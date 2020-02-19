- Андрей, как можно оценить назначение в 2014 году Владислава Суркова куратором Украины и Донбасса?

— Оценку его роли и вклада может дать только тот человек, чьим он помощником является. Он же не самостоятельное должностное лицо. То есть такую оценку может дать только президент. Так что плюсы и минусы и то, что с этим связано, могут быть даны только тем человеком, который знает весь контекст событий, в которых его помощник принимал участие.

Свою оценку Суркову я могу давать только на основе своих личных наблюдений и моего личного опыта общения с ним.

Люди же, которые не сталкивались лично с Владиславом Юрьевичем, но дают ему оценки пытаются играть в игру, когда через разрез простыни щупают какую-то часть слона и по этому прикосновению пытаются описать это животное в общем.

Эта забавная аналогия отражает суть подобных оценок.

Сурков отправлен в отставку. Путин подписал указ
Сурков отправлен в отставку. Путин подписал указ
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
Я с Сурковым по тематике Донбасса стал плотно соприкасаться с сентября 2014 года. Точно знаю, что он никакого отношения к военной части событий не имел и более того, когда эти вопросы поднимались, он всегда говорил: «Я не про войну. Про войну разговаривайте с другими людьми».

Главная задача Суркова состояла, по сути, в организации кризисного штаба, связанной с реакцией на войну в Донбассе и с преодолением ужасающих последствий влияния войны на жизнь населения. Он занимался гуманитаркой, организовывал белые гуманитарные конвои.

Он пытался как-то обустраивать гражданскую жизнь в Донбассе. Огромна роль Суркова с размещением беженцев на территории России. Он лично с губернаторами решал вопрос о создании лагерей (для переселенцев), о финансовой и материальной поддержке беженцев.

Все жители Украины должны были быть благодарны Суркову за то, что именно он обеспечил упрощенный порядок принятия гражданства на первом этапе в 2014 году и в 2015 году по общей схеме, но с определенным ускорением, а также за известный указ Путина об упрощенном порядке принятия российского гражданства для граждан Украины и об упрощенном порядке пребывания на территории России.

Автором этих указов является подписант, но, во всяком случае, лицом, которое продвигало и лоббировало данный указ, был Владислав Сурков. Так что в этом смысле очень много людей получило непосредственную поддержку от него.

- Он ведь активно патронировал и вашу организацию — Союз добровольцев Донбасса (СДД).

— Да, конечно. Тысячи русских добровольцев и ополченцев с Донбасса получили медицинскую помощь, которую бы они никогда при других обстоятельствах не получили на территории России в российских медицинских учреждениях. Их лечили в том числе и за счет российского бюджета, по программам ДМС по упрощенному порядку. В российских больницах лечились и раненые ополченцы, и в целом люди, которые пострадали от войны на Донбассе. Так что его роль в этом абсолютно очевидна. Она огромна.

Переоценить ее нельзя, потому что он лично занимался этими вопросами: обзванивал руководителей ведомств, проводил совещания, продвигал соответствующие нормативные акты.

«Есть приятные новости». Ходаковский рассказал, за что теперь будет отвечать Сурков
«Есть приятные новости». Ходаковский рассказал, за что теперь будет отвечать Сурков
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
- Некоторые его упрекают за Минские соглашения и вообще за российскую политику в отношении Донбасса.

— Эти обвинения довольно смешны. Сурков действовал в строго отведенных ему рамках, которые задавал его непосредственный руководитель. Я не готов пока давать им оценку, но могу сказать одно: всеми проклинаемые Минские соглашения, которые многие считают негативным фактором, до сих пор являются тем крючком, который не дает возможности Украине переводить ситуацию в фазу абсолютного конфликта и педалировать историю с ЛДНР как с «террористическими территориальными образованиями».

Конечно же, они небезупречны. Более того, они в значительной части неисполнимы, и они таковыми и не были весь период действия.

- Сурков в отличие от других российских чиновников никогда не скрывал свое кураторство Донбасса. Он лично там неоднократно бывал, и вы об этом рассказали в своих мемуарах «Контур безопасности. Генерация ДНР», и он неоднократно присутствовал на мероприятиях СДД. Почему он никогда не маскировался, а наоборот — выставлял напоказ?

— А вот здесь уже проявляется его личная гражданская позиция. Я лично слышал от него такие слова: ребята, как бы обстоятельства не развивались, мне будет стыдно прятаться по углам, как это сейчас, кстати, делают многие.

Он говорил: если вас вдруг будут преследовать по закону, то сидеть мы будем вместе. Это его дословное выражение.

Сейчас добровольческое и ополченческое движение России находится в абсолютном правовом поле. На эту тему уже рефлексировать нельзя — нет необходимости. А ведь был неоднозначный момент, когда Сурков принял для себя это мужское решение, в отличие от этих «полупомощников», которые где-то из-за угла консультируют, что-то говорят, но, не дай Бог, чтобы их имя прозвучало публично.

Он с открытым забралом в этой ситуации обозначил себя и обозначил свое присутствие. Да, наверное, он это согласовывал в установленном порядке, все-таки он был чиновником, но при этом была определена его принципиальная позиция.

- Такой она была и при принятии решения по событиям в Крыму?

— Да, абсолютно. Далеко не все, кто сейчас называют себя героями Крыма, таковыми на самом деле являются. Я это знаю, как участник этих событий. Сурков же последовательно занимал позицию, связанную с тем, что Крым — это российская территория. Он всегда считал, что Россия должна позаботиться о своих соотечественниках, в отличие от тех русских людей, которые сейчас упрекают Суркова в том, что он полукровка и еще кто-то, которые говорили тогда: давайте будем помогать Крыму, но вот точно присоединять его не будем.

И в этом Сурков проявил свою четкую жизненную позицию.