Кадровые перестановки в команде Владимира Зеленского говорят не о возможной смене курса, а лишь об обострении борьбы между бенефициарами проекта «Зеленский». Причины для такого обострения есть. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру киевский политтехнолог Сергей Слободчук

- Сергей, о чём свидетельствуют пертурбации в Зе-команде, смена Богдана на Ермака и заявления о «конфликтах, которые мешают работать»? Это признаки смены курса или нечто другое?

— Ни о какой смене курса нет и речи. Это продолжают делить пирог бенефициары, которые вкладывались в проект «Зеленский» и желают получить свои дивиденды. Наблюдая за борьбой «соросят» и группы Игоря Коломойского, не будем забывать и об «аваковских» — Арсен Аваков по-прежнему метит на премьерский пост, и ему на руку ослабление "коломойских" и "соросят".

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан не справился с задачей собрать голоса в Верховной Раде за законопроект о продаже земли, и это нужное бенефициарам решение серьёзно забуксовало, на месяцы. Вот и причина его отставки. Интересно, когда бенефициары поймут, что убирать надо и Гончарука тоже? И убирать ещё ряд "соросят", которые, кроме как умничать на грантовые деньги, больше ничего не умеют.

Параллельно "приватовские" умудрились создать конфликты практически со всеми группами влияния. Да о чем говорить, если они умудрились настроить против себя даже бесхребетное руководство Верховной Рады. Если одной фразой, то "коломойские" превратились в источник проблем, но при этом не решают поставленные перед ними задачи.

Такое впечатление, что "решалы" от власти нафантазировали, будто решение Верховной Рады можно купить точно так же, как они покупают решение какого-то провинциального суда. Вот откуда мы увидели эту простую до примитива схему — дать "конверт" депутату в руки и купить его голос. Причем в ОП требовали принимать распродажу земли любой ценой, не глядя на регламент. Но, как мы увидели, далеко не все согласились играть в эти "игры". Фесенко: Зеленский будет искать административный противовес и для Ермака © wikipedia.org

Испугался спикер Разумков, он не ведёт эти заседания. Есть возражения и у ряда других действующих лиц. В результате противники продажи земли внесли четыре тысячи поправок, которые необходимо рассматривать. Вопрос завис — и остаётся на данный момент открытым. Следует учитывать, что большинство граждан против продажи земли, если бы референдум состоялся сейчас, то более 59% проголосовали бы за продление моратория.

- Удастся ли всё-таки продавить этот законопроект?

— Прогнозы тут делать сложно, повторю, вопрос на данный момент можно считать открытым. Политики, которые свяжут свои имена с принятием такого закона, понимают, что они после этого — политические трупы. Если мелкий депутат — условный "казак Гаврылюк" — может получить свою "тридцатку" в конверте, проголосовать, а после ухода из Верховной Рады спокойно отправиться строить себе отель, то люди, у которых есть хоть какие-то амбиции на политическое будущее в этой стране, должны задуматься — хотят ли они тонуть вместе с этим "коллективным Титаником".

- Кто выступает за продажу земли, кому это выгодно?

— В этом заинтересован ряд групп влияния. Смотрите, как рвут вышиванку на груди депутаты, представляющие бизнес-группу Андрея Веревского. Его двоюродного брата даже пристроили советником к премьер-министру, чтобы влиять на процесс. Есть крупные иностранные латифундисты вроде Джорджа Рора и Майкла Табачника. Есть транснациональные компании, такие как Monsanto, Cargill и другие. Скубченко: Продажа земли – это не запрос украинского общества, а требование Сороса © Facebook, Александр Скубченко

Естественно, "соросята", которые обслуживают интересы транснациональных компаний.

Вне Украины это транснациональные корпорации, они заинтересованы в том, чтобы использовать украинские земли для выращивания ГМО, сои, и т.д.

Плюс в каждом регионе есть свои местные князьки — аграрные латифундисты и бароны, желающие закрепить своё фактическое владение землёй, передать её потом своим детям.

При этом проблема Украины в том, что абсолютно не разработаны условия продажи сельскохозяйственных земель, нет требований к их использованию. Это может иметь серьёзные последствия. Сколько химии можно вносить, что выращивать, как с землёй обращаться? Ведь есть предел, после внесения определённых объемов, химикаты просто пойдут в подземные воды, возможна настоящая экологическая катастрофа. Но никаких ограничений не предусмотрено.

Наконец, главный закон сейчас на местах — это "человек с ружьем". Просто приходят и забирают урожай у фермеров. И в этих условиях кто-то утверждает, будто распродажа земли пройдет честно? Мало мы этих песен наслушались в 90-е во время "прихватизации"?

Уже сейчас мы видим примеры в Киевской области, как снимают и вывозят плодородный слой земли — как при немцах, такое практиковалось в период оккупации. И это уже сейчас повторяется, а что будет, когда у земли появится собственник? Он скажет: это моя земля — что хочу, то и делаю с ней.

- А кто выступает против, насколько эти силы организованы?

— Есть, условно говоря, парламентский фронт и внепарламентский фронт. В парламенте против законопроекта в его нынешнем виде выступает фракция «Батькивщина». Очень весело смотреть, как эти представители крупных латифундистов изображают из себя борцов против запуска рынка земли.

Но в силу сложившихся условий Юлия Тимошенко вынуждена исполнять этот плач Ярославны. Против также фракция Медведчука-Бойко "Оппозиционная платформа — За жизнь", главный "слуга" Арахамия даже жаловался, что именно они не дают принять закон о продаже украинской земли. Медведчук: МВФ намерен закабалить Украину © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

На уличных акциях другая картина. Во-первых, активисты министра внутренних дел Авакова, который заинтересован был показать, что Богдан и компания "не решают вопросы". Глава МВД еще с весны 2019 года претендует на пост премьер-министра, поэтому он не успокоится, пока не уволят Алексея "Самоката" Гончарука. Еще во время президентских выборов глава МВД обещал внешним игрокам, что он решит вопрос по земле, если ему дадут пост главы Кабмина.

Плюс есть мелкие фермеры, но они слабо организованы. Плюс ряд "попутчиков" из числа политических партий третьего эшелона, для которых участие в митингах — это повод напомнить о себе из политического морга.

Наконец, как мы уже отметили, что против продажи земли — большинство украинцев. Скажем, даже прозападный КМИС в конце 2019 года был вынужден признать, что случись референдум, 59% избирателей голосовали бы против снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Обратите внимание, не просто же так Зеленский забыл и не заикается о своем обещании принять закон "О народовластии".

Потому что референдум — это будет однозначный провал для власти, ведь в ходе подготовки к референдуму будет вестись информационная кампания, будут высказаны все аргументы. "Грантососы" и прочие прозападные агенты влияния свою кампанию давно ведут, пропаганда продажи земли на Украине слышна, что говорится, из каждого утюга — а большинство украинце всё равно против. Минские соглашения пять лет спустя. Кому они нужны и почему не выполняются © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

- В завершение: исполнилось ровно пять лет с того дня, как были подписаны вторые "Минские соглашения". Как вы оцениваете роль этого документа?

— Главная его роль заключается в том, что "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" или, как их еще называют, "Минск-2", позволил остановить войну. Простой пример — если до этого целые села арендовали автобусы и уезжали куда глаза глядят, чтобы не попасть под объявленную Порошенко "могилизацию", то после подписания "Минских соглашений" это прекратилось.

Прекратилась и активная фаза боевых действий на Донбассе. Кстати, сегодня Порошенко изображает из себя "патриота", хотя именно он в феврале 2015 года дал Леониду Кучме команду подписывать "Минские соглашения-2", где используется терминология, характерная для внутреннего конфликта. Какая-то фантасмагория получается. Мальчиша-Плохиша не расстреляли за предательство, так он теперь еще и возомнил, что будет учить нас патриотизму.