- Алексей, какие вопросы, касающиеся безопасности в Украине, затронет в своем выступлении Владимир Зеленский?
— Традиционные… Россия — агрессор, дерусификация Донбасса, вернее украинизация молодежи Донбасса. Возможно, реанимирует попытку ввода миротворцев на территорию. Предложений как у дурака махорки.
- Какие факты он может привести и на каких аргументах может основываться в своих выводах о ситуации в Украине?
- Он может опереться на единственный факт, что Украина отказывается выполнять «Минск-2», что является для Украины крайне опасным, потому что в результате она теряет возможность сохранить Донбасс в своем составе.
- Насколько обеспечена безопасность граждан и государства в Украине и почему она является одной из самых небезопасных стран в Европе?
— Если Украина не соблюдает условия перемирия, если она отказывается исполнять «Минск-2», о какой безопасности можно вообще говорить?
Страна находится в состоянии гражданской войны, демобилизация и отпуска людей, которые участвуют в вооруженном конфликте, — это медицинский факт. Эти люди в условиях отсутствия реабилитации и поддержки со стороны государства, конечно, ищут возможности решить свои финансовые и психологические проблемы на свое усмотрение со всеми вытекающими последствиями для мирного населения Украины.
- Как вы считаете, почему в Украине в последние десять лет участниками или заказчиками резонансных преступлений являются штатные и нештатные сотрудники милиции (полиции) и Службы безопасности Украины (убийство Павла Шеремета)?
- Я не буду брать на себя ответственность, называя организаторов подобного рода резонансных преступлений, хотя обнаруживаются очень интересные факты в этой связи. И роль Украины как государства в этих инцидентах, к сожалению, неприглядная.
Напомним, что ветераны так называемой АТО становятся исполнителями резонансных преступлений на Украине. В том числе убийство журналиста Павла Шеремета и покушение на депутата Киевсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын. Убийцы писателя и журналиста Олеся Бузины (2015-ый год) не только обнаружены, но и находятся под судом, что не помешало им стать членами совета при Министерстве по делам ветеранов, а по сути государственными чиновниками уже при президенте Зеленском. По утверждению ряда украинских СМИ убийцы Бузины так же сотрудничали со спецслужбами Украины.