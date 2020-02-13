Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Мюнхен, где 14 и 15 февраля примет участие в Международной конференции по безопасности. Однако в своем выступлении он не будет оригинален и в очередной раз поднимет тему «российской агрессии», считает директор Центра политической информации Алексей Мухин

- Алексей, какие вопросы, касающиеся безопасности в Украине, затронет в своем выступлении Владимир Зеленский?

— Традиционные… Россия — агрессор, дерусификация Донбасса, вернее украинизация молодежи Донбасса. Возможно, реанимирует попытку ввода миротворцев на территорию. Предложений как у дурака махорки.

- Какие факты он может привести и на каких аргументах может основываться в своих выводах о ситуации в Украине?

«Золотоордынский Мюнхен». Зачем украинские политики ездили на конференцию по безопасности © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

- Насколько обеспечена безопасность граждан и государства в Украине и почему она является одной из самых небезопасных стран в Европе?

— Если Украина не соблюдает условия перемирия, если она отказывается исполнять «Минск-2», о какой безопасности можно вообще говорить?

Страна находится в состоянии гражданской войны, демобилизация и отпуска людей, которые участвуют в вооруженном конфликте, — это медицинский факт. Эти люди в условиях отсутствия реабилитации и поддержки со стороны государства, конечно, ищут возможности решить свои финансовые и психологические проблемы на свое усмотрение со всеми вытекающими последствиями для мирного населения Украины.

- Как вы считаете, почему в Украине в последние десять лет участниками или заказчиками резонансных преступлений являются штатные и нештатные сотрудники милиции (полиции) и Службы безопасности Украины (убийство Павла Шеремета)?

Дебют в Мюнхене. Зеленскому нашли «хорошее место» на конференции по безопасности © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Напомним, что ветераны так называемой АТО становятся исполнителями резонансных преступлений на Украине. В том числе убийство журналиста Павла Шеремета и покушение на депутата Киевсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын. Убийцы писателя и журналиста Олеся Бузины (2015-ый год) не только обнаружены, но и находятся под судом, что не помешало им стать членами совета при Министерстве по делам ветеранов, а по сути государственными чиновниками уже при президенте Зеленском. По утверждению ряда украинских СМИ убийцы Бузины так же сотрудничали со спецслужбами Украины.







