В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий объяснил, как определить реальную роль нового чиновника в зависимости от реакции на его работу прокурора Джона Дурама, который ищет истоки "русского дела", и предвыборного штаба бывшего вице-президента США Джо Байдена

На днях стало известно, что Министерство юстиции США в январе назначило главного прокурора Бруклина Ричарда Донахью спецпредставителем по Украине.

Как уточняется в письме заместителя генерального прокурора США (он же министр юстиции) Джеффри Розена, направленном в Министерство юстиции и юридический комитет Палаты представителей, спецпредставитель будет координировать существующие вопросы, а также оценивать, расследовать и решать любые другие вопросы, касающиеся Украины, включая открытие любых новых расследований или расширение существующих. Теперь любой новый вопрос по украинской тематике должен быть направлен Донахью для расследования и надлежащего рассмотрения. Теперь Трамп будет «трамповать» своих оппонентов. Чего ждать Киеву © REUTERS, Tom Brenner | REUTERS, Tom Brenner | Перейти в фотобанк

«Мы реализуем эту политику, чтобы избежать дублирования усилий между ведомствами и компонентами, чтобы устранить необходимость устранения конфликтов на более поздней стадии потенциально дублирующих расследований и эффективно распределять ресурсы Департамента для надлежащей обработки потенциально важной новой информации», — заявляют представители Министерства юстиции США.

По информации американских источников Telegram-канала «Политика страны», Донахью работает над широким спектром дел — от коррупционного дела сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена до освоения средств на украинском направлении и бизнес-связей некоторых чиновников и дипломатов.

Что означает такое кадровое решение, в интервью изданию Украина.ру рассказал американист Дмитрий Дробницкий.

- Дмитрий, спецпредставитель Министерства юстиции по Украине будет помогать президенту США Дональду Трампу собирать компромат на Джо Байдена или, наоборот, свяжет ему руки на украинском направлении?

— В отличие от статуса спецпрокурора, который предполагает, что выделяется отдельная команда с почти неограниченными полномочиями для расследования конкретного дела, здесь речь идёт о надзорном прокуроре, который должен будет курировать все расследования, так или иначе связанные с Украиной, чтобы, как сказано, не возникало коллизии в межведомственном взаимодействии. В действительности пока сказать сложно, что из себя это будет представлять.

Ричард Донахью — человек из Нью-Йорка. В этом смысле ясно, что это человек, который, скорее всего, не очень понравился бы ни Трампу, ни генпрокурору Уильяму Барру, но вряд ли он станет гирей на ноге у Трампа, а вот то, что он может определённым образом затруднить через различные бюрократические проволочки и расследование прокурора Джона Дурана, который занят истоками "русского дела", то расследование, от которого ждут разоблачения антитрамповских заговорщиков в 2015-2017 годах, вот это вполне возможно. Всё будет очень сильно зависеть от того, как разрешатся последние юридические коллизии и в Вашингтоне вокруг помощника Трампа Роджера Стоуна (20 февраля суд приговорил его к 40 месяцам тюремного заключения по обвинениям в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и свидетелям. — Ред.), потому что там просто скандал-скандал. И как дальше будет развиваться дело у Дурама, появятся ли первые обвинения ещё до выборов.

Во всяком случае назначение явно неоднозначное. У меня возникло такое предположение, но это не точно, — возможно, таким образом генпрокурор Барр страхует себя от критики со стороны Конгресса, а там, как известно, уже прозвучали призывы подвергнуть его импичменту (сейчас это дело лёгкое в Вашингтоне), и попытаться сделать прокладку между собой и любыми делами, связанными с Украиной, ещё неким прокурором, причём прокурором, который бы пользовался относительным доверием со стороны либеральной оппозиции, потому что он представляет Нью-Йоркский федеральный округ, традиционно либеральный, а там другие люди и не выживают.

Поскольку основная часть его полномочий закрыта, мы не можем сейчас точно сказать, насколько у него в руках будет реальная власть. Если бы, условно говоря, через неделю появились сливы, что недоволен Джон Дурам, что его держат за фалды и не дают расследовать ЦРУ и ФБР, мы бы поняли, в какую сторону дело идёт. Если бы мы услышали вопли из штаба Байдена или какое-нибудь неожиданное выступление кого-либо из демократов из Палаты представителей о том, что Трамп осуществляет незаконные расследования, продолжение риторики по поводу расследования политического оппонента, значит, полномочия у этого человек небольшие.

Сейчас говорить рано, что это такое. Должность межведомственная. Скажем, это не должность, которая предполагает определённую власть и ответственность. Её власть и ответственность будет определяться непосредственно самим назначением и тем, что она будет дальше делать. Пока за этой должностью нет ни бюджета, вообще ничего.

- Кто был инициатором учреждения этой должности?

— Написано, что Минюст назначил. В сообщениях прессы написано, что зарегистрировано секретариатом Минюста, подписи Барра я на ней не видел. Поскольку речь идёт об иностранном государстве и вопросах, связанных с национальной безопасностью, в распоряжении назначения есть существенная закрытая часть. Пока мы её не прочитали и пресса нам её не слила, мы доподлинно не знаем и не можем предположить, чья это была инициатива. Трамп vs Байден: кого Украина сделает президентом, а кому испортит имидж © AFP, TIMOTHY A. CLARY, Robyn BECK | AFP, TIMOTHY A. CLARY, Robyn BECK | Перейти в фотобанк

Теоретически, я могу предположить, что это может быть та часть Минюста, которая восстала против Барра, это может быть и Трамп, это может быть и сам Барр, который таким образом попытался отвлечь внимание демократов, немножко обезопасить свою деятельность и прикрыть своего назначенца Джона Дурама. Вот когда назначали Джона Дурама расследовать истоки "русского дела", там стояла подпись Барра, эта бумага была открытой и висела на сайте Минюста, а здесь зарегистрирована секретариатом Минюста, и в этом смысле ничего не известно.

- А по другим странам есть такие спецпредставители?

— Нет по другим странам. В данном случае это исключение. Иногда назначают прокуроров, которые курируют расследование и межведомственные взаимодействия по всем делам, которые могут быть связаны, например, когда расследуют большую террористическую сеть США, между МВБ, ФБР и различными офисами ФСБ, между различными федеральными и региональными прокурорами. Соответственно, назначается из Минюста прокурор, который курирует все расследования, следит за тем, чтобы всё аккуратно разруливалось. Но страну — я такого не припомню, может, такое и было, но я не припомню. Обычно об этом речь идёт, когда возможно возникновение множества связанных дел, и тогда, чтобы группы нормально делились информацией и не толкались локтями, назначают такую фигуру — как правило, она чисто бюрократическая.

- Какие дела по Украине этот спецпредставитель может рассматривать в первую очередь?

— Должность, независимо от того, насколько она будет властной, на вырост. Пока существует только принятая Минюстом информация, собранная Рудольфом Джулиани, которая появилась в результате обысков в штаб-квартире фирмы, которой руководил младший брат Джо Байдена. Да, кстати, Джон Дурам по наводке Барра побывал в Киеве, правда, чуть меньше года назад, когда его назначили. Как бы какое-то дело там тоже есть, переведено ли оно в разряд уголовного расследования, непонятно. Ясно же, что администрация Порошенко давала компромат и топила за Хиллари Клинтон. Вполне возможно, что под это расследование может попасть значительная часть сотрудников Госдепартамента, а там Виктория Нуланд, замгоссекретаря по делам Евразии и Восточной Европы, а она на Майдане печеньки раздавала. В данном случае это "зонтичная" должность, под которую могут попасть вообще любые дела, большинство из них, даже если они ведутся, до сих пор широкой публике неизвестны. Корнилов описал, что станет с Украиной, если Трамп использует весь компромат против Байдена © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

- Депутат Госдумы Наталия Поклонская, комментируя новость о назначении спецпредставителя, предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить прокурора какой-нибудь области координатором по всем «делам Америки». Как в Штатах отнеслись бы к такому назначению на Украине или какой-либо европейской стране?

— Это, конечно, смешно. Неважно, что из себя представляет Украина. Некая страна Икс, туда ездит личный адвокат президента. Величина? Величина. Туда ездит генпрокурор со своим спецпрокурором, назначенным по какому-то другому делу, просто чтобы получить определённого рода информацию. Туда идут запросы из демократической части Конгресса. Вполне вероятно, что по какому-то другому делу захотят ещё что-нибудь узнать. Это создаёт нервозность, прежде всего, для дипломатического персонала в этой стране и вообще для тех людей, которые должны отвечать за внешнеполитическую линию в отношении этой страны, в данном случае Украины, поэтому, если возникает такая ситуация, легче всего назначить человека, который координировал бы всю эту деятельность и аккумулировал все эти сведения, чтобы не возникало ситуации, когда правая рука не знает, что делает левая. То же самое может быть по любому другому расследованию.

Здесь упоминание Украины или конкретной страны совершенно случайно. Это коллизия, которая случилась. Правда, Украина сама подставилась — нечего было топить за Хиллари Клинтон в 2016 году. А в целом это совершенно случайная вещь, она же не направлена против Украины, за Украину или ещё что-либо в этом роде, за Зеленского или против него. Украине надо бы разобраться со своим клиентским статусом, чего, кстати, я не ожидаю ближайшие лет пять, а потом уже назначать каких-либо прокуроров. Назначат они прокурора по всем делам США, они всё равно побегут в Вашингтон утверждать эту должность, а толку-то? У них же по-другому не бывает.

- Если спецпрокурор всё же будет обладать реальной властью и начнёт копать под Байдена, это навредит его рейтингу в президентской гонке?

— У Байдена уже нет рейтинга, забудьте об этом. Нет такого кандидата, вычёркивайте его. Другое дело, что он может "воскреснуть" на предвыборной конференции, на которой, судя по всему, не будет явного победителя, а решать всё будет партийное руководство. Там его могут "воскресить" — а с точки зрения рейтинга забудьте, что есть такой кандидат.