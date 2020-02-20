Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, как кадровая политика в «Газпроме» и «Нафтогазе» повлияет на эти компании и отношения России и Украины в сфере энергетики

Команда, которая пришла в «Газпром» с главой компании Алексеем Миллером в 2001 году, отошла от руководства концерном. В понедельник, 17 февраля, стало известно, что на пенсию уходит главный бухгалтер компании Елена Васильева, а заместителя председателя правления Михаила Середу переводят на другую работу. Таким образом, от оперативного руководства «Газпромом» отошла команда представителей бизнес- и административной элиты Санкт-Петербурга, которую привел в 2001 году Миллер. О том, что это может означать и как это повлияет на украино-российские отношения в энергетической сфере, издание Украина.ру расспросило сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича. Дьяченко: Основные инвесторы экономики Украины — «Газпром» и покупатели ОВГЗ © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Дмитрий, на днях стало известно об уходе из «Газпрома» петербургской команды, которую в свое время привлек Алексей Миллер. Некоторые СМИ поспешили заявить, что причиной этого стал провал «Северного потока-2». Можно ли говорить о таком провале?

— Очевидно, что проект не будет реализован в ранее обозначенные сроки. Это, конечно же, не хорошо, но о провале говорить не стоит, так как с высокой степенью вероятности проект будет завершен до конца текущего года. То есть задержка составит до года. И полноценно вступит в силу проект в начале 2021 года. По крайней мере, оснований не верить официальным заявлениям в этом контексте нет. Осталось построить примерно 6% от общей длины газопровода по двум ниткам.

Слухи о смене кадров в «Газпроме» ходят уже несколько лет. Пока кардинально ничего не меняется: соратники — не соратники, но мне ничего не известно о том, что ключевые фигуры вроде Миллера покидают саму компанию. Все-таки это ключевой элемент самой ситуации. Кроме того, нет новостей о том, что идет смена руководителей ключевых направлений компании. Правление — это важная история, но есть еще и департаменты, которые курируют основные направления деятельности. Насколько мне известно, речь о смене их руководителей.

Подытоживая: провала нет. Есть перенос по срокам. Он неприятен для «Газпрома» — это ключевой проект консорциума. Но чего-то критического нет. Это точно не провал.

- А могут ли кадровые изменения в «Газпроме» повлиять на отношения Украины и России в энергетической сфере? Допустим, сменится руководство компании.

— Сомневаюсь. Не думаю, что что-то изменится. Насколько мне известно, повестка дня формируется на уровне выше, чем «Газпром». А там никаких изменений в ближайшее время не планируется. Даже если, предположим, Миллер покинет свой пост, хотя пока и это маловероятно, то никакого изменения повестки дня в отношении Украины я не прогнозирую. Подготовка «Нафтогаза» к приватизации: Коболев уже проконсультировался с инвесторами и банками © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

- Если говорить о кадрах и обратить внимание на другую компанию — «Нафтогаз», то как вы оцениваете такое кадровое приобретение компании, как бывшая замминистра иностранных дел Лана Зеркаль? Это усилит переговорную позицию «Нафтогаза»?

— Она всего лишь советник председателя правления. Советник — это человек, по сути ни за что не отвечающий. Он советует. Я бы не переоценивал данное назначение в силу того, что в компетенции Зеркаль нет каких-то вопросов, влияющих на деятельность «Нафтогаза». Она человек, который будет что-то советовать.

Учитывая ее антироссийскую позицию, которую она высказывала публично, находясь на предыдущей должности, понятно, какую подоплеку и подтекст несет это назначение. Это не добавит никакого позитива в построение отношений с «Газпромом», с Российской Федерацией.

Поможет ли она в чем-то? Речь о судебных исках к РФ, которые касаются отчуждения имущества «Нафтогаза» в Крыму. Давайте дождемся и посмотрим, насколько эффективно там будет защищаться позиция Украины и какая в этом будет роль Зеркаль. Я бы пока не переоценивал это назначение. Повторюсь: ее роль в структуре «Нафтогаза» невелика, это больше символический шаг. Она не будет оказывать никакого влияния на деятельность компании «Нафтогаз». У нее просто нет для этого полномочий.

- А повлияет ли на компанию иск исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко к своей компании по поводу выплаты премии?

— Формально Витренко прав. Он подписывал некие документы, и он достаточно опытный человек. Когда вся эта история начиналась, он наверняка знал, чем это все завершится. Поэтому я с высокой степенью вероятности предполагаю, что он, заключая контракт, трудовой договор, хорошо его выписывал. Поэтому с высокой вероятностью Витренко в суде добьется хорошего результата.

Повлияет ли это на компанию? Вряд ли. Все-таки это большая компания по украинским меркам, и там несколько миллионов гривен, которые должны Витренко в качестве премии, никак не повлияют на функционирование «Нафтогаза». Более того, после получения компенсации от «Газпрома» в размере $2,9 млрд «Нафтогаз» покажет очень хорошие финансовые результаты, очень хорошую прибыль за 2019 год. Беда украинской энергетики: добыча газа стагнирует, а главы «Нафтогаза» получают миллионы долларов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- В целом какое будущее ждет компанию в текущем году?

— Вообще «Нафтогаз» не нужен. Года полтора-два тому назад менеджмент компании фактически без акционера, которым является государство, без Кабинета министров провел некую реорганизацию и осуществил поглощение компании «Укргаздобыча», которая каким-то образом вошла в нечто непонятное и непредусмотренное украинским законодательством — группу «Нафтогаз». Ее нет ни в одном постановлении Кабинета министров, но она существует, Коболев и Витренко постоянно представляются руководителями группы «Нафтогаз». Если им удастся отстоять эту, с моей точки зрения, не совсем законную реорганизацию, то у «Нафтогаза» останется «Укргаздобыча» как основный актив, который что-то производит и имеет какую-то ценность в случае возможной приватизации, о которой так много говорится в последнее время.

Если этого не произойдет и «Нафтогаз» останется, а ведь с ним подписан транзитный контракт у «Газпрома», в виде самого «Нафтогаза», его значение будет минимизировано: для обеспечения транзитного контракта не нужно значительных ресурсов, сам «Нафтогаз» — просто посредник. Там можно оставить условно 30 человек и разогнать офис в 700 человек, которые непонятно чем занимаются, но поглощают огромное количество ресурсов. А ресурсы берутся из тарифа так или иначе. Есть два пути. Первый: кардинальная реорганизация, если Кабмин на нее решится и отменит не совсем законные решения о создании некой группы «Нафтогаза». Второй: группа «Нафтогаз» остается и все это функционирует в нынешнем виде, поглотив компанию «Укргаздобыча» с возможным выходом на IPO. Это займет некоторое время, если власти примут некие законодательные изменения. Но вопрос IPO — это не вопрос ближайшего периода, не 2020 года. Но к нему в теории могут готовиться.