал «большого брата» и заставил Москву платить и каяться.

Если же Москва не пойдёт на уступки, то это будет подаваться как давление на несчастную маленькую страну, которая противостоит проклятым олигархам, окружившим её со всех сторон и мечтающим её проглотить. Мол, страна борется, старается, она народная и социалистическая, в ней сохранены все производства и соцгарантии и т.п., но вот хотят прийти жадные москвичи и все скупить и разрушить.

На самом деле это абсолютно лживый миф, но для воздействия на простодушное население с левыми симпатиями в Белоруссии и России Лукашенко будет формировать его и дальше, в том числе с помощью дружественных российских журналистов и экспертов. У него просто нет другого выхода: летом выборы.

- Говорят, что если сейчас Лукашенко не добудет денег, у него могут возникнуть проблемы с избранием. В каком сейчас состоянии находится белорусская экономика?

— Денег в казне действительно нет. У него на 2% упал ВВП за один месяц — за январь текущего года, инфляция за этот же месяц вновь поставила рекорд — 1,5%. Стагнируют целые отрасли экономики — нефтехимия, машиностроение и т.д. Похвастаться ему нечем и в области интеграции — создания Союзного государства, потому что он сам его разрушает под предлогом защиты суверенитета.

Ищенко объяснил, с чем столкнется Россия, если Белоруссия окончательно уйдет на Запад © Santa Fe Relocation Services / flickr

Население гораздо больше волнует зарплата, которая после введения новой методики расчёта у некоторых уменьшилась в два раза (с $360 до $180), несмотря на заверения Лукашенко в том, что он будет заботиться о своём электорате. Людям, которые не согласны с такой методикой расчёта зарплат, предлагают уволиться.

Поэтому Лукашенко только и остаётся выступать с громогласными заявлениями. Чем слабее белорусское государство, тем безумнее и истеричнее заявления Лукашенко. Они уже переплюнули заголовки жёлтой прессы.

- То есть у него действительно могут возникнуть проблемы с победой?

— Ему будет гораздо труднее этого добиться. Раньше он преподносил себя как добытчика, который «покорял» Москву, получал там ресурсы и раздавал их частично населению. Был такой общественный договор — пока наблюдался экономический рост. И население не обращало внимания на практически установившуюся в стране монархию.

Теперь у Лукашенко нет ни денег, ни имиджа. Он сменил их на образ «защитника суверенитета и независимости». Хотя для большинства граждан Белоруссии ценность этого суверенитета весьма условна. Если бы они могли получить российский паспорт и жить в России, сохранив при этом недвижимость в Белоруссии или выгодно ее конвертировав, они бы с удовольствием это сделали. В 2019 г. в Россию выехало на работу более 1 200 000 граждан Белоруссии.

- И какой же у него теперь имидж?

— Имидж взбалмошного монарха. Лукашенко покупает себе «Теслу» и при этом лжёт, что она была подарена ему Илоном Маском. Он требует дотаций в виде колоссальных скидок на газ и нефть, но при этом покупает за 102 млн долларов президентский самолёт «GulfStream G550». Этот самолёт сейчас проходит апробацию, активно проводятся полёты. Ну где здесь логика? Если нет средств на бюджетников и армию, то, наверное, следовало бы ввести в действие режим строгой экономии и сократить расходы, верно? Тем более столь сомнительные в плане экономики.

Проводится кампания белорусизации топографии, заменяют вывески по всей стране — новые теперь на белорусском языке, да ещё и написанные латиницей. Но это тоже все требует больших денег. Если на эти мероприятия средства есть, то почему бы их не направить на решение более актуальных вопросов? Вместо этого в белорусских СМИ следует одна антироссийская кампания за другой, где Россию обвиняют во всех грехах, но главное в том, что наша страна не хочет давать братской стране деньги и нефть, а также газ «по мировым ценам».

Павел Рябцевич: Белорусский национализм – миф и реальность © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

— Лукашенко уже не повернёт в сторону России. В его понимании интеграция лишает его личной власти. Если он и подпишет дорожные карты, то точно не будет их выполнять.

Ситуация сложная. Теоретически элиты могут его свергнуть, но это скорее произойдёт в случае реализации катастрофического сценария — например, когда Лукашенко испортит отношения с РФ настолько, что в результате разрыва экономических связей в Белоруссии обрушится экономика. По оценкам ряда экспертов, в этом случае средняя зарплата у белорусов упадёт до 50 долларов в месяц. Часть элит могут свергнуть Лукашенко, чтобы вернуть все назад — вернуться к интеграции, к дешёвому газу (напомним, что наш союзник и член ЕАЭС Армения покупает газ по 160 долларов за тысячу кубометров), импорту и переработке нефти и т.д.

Если эти группы согласятся на интеграцию, то они вырастут из политического класса государства из шести областей и обретут новый статус — станут частью элиты Союзного государства, которое простирается от Бреста до Камчатки. У них появятся совершенно новые смыслы и другие возможности, в том числе личные.

Но Лукашенко очень тщательно вытоптал всю поляну. В Белоруссии нет самостоятельных и мощных политиков, пользующихся популярностью у населения, тем более — пророссийских. Пророссийских политиков Лукашенко боится гораздо больше, чем прозападных. Прозападных он не боится по той простой причине, что белорусы очень сильно интегрированы с Россией в экономическом и политическом смысле, а с Западом нет. Лукашенко понимает, что Западу со своей семьёй и статусом он не нужен, а Россия пока такое положение терпит — и будет приветствовать другого политика, который пойдёт на интеграцию.

Есть группа прозападных политиков в лице Макея (глава МИД), существуют и условно «пророссийские» группы, но они уж очень «глубинные». Если политик просто предполагается как пророссийский и обладает каким-нибудь авторитетом и ресурсами, то, скорее всего, его судьба закончится отставкой или арестом.

Регионы пустеют. Названо точное число жителей Белоруссии © pixabay.com | pixabay.com | Перейти в фотобанк

— Нужно плотно заняться Белоруссией. Когда приехал Бабич, в Белоруссии все очень воодушевились. Все встрепенулись и сказали: «Как хорошо, что Россия наконец занялась нами, будет проводить реальную интеграцию и принудит к этому Лукашенко».

России нужно подвергнуть ревизии все аспекты российско-белорусских отношений. Особенно гуманитарных — потому что именно эта сфера формирует идентичность и сознание. На примере Украины мы хорошо видим, что зачастую людей могут убедить принимать решения исходя из этих категорий, а не исходя из экономической целесообразности.

- Как себя в дальнейшем будет вести Запад?

— Рационально. Сам по себе Лукашенко никому на Западе не нужен. Западу нужны абсолютно лояльные политики, понятные, управляемые, предсказуемые. Желательно с двойным гражданством.

Но Запад будет поддерживать все движения Лукашенко от России, при этом он никогда не будет вкладывать в Белоруссию ресурсы наравне с Россией (от 1 до 10 млрд долларов в год). Нынешний американский президент везде стремится к экономии и получению выгоды: он требует деньги со всех своих союзников по НАТО, он требует от Саудовской Аравии закупок вооружений на сотни миллиардов долларов, он добился от Китая заключения торговой сделки на своих условиях.

Он не будет финансировать Лукашенко и Белоруссию, которые не входят в западные союзы, лишь за то, что они начали движение от России. Все реальные предложения пока — это вступление в ВТО после ряда реформ, что означает шоковую терапию, быстрое умирание многих отраслей белорусской экономики и закабаление займами МВФ.

- Но Белоруссия по-прежнему наш союзник?

— Формально — да. Но вы можете представить, чтобы какой-нибудь политик в Германии, Бельгии или Польше проанонсировал совместные учения с Россией, заверяя при этом Трампа, что страна по-прежнему член НАТО и считает США основным союзником? Я, например, не могу себе такого представить. Союзники США принимают участие в боевых действиях по всему миру — в Афганистане, например. Никто из союзников по НАТО не оспаривает суверенитет Великобритании над Фолклендами, Франции — над Майоттой.

Лукашенко уже делал заявления о том, что белорусские военнослужащие не будут принимать участия в операциях ОДКБ за пределами Белоруссии. Бывший начальник белорусского Генштаба Олег Белоконев заявлял о возможных совместных учениях с НАТО.

Как нам на это реагировать? Это же означает, что Белоруссия не может быть надёжным членом ОДКБ и союзником России.

Названа причина падения белорусского экспорта на $2 млрд © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

— Потому что союзные обязательства накладывают определённые ограничения. Белоруссия может проводить абсолютно любую политику, вплоть до объявления войны России. Но при этом странно было бы претендовать на кредиты, скидки, преференции, дотации и на наши рынки сбыта. Но если уж Белоруссия на них претендует, то пусть тогда в рамках Союзного государства согласовывает с нами внешнюю политику.

Сирия, где уже девятый год идёт гражданская война, находится в более сложном положении. Но она нашла в себе силы признать Крым территорией России. Это реальный союзник. Мы и воюем вместе. Белоруссия же получила от России только в рамках нефтегазовых поставок 106 млрд долларов за 10 лет.

Если для вас так принципиально непризнание Крыма, то тогда стоит задуматься о выходе из ОДКБ, Союзного государства и ЕАЭС. Но тогда и мы будем совершенно свободны в действиях, исходя из своих национальных интересов.

- Сколько ещё может продлиться и чем закончится ситуация, при которой Москва упрётся в вопросе нефти, а у Лукашенко будут заканчиваться деньги?

— Думаю, от нескольких месяцев до года. Лукашенко не идёт навстречу в рамках тех предложений, которые ему озвучили. Скоро март, посевная. Потребуется масса горючего.

Экономическая яма в Белоруссии гораздо глубже, и даже озвученные мифические 300 млн долларов все равно не спасут отца белорусской демократии, это лишь замедлит падение. Возможно, это позволило бы Лукашенко с трудом, но переизбраться (переназначить себя) на шестой срок — с рейтингом в 10,5%.

Но этого никак не хватит для эффективного дотирования, а тем более — реформирования белорусской экономики. Мы уже сейчас видим, как вся система в республике зашаталась только лишь от того, что Россия просто немного сократила дотации в адрес экономики Белоруссии.

Если ситуация сохранится на нынешнем уровне, в Белоруссии разразится масштабный экономический кризис, который приведёт к росту социальной напряжённости, протестам, возможной отставке или отстранению Лукашенко от власти.

Дрон не отобрали. Белорус следил за военной частью под Одессой, но попался © Drones Rate / flickr

— Может быть, произойдёт рыночный размен, когда Россия в лице своих компаний выкупит нефтеперегонные заводы, нефтепровод, ряд других предприятий и активов. Тогда, возможно, вопрос по поставкам нефти для Минска будет решён. Но это рискованно — Лукашенко уже сейчас шантажирует российские компании изъятием собственности и национализацией, и будет делать это впредь. Вызывает вопрос и цена. Стоимость в 5 млрд, по которой был приобретён «Белтрансгаз», была выше стоимости строительства нового трубопровода. Решение было политическим — поддержать союзника. Сейчас Лукашенко остаётся нашим союзником все меньше и торговаться будет жестче.

Мне кажется, что российская политика уже стала на порядок прагматичнее в отношении Белоруссии. Мы были готовы спонсировать Белоруссию, если бы она была нашим ближайшим, преданным союзником в реальности. Если бы Белоруссия была ещё одним русским государством, у которого с нами одни ценности, интересы, враги и друзья. С народом, по сути, так и есть, с президентом и политическим классом — нет.

Слушать обещания и заверения в обмен на сотни миллиардов долларов, а затем получать в свой адрес плевки и ругань — это никак не коррелирует с понятием «союзник».

Вообще очень печально, что так много в отношениях между нашими странами зависит от личности белорусского президента. После его негативных высказываний о России, русских, российской элите, Великой Отечественной войне стоило бы прекратить с ним всяческие контакты и однозначно дать понять белорусским гражданам, что Россия к ним относится хорошо.