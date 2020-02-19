Во вторник, 18 февраля, Владимир Путин освободил Владислава Суркова от исполнения обязанностей своего помощника, курировавшего в том числе Донбасс и Украину. Полковник ФСБ Пинчук, который в настоящий момент является одним из руководителей Союза добровольцев Донбасса, рассказал Украине.ру, за что дончане и луганчане могут быть благодарны Суркову

- Андрей, как можно оценить назначение в 2014 году Владислава Суркова куратором Украины и Донбасса?

— Оценку его роли и вклада может дать только тот человек, чьим он помощником является. Он же не самостоятельное должностное лицо. То есть такую оценку может дать только президент. Так что плюсы и минусы и то, что с этим связано, могут быть даны только тем человеком, который знает весь контекст событий, в которых его помощник принимал участие.

Свою оценку Суркову я могу давать только на основе своих личных наблюдений и моего личного опыта общения с ним.

Люди же, которые не сталкивались лично с Владиславом Юрьевичем, но дают ему оценки пытаются играть в игру, когда через разрез простыни щупают какую-то часть слона и по этому прикосновению пытаются описать это животное в общем.

Эта забавная аналогия отражает суть подобных оценок.

Сурков отправлен в отставку. Путин подписал указ © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Главная задача Суркова состояла, по сути, в организации кризисного штаба, связанной с реакцией на войну в Донбассе и с преодолением ужасающих последствий влияния войны на жизнь населения. Он занимался гуманитаркой, организовывал белые гуманитарные конвои.

Он пытался как-то обустраивать гражданскую жизнь в Донбассе. Огромна роль Суркова с размещением беженцев на территории России. Он лично с губернаторами решал вопрос о создании лагерей (для переселенцев), о финансовой и материальной поддержке беженцев.

Все жители Украины должны были быть благодарны Суркову за то, что именно он обеспечил упрощенный порядок принятия гражданства на первом этапе в 2014 году и в 2015 году по общей схеме, но с определенным ускорением, а также за известный указ Путина об упрощенном порядке принятия российского гражданства для граждан Украины и об упрощенном порядке пребывания на территории России.

Автором этих указов является подписант, но, во всяком случае, лицом, которое продвигало и лоббировало данный указ, был Владислав Сурков. Так что в этом смысле очень много людей получило непосредственную поддержку от него.

- Он ведь активно патронировал и вашу организацию — Союз добровольцев Донбасса (СДД).

— Да, конечно. Тысячи русских добровольцев и ополченцев с Донбасса получили медицинскую помощь, которую бы они никогда при других обстоятельствах не получили на территории России в российских медицинских учреждениях. Их лечили в том числе и за счет российского бюджета, по программам ДМС по упрощенному порядку. В российских больницах лечились и раненые ополченцы, и в целом люди, которые пострадали от войны на Донбассе. Так что его роль в этом абсолютно очевидна. Она огромна.

Переоценить ее нельзя, потому что он лично занимался этими вопросами: обзванивал руководителей ведомств, проводил совещания, продвигал соответствующие нормативные акты.

«Есть приятные новости». Ходаковский рассказал, за что теперь будет отвечать Сурков © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк - Некоторые его упрекают за Минские соглашения и вообще за российскую политику в отношении Донбасса.

— Эти обвинения довольно смешны. Сурков действовал в строго отведенных ему рамках, которые задавал его непосредственный руководитель. Я не готов пока давать им оценку, но могу сказать одно: всеми проклинаемые Минские соглашения, которые многие считают негативным фактором, до сих пор являются тем крючком, который не дает возможности Украине переводить ситуацию в фазу абсолютного конфликта и педалировать историю с ЛДНР как с «террористическими территориальными образованиями».

Конечно же, они небезупречны. Более того, они в значительной части неисполнимы, и они таковыми и не были весь период действия.

- Сурков в отличие от других российских чиновников никогда не скрывал свое кураторство Донбасса. Он лично там неоднократно бывал, и вы об этом рассказали в своих мемуарах «Контур безопасности. Генерация ДНР», и он неоднократно присутствовал на мероприятиях СДД. Почему он никогда не маскировался, а наоборот — выставлял напоказ?

— А вот здесь уже проявляется его личная гражданская позиция. Я лично слышал от него такие слова: ребята, как бы обстоятельства не развивались, мне будет стыдно прятаться по углам, как это сейчас, кстати, делают многие.

Он говорил: если вас вдруг будут преследовать по закону, то сидеть мы будем вместе. Это его дословное выражение.

Сейчас добровольческое и ополченческое движение России находится в абсолютном правовом поле. На эту тему уже рефлексировать нельзя — нет необходимости. А ведь был неоднозначный момент, когда Сурков принял для себя это мужское решение, в отличие от этих «полупомощников», которые где-то из-за угла консультируют, что-то говорят, но, не дай Бог, чтобы их имя прозвучало публично.

Он с открытым забралом в этой ситуации обозначил себя и обозначил свое присутствие. Да, наверное, он это согласовывал в установленном порядке, все-таки он был чиновником, но при этом была определена его принципиальная позиция.

- Такой она была и при принятии решения по событиям в Крыму?

— Да, абсолютно. Далеко не все, кто сейчас называют себя героями Крыма, таковыми на самом деле являются. Я это знаю, как участник этих событий. Сурков же последовательно занимал позицию, связанную с тем, что Крым — это российская территория. Он всегда считал, что Россия должна позаботиться о своих соотечественниках, в отличие от тех русских людей, которые сейчас упрекают Суркова в том, что он полукровка и еще кто-то, которые говорили тогда: давайте будем помогать Крыму, но вот точно присоединять его не будем.

И в этом Сурков проявил свою четкую жизненную позицию.